"Bon appétit, majestad" (en inglés: "Bon Appétit, Your Majesty“) es la serie coreana de Netflix que llega el sábado 23 de agosto del 2025 como una interesante alternativa entre los dramas románticos del catálogo de la famosa plataforma de la “N” roja. Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la producción? Entonces, esta nota es para ti.
Vale precisar que la serie de Netflix se compone de 12 episodios en total, los cuales adaptan la novela web “Sobreviviendo como chef de Yeonsangun” de Park Guk-jae.
La trama sigue a una talentosa chef que viaja en el tiempo hasta los días de la dinastía Joseon, donde debe cocinar para un rey tirano, cuyo paladar conquista. Sin embargo, sobrevivir -claramente- le exigirá desafíos reales.
Antes de continuar, mira el tráiler de "Bon appétit, majestad":
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?
1. Im Yoon-ah como Yeon Ji-young
Para saber quién es quién en la serie, empiezo la lista con la protagonista: Yeon Ji-young. Ella es una chef sensata que es transportada misteriosamente a la antigua Joseon. Resulta que la joven no se arrodilla ante reyes, pero podría cambiar a uno.
Está interpretada por Im Yoon-ah, estrella conocida como Yoona, a quien también hemos visto en: “King the Land”, “Exit: Escape de Seúl” y “Confidential Assignment”, entre otras producciones.
2. Lee Chae-min como Lee Heon
El rey Lee Heon es un gobernante despiadado con un paladar exigente. Él desconfía de todo el mundo, castiga sin piedad los fracasos y gobierna el palacio con mano de hierro. ¿Podrá alguien conquistar su corazón con su cocina?
El actor que le da vida al personaje es Lee Chae-min. En su filmografía, destacan títulos como “Jerarquía” y “Nos vemos en mi 19ª vida”.
3. Kang Han-na como Kang Mok-ju / Suk-won
Kang Mok-ju es la concubina de máxima confianza del rey Lee Heon. Ella es descrita como una mujer apasionada y de gran belleza, pero también ambiciosa.
4. Choi Gwi-hwa como el príncipe Je Seon
El príncipe Je Seon es el tío del rey Lee Heon. Él nunca deja de buscar la oportunidad de derrocar a su sobrino y ascender al trono.
5. Yoon Seo-ah como Seo Gil-geum
Por otro lado, Seo Gil-geum es una dama de la corte con un agudo sentido del olfato que le permite localizar ingredientes.
Otros actores y personajes de "Bon appétit, majestad":
- 6. Kim Kwang-kyu como Eom Bong-sik, el inspector superior y ‘seon-bu’ de séptimo rango en la cocina real (Suragan)
- 7. Hong Jin-ki como Maeng Suk-soo, el segundo al mando de la cocina del palacio
- 8. Kim Hyun-mok como Min Gae-deok, un ayudante de la cocina real
- 9. Jeong Gyu-su como Yoon Chun-sik, el eunuco a cargo de la cocina del palacio
- 10. Oh Eui-shik como Im Song-jae / Do Seung-ji, yerno de la princesa Hwi-suk, hermana de Lee Heon
- 11. Park Young-woon como Shin Soo-hyeok, el guardaespaldas de Lee Heon
- 12. Lee Joo-an como Gong-gil, el actor y director de la compañía masculina de la ópera Sae-dang
- 13. Jang Gwang como Changseon, un eunuco que ha servido al rey igual que al monarca anterior
- 14. Park Jun-myun como Choi Mal-im / Daejeon Sang-gung, una dama de la corte
- 15. Seo Yi-sook como la reina viuda Inju, la abuela del rey Lee Heon
- 16. Shin Eun-jung como la reina Ja-hyeon, la madrastra de Lee Heon
- 17. Namgyeong-eup como Im Seo-hong, el ministro de Obras Públicas y padre de Im Song-jae
- 18. Son Jong-hak como Han Min-seong, el primer ministro de la facción Han Min-seong y hermano mayor de la reina Inju
- 19. Jo Seung-yeon como Seong In-jae, miembro de la facción del gran príncipe Jesan
- 20. Lee Kwan-hoon como Deok-chul, el confidente más cercano del príncipe Je Seon
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí