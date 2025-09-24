Los K-Dramas han demostrado su poder global, pero pocas producciones han alcanzado el fenómeno de “Bon Appétit, Majestad”. Esta serie, que no está en inglés y aun así se ha convertido en la más vista en Netflix a nivel mundial, tiene a los fanáticos contando los días para su gran final, programado para el 28 de septiembre de 2025. La historia mezcla romance, viajes en el tiempo, intriga histórica y, sobre todo, una pasión irresistible por la gastronomía.

La trama sigue a Yeon Ji-yeong, interpretada por Im Yoon-ah, una talentosa chef moderna que inesperadamente termina atrapada en la dinastía Joseon. Allí se cruza con el rey Lee Heon, un gobernante tirano y experto en cocina interpretado por Lee Chae-Min. Entre duelos culinarios y tensiones políticas, surge un inesperado romance que tiene a la audiencia dividida: ¿es una historia de amor imposible o una unión que cambiará la historia?

Más allá del guion y las actuaciones, lo que realmente ha cautivado al público son los platos que aparecen en pantalla. Cada receta presentada por Yeon Ji-yeong no solo despierta antojos, sino que también construye un puente entre la tradición y la modernidad. El debate que corre por redes es claro: ¿fue Yoon-ah quien realmente cocinó todas esas delicias? La respuesta ha sorprendido a muchos.

El K-drama “Bon appétit, majestad” avanza hacia su esperado final (Foto: Netflix)

EL SECRETO DETRÁS DE LA TRANSFORMACIÓN DE IM YOON-AH EN YEON JI-YEONG

Para dar vida a su personaje, Im Yoon-ah no se conformó con actuar: tomó clases de cocina durante tres meses, perfeccionó técnicas y replicó cada plato que veríamos en la serie . La mayoría de las escenas gastronómicas fueron realizadas por ella misma, sin dobles. Su dedicación ha sido tal que se la ha visto en clips virales cocinando con un delantal de chef en cocinas profesionales, sorprendiendo a sus fans.

El equipo de producción también jugó un papel clave en esta autenticidad. Investigaron textos históricos para recrear con precisión los ingredientes y recetas de hace 500 años. En la pantalla vemos cómo se usaban insumos raros, algunos cultivados o importados desde China en esa época, pero reinterpretados con técnicas que resultan familiares para la audiencia contemporánea. El resultado: un festín visual que mezcla lo histórico con lo innovador.

Yoon-ah incluso estudió a vloggers y chefs reales para perfeccionar sus movimientos, expresiones y lenguaje corporal frente a la cocina. Esa atención al detalle es lo que ha hecho que críticos gastronómicos y expertos culinarios se rindan ante la serie. No solo es una historia romántica con tintes históricos: también es un homenaje a la cocina coreana y al poder de la comida como lenguaje universal.

Entre los platos más memorables que han desfilado por la pantalla destacan el bibimbap de mantequilla Gochujang, la sopa Jaecheop Doenjang, la pasta Deonjang, el donkatsu, los macarrones Joseon, el panqueque de mariscos y el dongrae pajeon.

¿CÓMO Y DÓNDE VER “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

Para quienes quieran disfrutarla en Estados Unidos, Netflix ofrece varios planes. El Estándar con anuncios cuesta US$7.99 al mes, el Estándar sin anuncios US$17.99, y el Premium US$24.99, que incluye calidad 4K y más dispositivos. Con cualquiera de ellos se puede acceder a esta historia que ha generado conversación a nivel global.

