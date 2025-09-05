“Bon appétit, majestad” continúa cautivándonos y también dejándonos boquiabiertos por todos los sucesos que estamos presenciando en la antigua dinastía Joseon, a la que fue transportada misteriosamente la talentosa chef Yeon Ji-young, quien debe conquistar el paladar del rey si quiere sobrevivir. A raíz de todo lo que viene pasando con los protagonistas y también con el resto de personajes, nadie quiere perderse lo que traerá un nuevo capítulo; por ello, te doy a conocer cuándo, a qué hora y el link para ver el episodio 6.

En el episodio 4 de “Bon appétit, majestad”, Yeon Ji-young y Lee Heon se dan un beso (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)

FECHA Y HORA PARA VER EL EPISODIO 6 DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”

¡Atención! El episodio 6 de “Bon appétit, majestad” se emitirá este domingo 7 de septiembre de 2025. El nuevo capítulo del exitoso k-drama estará disponible a nivel mundial en Netflix, mientras que para los coreanos será emitido en tvN a las 21:20 (KST).

¿Cuándo ver el episodio 6 de “Bon appétit, majestad”? Domingo 7 de septiembre

Según la ubicación del país en el que te encuentres, te doy la hora exacta para que no te pierdas este capítulo:

Estados Unidos: 11:00 (ET)

11:00 (ET) México: 9:00 (ET)

9:00 (ET) Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 (ET)

10:00 (ET) Argentina y Brasil: 12:00 (ET)

12:00 (ET) Chile, Paraguay, Venezuela y Uruguay: 11:00 (ET)

11:00 (ET) España: 17:00 (ET)

Lee Chae-min y Yoon-ah en el póster de la serie "Bon appétit, majestad” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

Como lo mencioné líneas arriba, los capítulos de “Bon appétit, majestad” se estrenan originalmente en el canal coreano tvN y luego llegan a Netflix. Por lo tanto, para disfrutar cada uno de los episodios de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Es preciso mencionar que la serie tiene en total doce capítulos. El drama se estrenó el sábado 23 de agosto y llega a su fin el domingo 28 de septiembre del 2025.

“Bon appétit, majestad" se emitirá desde el 23 de agosto al 28 de septiembre de 2025 (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)

¿DE QUÉ TRATA “BON APPÉTTIT, MAJESTAD”?

“Bon appétit, majestad” narra la historia de Yeon Ji-yeong, una talentosa chef que dirige un prestigioso restaurante parisino que por cosas inexplicables es transportada 500 años atrás en el tiempo, directamente a la dinastía Joseon, que es gobernada por el tirano rey Lee Heon.

Debido a que este monarca posee un paladar extraordinariamente sensible, capaz de detectar hasta los más mínimos cambios en los sabores, ella deberá conquistarlo a través de su paladar si quiere vivir.

