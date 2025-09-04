“Bon appétit, majestad” es la serie coreana de Netflix que combina romance histórico, fantasía y gastronomía (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)
Judith Vicente
Desde que , gran cantidad de personas quedaron atrapadas con la historia de Yeon Ji-young, una talentosa chef que fue transportada misteriosamente en el tiempo hasta llegar a la antigua dinastía Joseon, gobernado por un rey tirano al que debe conquistar con su comida si quiere sobrevivir. Debido a que cada capítulo nos muestra cómo la joven debe vivir en una época totalmente distinta a la suya y a los retos a los que debe enfrentarse, nadie quiere perderse lo que pasará con ella y las personas que la rodean; por ello, te doy a conocer cuándo, a qué hora, el link y qué pasará en el episodio 5.

“Bon appétit, majestad” mezcla romance, cocina y tiranía (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)
FECHA Y HORA PARA VER EL EPISODIO 5 DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”

El episodio 5 de “Bon appétit, majestad” se emitirá este sábado 6 de septiembre de 2025. Este capítulo estará disponible a nivel mundial en Netflix, mientras que para los coreanos se emitirá en tvN a las 21:20 (KST).

  • ¿Cuándo ver el episodio 5 de “Bon appétit, majestad”? Sábado 6 de septiembre

Según la ubicación del país en el que te encuentres, te doy la hora desde la que podrás ver esta producción:

  • Estados Unidos: 11:00 (ET)
  • México: 9:00 (ET)
  • Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 (ET)
  • Argentina y Brasil: 12:00 (ET)
  • Chile, Paraguay, Venezuela y Uruguay: 11:00 (ET)
  • España: 17:00 (ET)
Lee Chae-min y Yoon-ah en el póster de la serie "Bon appétit, majestad” (Foto: Netflix)
¿CÓMO VER “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

Como lo mencioné líneas arriba, los capítulos de “Bon appétit, majestad” se estrenan originalmente en el canal coreano tvN y luego llegan a Netflix. Por lo tanto, para disfrutar cada uno de los capítulos de la serie, asegúrate de contar con una .

Cabe precisar que la serie tiene en total doce episodios. Se estrenó el sábado 23 de agosto y llega a su fin el domingo 28 de septiembre del 2025.

Im Yoon-ah y Lee Chae-min sorprenden con una potente química en la serie "Bon appétit, majestad" (Foto: Netflix)
¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 4 DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

En el capítulo 4 de “Bon Appétit, majestad”, Yeon Ji-young gana el concurso de cocina, pero cuando se entera de que los otros competidores perderán un brazo como castigo, ella implora al rey que no lo haga; después de pensarlo, este los perdona con la condición de que aprendan el arte culinario de la chef.

Más adelante, el rey Lee Heon empieza a sospechar que hay algo extraño sobre la muerte de su madre; es más, piensa que su abuela podría estar implicada, algo que lo dejando muy pensativo y se pone a beber toda la noche. Uno de sus asistentes ordena a la cocinera prepararle comida, pero cuando se dispone a servirle, él completamente ebrio llora y se acerca a Yeon Ji-young, dándole un beso.

En el último episodio de “Bon appétit, majestad”, Yeon Ji-young y Lee Heon se dan un beso (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)
¿QUÉ VEREMOS EN EL EPISODIO 5 DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

Tomando en cuenta el beso que se dieron Yeon Ji-young y Lee Heon, la chef debe lidiar con lo ocurrido la noche anterior con el rey, quien ese momento estaba ebrio y quizá no recuerde nada; y aunque podría darse un acercamiento romántico entre ellos, esto no sería posible por la presencia de Kang Mok-ju, la concubina de máxima confianza del gobernante.

Asimismo, la joven también deberá enfrentarse a nuevos retos en la cocina e incluso enfrentarse a otros cocineros.

En “Bon appétit, majestad”, Kang Mok-ju es la concubina de máxima confianza del gobernante (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)
