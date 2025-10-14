Lady Whistledown tendrá material más que suficiente para el boletín de chismes de la nueva temporada de “Bridgerton”, aunque ahora a costa de su hermano Benedict y de la misteriosa Sophie Baek.

Más de un año después del matrimonio de Penelope (Whistledown) y Colin, Netflix estrena la cuarta temporada de la serie de época, centrada esta vez en Benedict, el hermano más disipado de la casa Bridgerton, cuya soltería parecía inamovible… hasta la aparición de Sophie en una fiesta de máscaras.

Al igual que la anterior temporada, la cuarta entrega de “Bridgerton” será lanzada en dos partes y según adelantó la showrunner Jess Brownwell, será la más fiel al material original de la serie, los libros de Julia Quinn.

FECHA DE ESTRENO DE “BRIDGERTON - TEMPORADA 4″

Bridgerton - Temporada 4 Parte 1 (Episodios 1-4): 29 de enero de 2026.

Bridgerton - Temporada 4 Parte 2 (Episodios 5-8): 26 de febrero de 2026

Benedict y Sophie se conocerán en un baile de máscaras (Foto: Bridgerton / Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4?

La cuarta temporada de la serie está centrada en Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia, conocido por su vida bohemia y que de puertas adentro hasta ha explorado relacionarse con personas de su mismo sexo.

La historia arranca en un baile de máscaras organizado por Violet Bridgerton, donde Benedict conoce a Sophie Baek, la misteriosa “Dama Plateada” que trabaja como criada pero tiene vínculos con la nobleza. Casi el cuento de Cenicienta.

El romance se desarrolla bajo el esquema de amor prohibido y secretos de identidad, con Benedict enfrentándose a las normas sociales para descubrir el verdadero significado del amor.

¿Qué libro adapta esta temporada de “Bridgerton”?

La trama está basada en la novela “Te doy mi corazón” (“An Offer from a Gentleman”, en su idioma original), el tercer libro de la saga escrita por Julia Quinn.

Las grabaciones de la cuarta temporada comenzaron a finales de septiembre de 2024 y se extendieron hasta abril de 2025 en Inglaterra.

Primer adelanto de la nueva temporada

ACTORES Y PERSONAJES DE “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4

Luke Thompson y Yerin Ha están al frente de la cuarta temporada de “Bridgerton” como Benedict y Sophie Baek, respectivamente, acompañados por el elenco regular de siempre. Eso sí, también se han sumado Katie Leung, Michelle Mao y Isabella Wei como Lady Araminta Gun y sus hijas Rosamund Li y Posy Li, respectivamente, la familia que rivalizará con Sophie por el amor de Benedict.

Familia Bridgerton

Luke Thompson – Benedict Bridgerton

Yerin Ha – Sophie Baek

Jonathan Bailey – Anthony Bridgerton

Simone Ashley – Kate Bridgerton

Ruth Gemmell – Violet Bridgerton

Hannah Dodd – Francesca Bridgerton

Claudia Jessie – Eloise Bridgerton

Florence Hunt – Hyacinth Bridgerton

Will Tilston – Gregory Bridgerton

Luke Newton – Colin Bridgerton

Familia Featherington

Nicola Coughlan – Penelope Featherington

Polly Walker – Portia Featherington

Harriet Cains – Philippa Featherington

Bessie Carter – Prudence Featherington

Otros personajes

Golda Rosheuvel – Reina Charlotte

Adjoa Andoh – Lady Danbury

Daniel Francis – Lord Marcus Anderson

Victor Alli – Lord John Stirling

Masali Baduza – Michaela Stirling

Nuevos personajes

Katie Leung – Lady Araminta Gun

Michelle Mao – Rosamund Li

Isabella Wei – Posy Li

Lady Araminta Gao junto a sus hijas (Foto: Bridgerton / Netflix)

Otros personajes recurrentes

Lorraine Ashbourne – Sra. Varley

Julie Andrews – Lady Whistledown (voz)

Martins Imhangbe – Will Mondrich

Emma Naomi – Alice Mondrich

Hugh Sachs – Brimsley

Jessica Madsen – Cressida Cowper

Kathryn Drysdale – Genevieve Delacroix

¿CÓMO VER “BRIDGERTON”?

Para ver la cuarta temporada de “Bridgerton”, debes estar suscrito a Netflix, que tiene los derechos de transmisión exclusivos de la serie en todo el mundo. Todas las temporadas, incluyendo la cuarta, están o estarán disponibles en el catálogo de la plataforma de streaming, tanto en su versión original como con opciones de doblaje y subtítulos en varios idiomas.

Póster oficial de la nueva temporada de "Bridgerton", que se estrenará en enero de 2026 (Foto: Netflix)

