¿Sabías que Lee Chae-min no era la primera opción para el papel del rey Lee Heon en “Bon appétit, majestad” (en inglés: “Bon Appétit, Your Majesty”)? Pues, resulta que el casting del protagonista masculino de la serie coreana de Netflix tuvo un giro inesperado... el cual hizo que el actor se uniera al proyecto casi a último minuto. En esta nota, te cuento la historia.

Vale precisar que la producción se centra en una talentosa chef que viaja -de manera inesperada- al siglo XVI, durante la dinastía Joseon.

Allí, la joven debe ganarse la confianza del joven rey Lee Heon mientras fusiona técnicas culinarias modernas con la rigidez de la corte real.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bon appétit, majestad”:

EL ACTOR QUE FUE ELEGIDO ORIGINALMENTE PARA PROTAGONIZAR “BON APPÉTIT, MAJESTAD”

El actor elegido inicialmente para protagonizar la serie de Netflix era Park Sung-hoon, estrella de exitosas producciones como “El juego del calamar”, “La gloria” y “Queen of Tears”.

No obstante, el intérprete tuvo que abandonar el proyecto tras verse envuelto en una controversia.

¿POR QUÉ PARK SUNG-HOON NO PROTAGONIZÓ “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

En diciembre del 2024, Park Sung-hoon publicó -por accidente-, en sus redes sociales, una imagen de contenido para adultos que parodiaba “El juego del calamar”, lo que desató una ola de críticas en Corea del Sur.

Por si fuera poco, esto ocurrió durante un período de luto nacional en el país asiático tras el trágico accidente aéreo en Jeju, el cual cobró la vida de 179 personas.

Así, la repercusión fue tan negativa que la cadena tvN confirmó la salida del actor del elenco de “Bon appétit, majestad” en enero del 2025.

El actor Park Sung-hoon fue elegido originalmente para protagonizar "Bon appétit, majestad". Sin embargo, tuvo que abandonar el proyecto (Foto: @boxabum / Instagram)

LEE CHAE-MIN REEMPLAZÓ A PARK SUNG-HOON EN “BON APPÉTIT, MAJESTAD”

Cuando Lee Chae-min recibió la llamada para reemplazar a Park Sung-hoon, se enfrentó al gran desafío de unirse tarde al proyecto.

Tal como registró Korea Times, el actor admitió la presión que sintió al sumarse al reparto: “Es cierto que tuve poco tiempo, por lo que la sensación de carga y responsabilidad fue pesada. Pero el director me invitó a menudo antes del rodaje, para que pudiera participar en las lecturas grupales y dar forma al tono y la sensación del personaje”.

Hoy en día, su trabajo es alabado por muchos fans de “Bon appétit, majestad”, quienes creen que incorporarlo al elenco fue una buena decisión. Y tú, ¿estás de acuerdo?

Lee Chae-Min y Yoona lideran el reparto de la serie coreana "Bon appétit, majestad" (Foto: tvN / Netflix)

