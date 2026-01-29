Miles de fans de “Bridgerton” alrededor del mundo ya disfrutaron de la primera parte de la temporada 4 de la serie de Netflix, por lo que se han percatado de la notable ausencia de Simone Ashley y Jonathan Bailey, los aclamados actores protagonistas de la segunda entrega de la producción. Pero, para alegría de sus seguidores, se ha confirmado que los queridos intérpretes de Kate y Anthony Bridgerton regresarán juntos en la parte 2 de la temporada, la cual se estrena el jueves 26 de febrero del 2026.

Vale precisar que, en esta entrega, el bohemio Benedict Bridgerton (Luke Thompson), segundo hijo de la familia, se niega a sentar la cabeza pese a las súplicas de su madre, lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).

Sin embargo, todo cambia en el baile de máscaras que celebra Violet, evento en el que el hombre queda deslumbrado por una misteriosa dama con un vestido plateado.

Entonces, con la ayuda a regañadientes de su hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict decide participar en la sociedad para descubrir la identidad de la joven.

¿El gran giro de trama? Pues, la mujer que ha cautivado su corazón no es una dama de la alta sociedad, sino una resuelta doncella llamada Sophie Baek (Yerin Ha), quien trabaja para la formidable señora de la casa, Araminta Gun (Katie Leung).

¿POR QUÉ KATE Y ANTHONY NO APARECIERON EN LA PARTE 1 DE LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”?

La explicación de la ausencia de la dupla conocida como “Kanthony" se ofreció dentro de la narrativa de la serie.

Y es que, en la temporada 3 del drama romántico, Kate (Simone Ashley) expresó su deseo de llevar a Anthony (Jonathan Bailey) y a su futuro hijo a la India, su país natal.

​Eventualmente, en la cuarta entrega del show televisivo, se revela que la pareja sigue en territorio indio y que Kate dio a luz a un niño, lo que confirma que el pequeño heredero de la familia ya está en sus brazos.

​En declaraciones para Teen Vogue, la showrunner Jess Brownell explicó que este viaje fue un elemento narrativo diseñado estratégicamente para respetar las agendas de sus estrellas.

“Cuando alguno de nuestros actores principales ha dedicado su vida a una temporada, en entregas futuras queramos apoyar el hecho de que tengan otros proyectos en marcha, y pedirles que regresen solo para estar en segundo plano no es realmente justo para ellos”, le dijo Brownell al referido medio.

¿EN QUÉ EPISODIO DE LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON” VEREMOS A KATE Y ANTHONY?

De acuerdo con IMDb, los fans deberemos esperar hasta el final de la temporada 4 de “Bridgerton” para ver a Kate y Anthony con su bebé recién nacido.

​Resulta que la pareja aparecerá en el episodio 8 (“Dance in the Country”) de esta entrega de la ficción.

Es decir, a diferencia de su aparición recurrente en anteriores temporadas, su participación en esta se limita a un único capítulo.

¡Recuerda! La parte 2 de “Bridgerton 4” se estrena el jueves 26 de febrero del 2026 a las 3:00 a.m. (ET) y trae consigo los siguientes episodios:

Episodio 5: “Yes or No”

“Yes or No” Episodio 6: “The Passing Winter”

“The Passing Winter” Episodio 7: “The Beyond”

“The Beyond” Episodio 8: “Dance in the Country”

