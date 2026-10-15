Aunque la temporada de anime de otoño de 2026 empezó en octubre, Netflix ya reveló una de sus grandes apuestas para la temporada de invierno de 2027. Se trata de “Bride of the Barrier Master” (“Kekkaishi no Ichirinka” en su idioma original), que narra la historia de Hana Ichise, una marginada de 18 años que pertenece a una rama familiar secundaria de magos tejedores de barreras en Japón. Cuando su verdadero poder despierta prefiere ocultarlo, no obstante, Saku Ichinomiya, el poderoso nuevo líder del prestigioso clan Ichinomiya, lo nota y le propone un matrimonio por contrato.

Este anime, basado en la serie de novelas japonesas escritas por Kureha con ilustraciones de Bodax, promete combinar una intensa fantasía de acción con un romance maduro y dinámicas de poder equilibradas, marcando cierta distancia de los típicos clichés del género shoujo.

“Bride of the Barrier Master”, también conocida como “La novia del amo de las barreras”, cuenta con la dirección de Toru Kitahata (“Science Fell in Love, So I Tried to Prove It”), mientras que Yuko Kakihara (“Blue Box”) se encarga de la composición de la serie, Minami Murayama (“OVERTAKE!”) y es responsable del diseño de personajes.

El anime de fantasía, romance y drama "Bride of the Barrier Master" se ambienta en un Japón que mezcla costumbres tradicionales y dinámicas de clanes con elementos mágicos y espirituales (Foto: Troyca/ Netflix)

“BRIDE OF THE BARRIER MASTER”, EL SUCESOR DE “MY HAPPY MARRIAGE”

“Bride of the Barrier Master” ha sido comparada con el anime “My Happy Marriage” (“Watashi no Shiawase na Kekkon”), que estrenará tres episodios especiales en Netflix en octubre de 2026. De hecho, ha sido catalogado como el “sucesor espiritual” de “Mi feliz matrimonio”.

En ambos animes, la protagonista es la hija de una prestigiosa familia que es maltratada, menospreciada o considerada un “fracaso” en comparación con su hermana, pero en realidad poseen un gran potencial.

Además, tienen en común que el líder del clan más poderoso de Japón (Kiyoka Kudou en “My Happy Marriage” y Saku Ichinomiya en “Bride of the Barrier Master”) ofrece un compromiso matrimonial que cambia el destino de las protagonistas.

¿DE QUÉ TRATA “BRIDE OF THE BARRIER MASTER”?

Ambientada en un Japón que se mantiene a salvo de sombras monstruosas gracias a cinco pilares de cristal mágicos y cinco clanes de practicantes que tejen poderosas barrera, “Bride of the Barrier Master” sigue a Hana Ichise, quien pertenece a una rama secundaria de uno de estos clanes y ha vivido a la sombra de su talentosa hermana.

Cuando Hana descubre su verdadero y enorme potencial mágico, oculta sus habilidades para evitar conflictos, comparaciones y mantener una vida tranquila. Sin embargo, Saku Ichinomiya, el guapo y poderoso líder del prestigioso clan Ichinomiya, se fija en ella y le pide matrimonio.

De acuerdo con la sinopsis de “La novia del amo de las barreras”, “durante miles de años, Japón ha estado protegido por cinco clanes que dominan la magia de crear barreras. Nacida en una rama de uno de estos clanes, Hana, de dieciocho años, siempre ha vivido a la sombra de su hermana gemela, más capaz, hermosa y popular. Cuando un gran poder despierta en Hana, decide ocultarlo para poder seguir viviendo una vida tranquila, alejada de los focos.

Pero ese estilo de vida ideal comienza a desvanecerse cuando Saku Ichinomiya se convierte en el nuevo líder del clan Ichinomiya y se propone encontrar una esposa lo suficientemente fuerte como para estar a su lado. Deseosa de mantener sus habilidades en secreto, Hana se mantiene alejada de Saku… pero ¿se verá tentada a firmar un contrato matrimonial si le garantiza el futuro tranquilo y pacífico de sus sueños?”

TRÁILER DE “BRIDE OF THE BARRIER MASTER”

FECHA DE ESTRENO DE “BRIDE OF THE BARRIER MASTER”

“Bride of the Barrier Master”, que está a cargo del estudio TROYCA, se estrenará en enero de 2027 en Netflix como parte de la temporada de invierno.

Por lo tanto, para ver este prometedor anime solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

REPARTO DE VOCES DE “BRIDE OF THE BARRIER MASTER”

Akari Kitou (Demon Slayer) le da voz a Hana Ichise

Kikunosuke Toya (Chainsaw Man) le da voz a Saku Ichinomiya

Mao Ichimichi (That Time I Got Reincarnated as a Slime) le da voz a Miyabi

Taihi Kimura (Kagurabachi) le da voz a Aoi

Yuzuki Tamukai le da voz a Azuha

Hiroto Shimizu (Dark Moon: Tsuki no Saidan) le da voz a Nozomu Ichinomiya

Kanon Takao (If It’s for My Daughter, I’d Even Defeat a Demon Lord) le da voz a Hazuki Ichise

Hana y Saku son los protagonistas del afiche del anime de fantasía, romance y drama "Bride of the Barrier Master", que se estrena en enero de 2027 (Foto: Troyca/ Netflix)

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