"Bon appétit, majestad" (en inglés: "Bon Appétit, Your Majesty“) es la serie coreana de Netflix que llega el sábado 23 de agosto del 2025 como una interesante alternativa entre los dramas románticos del catálogo de la famosa plataforma de la “N” roja. Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la producción? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la serie de Netflix se compone de 12 episodios en total, los cuales adaptan la novela web “Sobreviviendo como chef de Yeonsangun” de Park Guk-jae.

La trama sigue a una talentosa chef que viaja en el tiempo hasta los días de la dinastía Joseon, donde debe cocinar para un rey tirano, cuyo paladar conquista. Sin embargo, sobrevivir -claramente- le exigirá desafíos reales.

Antes de continuar, mira el tráiler de "Bon appétit, majestad":

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

1. Im Yoon-ah como Yeon Ji-young

Para saber quién es quién en la serie, empiezo la lista con la protagonista: Yeon Ji-young. Ella es una chef sensata que es transportada misteriosamente a la antigua Joseon. Resulta que la joven no se arrodilla ante reyes, pero podría cambiar a uno.

Está interpretada por Im Yoon-ah, estrella conocida como Yoona, a quien también hemos visto en: “King the Land”, “Exit: Escape de Seúl” y “Confidential Assignment”, entre otras producciones.

Im Yoon-ah como Yeon Ji-young en una escena de la serie coreana “Bon appétit, majestad” (Foto: tvN / Netflix)

2. Lee Chae-min como Lee Heon

El rey Lee Heon es un gobernante despiadado con un paladar exigente. Él desconfía de todo el mundo, castiga sin piedad los fracasos y gobierna el palacio con mano de hierro. ¿Podrá alguien conquistar su corazón con su cocina?

El actor que le da vida al personaje es Lee Chae-min. En su filmografía, destacan títulos como “Jerarquía” y “Nos vemos en mi 19ª vida”.

Lee Chae-min como Lee Heon en una escena de la serie coreana “Bon appétit, majestad” (Foto: tvN / Netflix)

3. Kang Han-na como Kang Mok-ju / Suk-won

Kang Mok-ju es la concubina de máxima confianza del rey Lee Heon. Ella es descrita como una mujer apasionada y de gran belleza, pero también ambiciosa.

Kang Han-na en una escena de la serie coreana “Bon appétit, majestad” (Foto: tvN / Netflix)

4. Choi Gwi-hwa como el príncipe Je Seon

El príncipe Je Seon es el tío del rey Lee Heon. Él nunca deja de buscar la oportunidad de derrocar a su sobrino y ascender al trono.

Choi Gwi-hwa como el príncipe Je Seon en una escena de la serie coreana “Bon appétit, majestad” (Foto: tvN / Netflix)

5. Yoon Seo-ah como Seo Gil-geum

Por otro lado, Seo Gil-geum es una dama de la corte con un agudo sentido del olfato que le permite localizar ingredientes.

La actriz Yoon Seo-ah es parte del elenco de la serie coreana “Bon appétit, majestad” de Netflix (Foto: @yoonseoah_ / Instagram)

Otros actores y personajes de " Bon appétit, majestad " :

6. Kim Kwang-kyu como Eom Bong-sik , el inspector superior y ‘seon-bu’ de séptimo rango en la cocina real (Suragan)

, el inspector superior y ‘seon-bu’ de séptimo rango en la cocina real (Suragan) 7. Hong Jin-ki como Maeng Suk-soo , el segundo al mando de la cocina del palacio

, el segundo al mando de la cocina del palacio 8. Kim Hyun-mok como Min Gae-deok , un ayudante de la cocina real

, un ayudante de la cocina real 9. Jeong Gyu-su como Yoon Chun-sik , el eunuco a cargo de la cocina del palacio

, el eunuco a cargo de la cocina del palacio 10. Oh Eui-shik como Im Song-jae / Do Seung-ji , yerno de la princesa Hwi-suk, hermana de Lee Heon

, yerno de la princesa Hwi-suk, hermana de Lee Heon 11. Park Young-woon como Shin Soo-hyeok , el guardaespaldas de Lee Heon

, el guardaespaldas de Lee Heon 12. Lee Joo-an como Gong-gil , el actor y director de la compañía masculina de la ópera Sae-dang

, el actor y director de la compañía masculina de la ópera Sae-dang 13. Jang Gwang como Changseon , un eunuco que ha servido al rey igual que al monarca anterior

, un eunuco que ha servido al rey igual que al monarca anterior 14. Park Jun-myun como Choi Mal-im / Daejeon Sang-gung , una dama de la corte

, una dama de la corte 15. Seo Yi-sook como la reina viuda Inju , la abuela del rey Lee Heon

, la abuela del rey Lee Heon 16. Shin Eun-jung como la reina Ja-hyeon , la madrastra de Lee Heon

, la madrastra de Lee Heon 17. Namgyeong-eup como Im Seo-hong , el ministro de Obras Públicas y padre de Im Song-jae

, el ministro de Obras Públicas y padre de Im Song-jae 18. Son Jong-hak como Han Min-seong , el primer ministro de la facción Han Min-seong y hermano mayor de la reina Inju

, el primer ministro de la facción Han Min-seong y hermano mayor de la reina Inju 19. Jo Seung-yeon como Seong In-jae , miembro de la facción del gran príncipe Jesan

, miembro de la facción del gran príncipe Jesan 20. Lee Kwan-hoon como Deok-chul, el confidente más cercano del príncipe Je Seon

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí