El drama histórico-fantástico de tvN, “Bon appétit, majestad”, está a punto de llegar a su final y la pregunta que mantiene en vilo a miles de espectadores es una sola: ¿elegirá Yeon Ji-yeong el amor en el pasado junto al rey Lee Heon o volverá a su vida en el futuro? Con apenas dos episodios por emitirse, el romance que ha crecido entre la protagonista y el monarca ha conquistado corazones en Corea y fuera de ella, convirtiéndose en uno de los títulos más comentados de Netflix.

¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

El episodio emitido el domingo 21 de septiembre dejó a la audiencia con el corazón en la mano. Ji-yeong y Lee Heon lograron limpiar el nombre de ella tras un intento de envenenamiento y, bajo la luz plateada de la luna, el rey le confesó su amor de la forma más inesperada: prometiendo cocinarle bibimbap todas las mañanas. Una declaración tan cotidiana y a la vez tan íntima que, lejos de los discursos grandilocuentes, se sintió como una promesa de vida juntos.

Esa escena, cargada de ternura y sinceridad, fue el punto de quiebre para Ji-yeong. Hasta entonces, había considerado inevitable regresar a su tiempo, al mundo moderno al que pertenece. Sin embargo, las palabras de Lee Heon la hicieron titubear y, conmovida, confesó: “Quizás esté bien si no regreso a mi tiempo y a mi mundo”. Ese “quizás” abrió un abanico de posibilidades que ahora alimenta las especulaciones de los fans.

EL ÉXITO DEL DRAMA SE VE REFLEJADO EN LOS NÚMEROS

El episodio 10 alcanzó un promedio nacional del 6,1% de audiencia y un pico del 6,6%, liderando cómodamente su franja horaria en Corea del Sur. Entre el público joven, el desempeño fue aún más notable, consolidando la producción como una de las más fuertes de la temporada. La combinación de romance, intriga palaciega y viajes en el tiempo ha resultado irresistible.

Detrás de esta euforia, también destaca la actuación de Lee Chae-min, quien asumió el rol del rey en reemplazo de Park Sung-hoon. Pese al reto de incorporarse a mitad de rodaje, su interpretación ha sido aplaudida como natural y magnética, especialmente por la química que despliega con Im Yoon-ah. Muchos internautas no dudan en catalogar a la pareja como “una de las mejores elecciones de casting de la historia reciente del k-drama”.

LOS FANS NO PUEDEN CON LA EMOCIÓN Y YA HASTA SUEÑAN CON UNA TEMPORADA 2

Los comentarios en redes sociales van desde súplicas por un final feliz hasta propuestas descabelladas de una segunda temporada ambientada en la era moderna. Algunos fans sueñan con que Lee Heon abdique y viaje al futuro para reencontrarse con Ji-yeong, mientras otros apuestan por una vida en común dentro del palacio, desafiando las normas y los riesgos que implica la corte. Lo único en común entre todas las teorías es el deseo de que la pareja no se separe.

Incluso Im Yoon-ah, en una entrevista reciente, jugó con la incertidumbre: “¿Regresará Ji-yeong al presente o se quedará en el pasado? Si regresa, ¿se reencontrará con Heon?”. Su enigmática respuesta dejó entrever que el final traerá lágrimas, pero no precisó si serán de tristeza, felicidad o ambas. Esa ambigüedad ha disparado aún más la expectativa a medida que se acerca el desenlace.

Con un estreno modesto y un crecimiento constante hasta alcanzar picos del 15,8% en audiencia, “Bon appétit, majestad” ha demostrado que sabe conquistar poco a poco.

