¡Habemus estupendas noticias para los fans del género romántico! Y es que la popular serie “Bridgerton” (en español: “Los Bridgerton“) regresa a Netflix con su esperada temporada 4, la cual gira alrededor de Benedict (interpretado por Luke Thompson), el segundo hijo de la familia protagonista. Así, ¿te gustaría saber quiénes lo acompañan en el reparto de la ficción de época? Pues, en esta nota, te traigo su guía del elenco. ¡Conoce a todos los actores y personajes de los nuevos episodios de la exitosa producción creada por Chris Van Dusen!

Vale precisar que la cuarta entrega del show televisivo, basado en la novela “An Offer from a Gentleman” (Te doy mi corazón) de Julia Quinn, se centra en Benedict, quien conoce a una misteriosa mujer enmascarada durante un baile organizado por su madre.

Desde entonces, este encuentro transformará por completo su vida... tratando de encontrar a la “Dama de Plata” que robó su corazón.

Además, se sabe que la temporada llegará en dos partes: la Parte 1, la cual se estrena el jueves 29 de enero del 2026 con 4 episodios; y la Parte 2, el 26 de febrero con los capítulos restantes.

Antes de continuar, mira el tráiler de "Bridgerton 4″:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4?

1. Luke Thompson como Benedict Bridgerton

Para saber quién es quién en la nueva entrega de la serie de Netflix, empiezo la lista con el protagonista: Benedict Bridgerton. Él es un espíritu libre y artista que ha vivido al margen de las convenciones sociales.

Pero, esta vez, el hombre dejará atrás su etapa de soltero empedernido tras enamorarse de una mujer enmascarada en un baile.

El actor que lo interpreta es Luke Thompson, quien forma parte del elenco de la producción desde su primera temporada.

Asimismo, ha participado en las películas: “Dunkirk” del aclamado director Christopher Nolan, "The Suspicions of Mr Whicher: The Ties That Bind" y "A Little Life“.

Luke Thompson como Benedict en una escena de la temporada 4 de la serie "Bridgerton" (Foto: Netflix)

2. Yerin Ha como Sophie Baek

Sophie Baek es el interés romántico de Benedict. Ella es una joven que trabaja como criada y que esconde una historia compleja.

Resulta que, durante el baile de máscaras, él la identifica como la “Dama de Plata” por el color de su vestido, quedando completamente cautivado.

La actriz que asume este rol es la australiana Yerin Ha, la primera intérprete de origen asiático en protagonizar una temporada de “Bridgerton”.

Entre sus trabajos previos, destacan las series: “Halo” de Paramount+, “Dune: La profecía” de HBO Max y "The Survivors" de Netflix.

Un detalle significativo: el personaje se llama Sophie Beckett en las novelas de Julia Quinn, pero en la serie se cambió el apellido a Baek como homenaje a las raíces coreanas de Ha.

Yerin Ha como Sophie Baek en una escena de la temporada 4 de la serie "Bridgerton" (Foto: Netflix)

3. Katie Leung como Lady Araminta Gun

Lady Araminta Gun es la antagonista de la temporada. Ella es una doble viuda decidida y manipuladora que, a su vez, es la madrastra de Sophie.

Su objetivo es encontrar pretendientes perfectos para sus dos hijas, Rosamund y Posy, sin importar a quién tenga que pisotear en el camino.

El personaje está a cargo de Katie Leung, actriz británica reconocida a nivel global por interpretar a Cho Chang, el primer amor de Harry Potter en la saga cinematográfica homónima.

La artista también aparece en títulos como "T2: Trainspotting“, ”The Foreigner" y "Nightsleeper“.

Katie Leung como Lady Araminta Gun en una escena de la temporada 4 de la serie "Bridgerton" (Foto: Netflix)

4. Michelle Mao como Rosamund Li

Rosamund Li es la hija mayor de Lady Araminta y, por lo tanto, una de las hermanastras de Sophie.

A diferencia del interés romántico de Benedict, ella representa la ambición y el deseo de escalar en la alta sociedad londinense.

El papel está a cargo de Michelle Mao, también integrante de los elencos de "Metal Lords“, ”Goosebumps“ y ”Mi primer amor de verdad“.

Michelle Mao como Rosamund Li en una escena de la temporada 4 de la serie "Bridgerton" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Bridgerton” - Temporada 4:

5. Isabella Wei como Posy Li , la hija menor de Lady Araminta y la otra hermanastra de Sophie.

, la hija menor de Lady Araminta y la otra hermanastra de Sophie. 6. Masali Baduza como Michaela Stirling , la prima del Conde de Kilmartin John Stirling (en las novelas de Julia Quinn, este personaje se llama Michael, pero la serie lo transformó en una mujer).

, la prima del Conde de Kilmartin John Stirling (en las novelas de Julia Quinn, este personaje se llama Michael, pero la serie lo transformó en una mujer). 7. Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton , el 9º Vizconde Bridgerton y cabeza de la familia.

, el 9º Vizconde Bridgerton y cabeza de la familia. 8. Simone Ashley como Kate Bridgerton , la esposa de Anthony y Vizcondesa de la familia.

, la esposa de Anthony y Vizcondesa de la familia. 9. Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton , quien ahora disfruta de su nueva vida como esposa de Colin y madre primeriza.

, quien ahora disfruta de su nueva vida como esposa de Colin y madre primeriza. 10. Luke Newton como Colin Bridgerton , ahora padre de Elliot y en plena felicidad matrimonial.

, ahora padre de Elliot y en plena felicidad matrimonial. 11. Hannah Dodd como Francesca Stirling , quien regresa de su luna de miel con su esposo John.

, quien regresa de su luna de miel con su esposo John. 12. Claudia Jessie como Eloise Bridgerton , la hermana rebelde e intelectual de la familia.

, la hermana rebelde e intelectual de la familia. 13. Victor Alli como John Stirling , el Conde de Kilmartin y esposo de Francesca.

, el Conde de Kilmartin y esposo de Francesca. 14. Ruth Gemmell como Lady Violet Bridgerton , la Vizcondesa Viuda y matriarca de la familia.

, la Vizcondesa Viuda y matriarca de la familia. 15. Adjoa Andoh como Lady Agatha Danbury , una de las mujeres más poderosas de la alta sociedad londinense.

, una de las mujeres más poderosas de la alta sociedad londinense. 16. Golda Rosheuvel como la Reina Charlotte , la monarca del Reino Unido.

, la monarca del Reino Unido. 17. Polly Walker como Lady Portia Featherington , la Baronesa Viuda.

, la Baronesa Viuda. 18. Julie Andrews como la voz de Lady Whistledown , la narradora de la serie.

, la narradora de la serie. 19. Martins Imhangbe como Will Mondrich , propietario de un club de caballeros y confidente del Duque de Hastings.

, propietario de un club de caballeros y confidente del Duque de Hastings. 20. Emma Naomi como Alice Mondrich , la esposa de Will.

, la esposa de Will. 21. Hugh Sachs como Brimsley , el secretario chismoso de la Reina.

, el secretario chismoso de la Reina. 22. Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton , la octava y menor hija de la familia.

, la octava y menor hija de la familia. 23. Will Tilston como Gregory Bridgerton , el séptimo hijo y menor varón.

, el séptimo hijo y menor varón. 24. Kathryn Drysdale como Genevieve Delacroix , una modista de alta sociedad.

, una modista de alta sociedad. 25. Lorraine Ashbourne como la Sra. Varley , la ama de llaves de los Featherington.

, la ama de llaves de los Featherington. 26. Daniel Francis como Lord Marcus Anderson, el hermano de Lady Danbury.

