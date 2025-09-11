La historia de la talentosa chef Yeon Ji-young, quien fue transportada misteriosamente en el tiempo hasta llegar a la antigua dinastía Joseon, gobernado por un rey tirano al que debe conquistar con su comida si quiere sobrevivir, sigue conquistando a la audiencia a nivel mundial, motivo por el que todos se encuentran a la expectativa por saber qué ocurrirá en los siguientes capítulos de “Bon appétit, majestad”. Si tampoco quieres perderte nada de la serie coreana, te doy a conocer en los siguientes párrafos cuándo, a qué hora, el link y qué pasará en los episodios 7 y 8.

"Bon appétit, majestad" se basa en la novela web “Sobreviviendo como chef de Yeonsangun” de Park Guk-jae (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)

FECHA Y HORA PARA VER LOS EPISODIOS 7 Y 8 DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”

El episodio 7 de “Bon appétit, majestad” se emitirá este sábado 13 de septiembre de 2025, mientras que el capítulo 8 llegará el domingo 14. Ambos estarán disponible a nivel mundial en Netflix, mientras que para los coreanos se emitirán en tvN a las 21:20 (KST).

¿Cuándo ver el episodio 7 de “Bon appétit, majestad”? Sábado 13 de septiembre

Sábado 13 de septiembre ¿Cuándo ver el episodio 8 de “Bon appétit, majestad”? Domingo 14 de septiembre

Según la ubicación del país en el que te encuentres, te doy la hora desde la que podrás ver esta producción:

Estados Unidos: 11:00 (ET)

11:00 (ET) México: 9:00 (ET)

9:00 (ET) Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 (ET)

10:00 (ET) Argentina y Brasil: 12:00 (ET)

12:00 (ET) Chile, Paraguay, Venezuela y Uruguay: 11:00 (ET)

11:00 (ET) España: 17:00 (ET)

“Bon appétit, majestad” es la serie coreana de Netflix que combina romance histórico, fantasía y gastronomía (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)

¿CÓMO VER “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

Como lo mencioné líneas arriba, los capítulos de “Bon appétit, majestad” se estrenan originalmente en el canal coreano tvN y luego llegan a Netflix. Por lo tanto, para disfrutar cada uno de los capítulos de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Cabe precisar que la serie tiene en total doce episodios. Se estrenó el sábado 23 de agosto y llega a su fin el domingo 28 de septiembre del 2025.

En "Bon appétit, majestad", un rey propone a la dinastía Joseon un concurso de cocina (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 6 DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

Si estabas esperando una escena romántica entre los protagonistas, lamento informarte que no sucedió, ya que en el capítulo 6 de “Bon Appétit, majestad” vemos a Yeon Ji-young y Lee Heon levantarse e irse cada uno por su lado. Como se recuerda, al final del episodio 5, el rey se tropieza y cae, y sucede lo mismo con la muchacha al tratar de ayudarlo, por lo que terminan frente a frente.

Más adelante se ve a Lee Heon lidiando con la visita de otro rey, quien tiene en mente hacer un concurso de cocina con el propósito de llevarse los tributos del reino de Joseon. Por tal motivo, llevó a sus tres mejores cocineros para asegurar su victoria.

El joven rey está seguro que nadie podrá con la chef, por lo que acepta y se establecen las bases del concurso, que al parecer no será tan fácil como se pensaba, pues traerá muchos problemas.

Aunque la chef Yeon Ji-young es una experta y debe vencer en el concurso, se le presentarán varios inconvenientes en "Bon appétit, majestad" (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)

¿QUÉ VEREMOS EN LOS EPISODIOS 7 Y 8 DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

En el episodio 7 de “Bon appétit, majestad”, veremos el desarrollo del concurso de cocina, que debería ganarlo sin problemas Yeon Ji-young; sin embargo, será complicado, ya que no sólo tiene que derrotar a los expertos del otro reino, sino que tendrá a alguien queriendo sabotearla: Kang Mok-ju.

Sí, la concubina de máxima confianza del gobernante está dispuesta a humillarla, aunque esto perjudique al reino Joseon. Resulta que ella ordenó a un cocinero real que introduzca un ingrediente raro en la comida de la chef para que estropee su plato y pierda. ¿Logrará conseguir su objetivo y si lo hace, la muchacha se dará cuenta y podrá rectificar su plato?

No sólo ello, antes de que se realice la competencia culinaria, Yeon Ji-young y Lee Heon salen a buscar especies para la comida; pero serán emboscados.

En "Bon appétit, majestad", Kang Mok-ju tratará de sabotear a la chef en la competencia (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí