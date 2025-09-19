“Bon appétit, majestad” sigue cautivándonos con la historia de la talentosa chef Yeon Ji-young, quien fue transportada misteriosamente a la antigua dinastía Joseon, donde conoce a su tirano rey. Si bien, con el paso de los episodios vamos conociendo más a los protagonistas y cómo es la relación que van teniendo, de seguro no quieres perderte lo que pasará en los siguientes capítulos; por ello, te doy a conocer cuándo, a qué hora y cuál es el link para ver los episodios 9 y 10.

FECHA Y HORA PARA VER LOS EPISODIOS 9 Y 10 DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”

El episodio 9 de “Bon appétit, majestad” se emitirá este sábado 20 de septiembre de 2025, mientras que el capítulo 10 llegará el domingo 21. Ambos estarán disponible a nivel mundial en Netflix, mientras que para los coreanos se emitirán en tvN a las 21:20 (KST).

¿Cuándo ver el episodio 9 de “Bon appétit, majestad”? Sábado 20 de septiembre

Sábado 20 de septiembre ¿Cuándo ver el episodio 10 de “Bon appétit, majestad”? Domingo 21 de septiembre

Según la ubicación del país en el que te encuentres, te doy la hora desde la que podrás ver esta producción:

Estados Unidos: 11:00 (ET)

11:00 (ET) México: 9:00 (ET)

9:00 (ET) Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 (ET)

10:00 (ET) Argentina y Brasil: 12:00 (ET)

12:00 (ET) Chile, Paraguay, Venezuela y Uruguay: 11:00 (ET)

11:00 (ET) España: 17:00 (ET)

¿CÓMO VER “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

Como lo mencioné líneas arriba, los capítulos de “Bon appétit, majestad” se estrenan originalmente en el canal coreano tvN y luego llegan a Netflix. Por lo tanto, para disfrutar cada uno de los capítulos de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Cabe precisar que la serie tiene en total doce episodios. Se estrenó el sábado 23 de agosto y llega a su fin el domingo 28 de septiembre del 2025.

¿DE QUÉ TRATA “BON APPÉTTIT, MAJESTAD”?

“Bon appétit, majestad” narra la historia de Yeon Ji-yeong, una talentosa chef que dirige un prestigioso restaurante parisino que por cosas inexplicables es transportada 500 años atrás en el tiempo, directamente a la dinastía Joseon, que es gobernada por el tirano rey Lee Heon.

Debido a que este monarca posee un paladar extraordinariamente sensible, capaz de detectar hasta los más mínimos cambios en los sabores, ella deberá conquistarlo a través de su paladar si quiere vivir.

