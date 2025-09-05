"Bon appétit, majestad" se basa en la novela web “Sobreviviendo como chef de Yeonsangun” de Park Guk-jae (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)
"Bon appétit, majestad" se basa en la novela web “Sobreviviendo como chef de Yeonsangun” de Park Guk-jae (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)
Judith Vicente
Judith Vicente

y también dejándonos boquiabiertos por todos los sucesos que estamos presenciando en la antigua dinastía Joseon, a la que fue transportada misteriosamente la talentosa chef Yeon Ji-young, quien debe conquistar el paladar del rey si quiere sobrevivir. A raíz de todo lo que viene pasando con los protagonistas y también con el resto de personajes, nadie quiere perderse lo que traerá un nuevo capítulo; por ello, te doy a conocer cuándo, a qué hora y el link para ver el episodio 6.

En el episodio 4 de “Bon appétit, majestad”, Yeon Ji-young y Lee Heon se dan un beso (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)
En el episodio 4 de “Bon appétit, majestad”, Yeon Ji-young y Lee Heon se dan un beso (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)

FECHA Y HORA PARA VER EL EPISODIO 6 DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”

¡Atención! El episodio 6 de “Bon appétit, majestad” se emitirá este domingo 7 de septiembre de 2025. El nuevo capítulo del exitoso k-drama estará disponible a nivel mundial en Netflix, mientras que para los coreanos será emitido en tvN a las 21:20 (KST).

  • ¿Cuándo ver el episodio 6 de “Bon appétit, majestad”? Domingo 7 de septiembre

Según la ubicación del país en el que te encuentres, te doy la hora exacta para que no te pierdas este capítulo:

  • Estados Unidos: 11:00 (ET)
  • México: 9:00 (ET)
  • Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 (ET)
  • Argentina y Brasil: 12:00 (ET)
  • Chile, Paraguay, Venezuela y Uruguay: 11:00 (ET)
  • España: 17:00 (ET)
Lee Chae-min y Yoon-ah en el póster de la serie "Bon appétit, majestad” (Foto: Netflix)
Lee Chae-min y Yoon-ah en el póster de la serie "Bon appétit, majestad” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

Como lo mencioné líneas arriba, los capítulos de “Bon appétit, majestad” se estrenan originalmente en el canal coreano tvN y luego llegan a Netflix. Por lo tanto, para disfrutar cada uno de los episodios de la serie, asegúrate de contar con una .

Es preciso mencionar que la serie tiene en total doce capítulos. El drama se estrenó el sábado 23 de agosto y llega a su fin el domingo 28 de septiembre del 2025.

“Bon appétit, majestad" se emitirá desde el 23 de agosto al 28 de septiembre de 2025 (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)
“Bon appétit, majestad" se emitirá desde el 23 de agosto al 28 de septiembre de 2025 (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)

¿DE QUÉ TRATA “BON APPÉTTIT, MAJESTAD”?

“Bon appétit, majestad” narra la historia de Yeon Ji-yeong, una talentosa chef que dirige un prestigioso restaurante parisino que por cosas inexplicables es transportada 500 años atrás en el tiempo, directamente a la dinastía Joseon, que es gobernada por el tirano rey Lee Heon.

Debido a que este monarca posee un paladar extraordinariamente sensible, capaz de detectar hasta los más mínimos cambios en los sabores, ella deberá conquistarlo a través de su paladar si quiere vivir.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Más de diez años de experiencia en periodismo. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC