La serie “Bon Appétit, Majestad” se ha convertido en uno de los dramas coreanos más comentados de Netflix, no solo por su propuesta de romance histórico con viajes en el tiempo, sino también por su apuesta revolucionaria en la cocina. La protagonista, Yeon Ji-yeong (interpretada por Yoona Lim), logra conquistar tanto paladares como corazones a través de la reimaginación de recetas que combinan la tradición coreana con las técnicas francesas más sofisticadas.

Con un menú que va desde reinterpretaciones como el bibimbap con mantequilla francesa hasta postres de inspiración Joseon en forma de macarons, la serie ha dado lugar a algunos de los platillos más creativos y visualmente impactantes del panorama gastronómico en pantalla. A continuación, recopilamos los platos más memorables de la producción que ya se perfilan como íconos de la cultura pop y la cocina de fusión.

LOS MÁS DESTACADOS PLATOS DE “BON APPÉTIT, SU MAJESTAD”

Yeon Ji-yeong se encarga de cautivar a todos son sus platillos (Foto: Netflix)

1. Bibimbap de gochujang y mantequilla francesa

Un clásico coreano reinventado con la técnica del beurre noisette francés, cuya combinación potencia la complejidad del gochujang y aporta una textura cremosa y elegante.

2. Filete sous vide con toque umami

La perfección francesa del sous vide se une al “Joseon MSG”, un condimento creado a partir de ingredientes coreanos fermentados que marca el equilibrio ideal entre técnica y sabor.

3. Degustación de tres tiempos reales

El tartar inspirado en el yukhoe, carnes a la parrilla y servicio al estilo francés transforman una comida real coreana en un recorrido culinario lleno de identidad y narrativa cultural.

4. Sopa de doenjang con almejas

El plato más íntimo de la serie, sin fusión ni artificios, que evoca el recuerdo y la emoción de la cocina casera coreana.

5. Macarons Joseon

Un reto técnico de pastelería francesa llevado al terreno coreano con sabores tradicionales como sésamo negro, azufaifo y artemisa, logrando crear un puente dulce entre dos mundos.

6. Boeuf bourguignon con vino moru

Una versión coreanizada del clásico francés que sustituye el vino de Borgoña por vino moru, conservando el refinamiento europeo pero con matices nacionales.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”

La trama sigue a Yeon Ji-yeong, una joven chef formada en Francia, cuya vida cambia drásticamente tras un eclipse y la aparición de un misterioso manuscrito de recetas antiguas. Transportada al pasado, despierta en la dinastía Joseon y se ve obligada a cocinar para la corte real. Allí descubrirá rivalidades, secretos políticos y un inesperado romance con el rey, mientras intenta sobrevivir en un mundo que no es el suyo.

Yeon Ji-young vive en una época totalmente distinta a la suya, por lo que se enfrenta a diversos retos en "Bon appétit, majestad" (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)

