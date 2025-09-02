El K-drama de Netflix "Bon appétit, majestad" no solo se ha convertido en un fenómeno internacional gracias a su mezcla perfecta de intriga real y gastronomía, también ha causado furor entre los fans por la química entre sus protagonistas. Descubre las parejas y rumores amorosos de sus actores.

La historia de Yeon Ji-young (Yoona), una chef transportada a la corte del rey Yi Heon (Lee Chae-min), conquistó al público con un elenco carismático que incluye a Kang Han-na y Oh Eui-sik, dirigido por Jang Tae-yoo ( My Love from the Star ). Con semejante magnetismo en pantalla, los seguidores quieren conocer cómo son las vidas sentimentales de sus estrellas favoritas fuera de la ficción.

RELACIONES Y ROMANCES DEL ELENCO DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”

A continuación, te contamos las parejas confirmadas y los rumores amorosos más comentados del elenco de “Bon Appétit, Your Majesty”.

● Lee Chae-min

El protagonista rompe corazones dentro y fuera de la pantalla, pero en la vida real su corazón ya tiene dueña. En marzo de 2024, se confirmó que mantiene una relación con la actriz Ryu Da-in, tras ser vistos juntos en Seúl. Ambos se conocieron en el drama “Crash Course in Romance” (2023) y poco después, sus agencias confirmaron el noviazgo. Desde entonces, la pareja ha procurado mantener discreción, aunque admitieron que viven un romance “con sentimientos positivos”.

Lee Chae-min y Ryu Da-in se conocieron en el drama “Crash Course in Romance” (Foto: Netflix)

● Yoona

La actriz y cantante de Girls’ Generation ha confirmado que está soltera, dejando atrás los rumores de un romance con Lee Chae-min. Sin embargo, a lo largo de los años ha estado vinculada sentimentalmente con varias estrellas del K-drama. Su única relación confirmada fue con Lee Seung-gi, con quien salió entre 2014 y 2015. También ha protagonizado rumores con Ji Chang-wook (en The K2 ) y más recientemente con Lee Jun-ho de “2PM”, su compañero en ”King the Land". A pesar de la química evidente, ambas agencias negaron los rumores.

Im Yoon-ah es una de las artistas más reconocidas de Corea del Sur. Aquí, durante la alfombra roja de los Blue Dragon Film Awards 2021 (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

● Kang Han-na

Actualmente soltera, Kang Han-na ha protagonizado varios rumores en los últimos años. En 2018 se la vinculó con el actor taiwanés Darren Wang, aunque ambos lo negaron. Más adelante, durante su etapa en “My Roommate is a Gumiho” (2021), los fans especularon sobre una posible relación con Kim Do-wan, pero solo eran colegas. En 2024 surgió un rumor viral en redes sobre una relación con Suho de EXO, algo que hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido.

Kang Han-na en una escena de la serie coreana “Bon appétit, majestad”. Hoy en día está soltera. (Foto: tvN / Netflix)

● Oh Eui-sik

A diferencia de varios de sus compañeros de reparto, Oh Eui-sik ha dejado el terreno de la especulación atrás. El actor, quien interpreta al secretario real Im Song-jae en “Bon Appétit, Your Majesty”, está casado con una persona fuera del mundo del espectáculo y es padre de una hija. Aunque mantiene su vida privada muy reservada, sus colegas han deslizado en entrevistas que su faceta familiar es una de las más admirables de su carrera.

El actor Oh Eui-sik está casado y es padre, pero mantiene una vida personal discreta (Foto: Oh Eui-sik/Instagram)

