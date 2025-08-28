“Bon appétit, majestad” es otro k-drama que viene atrapando a la audiencia; y cómo no lograrlo, si nos presenta a una talentosa chef que misteriosamente es transportada en plena competencia culinaria en Francia a los días de la dinastía Joseon, que es gobernado por un rey tirano al que debe conquistar con su comida si quiere vivir. ¿Sobrevivirá a la exigencia de los desafíos reales? La serie se estrenó el 23 de agosto, emitiendo dos capítulos por semana. De acuerdo con el cronograma, correspondería ver los episodios 3 y 4. ¿Cuándo, a qué hora y cómo verlo? En los párrafos, te lo comento.

Lee Chae-min y Yoon-ah en el póster de la serie "Bon appétit, majestad” (Foto: Netflix)

FECHA Y HORA PARA VER LOS EPISODIOS 3 Y 4 DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”

Los episodios 3 y 4 de “Bon appétit, majestad” llegan este fin de semana: sábado 30 y domingo 31 de agosto de 2025, respectivamente. Ambos episodios estarán disponibles a nivel mundial en Netflix, mientras que para los coreanos se emitirá en tvN a las 21:20 (KST).

¿Cuándo ver el episodio 3 de “Bon appétit, majestad”? Sábado 30 de agosto

Sábado 30 de agosto ¿Cuándo ver el episodio 4 de “Bon appétit, majestad”? Domingo 31 de agosto

Según la ubicación del país en el que te encuentres, te doy la hora desde la que podrás ver esta producción:

Estados Unidos: 11:00 (ET)

11:00 (ET) México: 9:00 (ET)

9:00 (ET) Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 (ET)

10:00 (ET) Argentina y Brasil: 12:00 (ET)

12:00 (ET) Chile, Paraguay, Venezuela y Uruguay: 11:00 (ET)

11:00 (ET) España: 17:00 (ET)

Im Yoon-ah es la cantante y actriz surcoreana que protagoniza la serie "Bon appétit, majestad". Ella interpreta a una talentosa chef que aterriza misteriosamente en la época de la dinastía Joseon (Foto: tvN / Netflix)

¿CÓMO VER “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

Como lo mencioné líneas arriba, los capítulos de “Bon appétit, majestad” se estrenan originalmente en el canal coreano tvN y luego llegan a Netflix. En total, tiene doce episodios que llegan desde el sábado 23 de agosto hasta el domingo 28 de septiembre del 2025.

Por lo tanto, para disfrutar cada uno de los capítulos de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de steaming.

