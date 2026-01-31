La primera parte de la cuarta temporada de “Bridgerton” dejó varias preguntas pendientes. Desde las relacionadas con el romance de Benedict (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha) hasta las que involucran a otros personajes principales. ¿Qué pasará con la apuesta entre la Reina Charlotte (Golda Rosheuvel) y Penelope/ Lady Whistledown (Nicola Coughlan)? ¿Qué significa el regreso de Michaela Stirling (Masali Baduza)? ¿Lady Danbury (Adjoa Andoh) se despide de la exitosa serie de Netflix? La showrunnner Jess Brownell habló sobre este última tema. ¿Qué reveló? ¿Debemos preocuparnos?

En los nuevos episodios, que adaptan tercer libro de la popular saga escrita por Julia Quinn, Agatha Danbury aprovecha la presencia de la Reina en el baile de las máscaras de Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) para revelar la razón por la que cedió el primer baile de la temporada: desea retirarse de la sociedad por un tiempo para viajar y regresar a la casa en la que vivió cuando era pequeña.

Aunque la Reina Charlotte le niega la petición, Lady Danbury retoma el tema en otra ocasión, lo que provoca una gran pelea. Estas escenas permiten explorar más en la amistad de estas dos mujeres poderosas. Brimsley (Hugh Sachs) interviene para que ellas resuelvan el problema, y consigue que la Reina admita que no quiere perder a su mejor amiga.

Sin embargo, en la primera parte de la temporada 4 de “Bridgerton”, Agatha Danbury insiste en marcharse y aprovecha que la Reina perdió a una de sus damas de la corte para proponer a una mujer con un carácter similar al de ella, Alice Mondrich (Emma Naomi). ¿Realmente no será parte de la quinta temporada?

La Reina Charlotte (Golda Rosheuvel) se niega a que Lady Danbury (Adjoa Andoh) la abandone en la primera parte de la temporada 4 de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

LADY DANBURY, ¿REALMENTE SE DESPIDE DE “BRIDGERTON”?

Jess Brownell se encargó de tranquilizar a los fanáticos de “Bridgerton” y aseguró que Adjoa Andoh retomará su papel en la quinta temporada de la serie de Netflix producida por Shonda Rhimes. En conversación con Deadline, explicó que, “Ella [Danbury] sigue siendo parte integral de la historia en la quinta temporada”.

“Quiero dejar muy claro que no tenemos intención de que Adjoa se retire. Sigue siendo parte integral de la historia en la quinta temporada. Se trataba más bien de explorar la dinámica de una amistad con un desequilibrio de poder, algo muy relevante en esta temporada, donde analizamos la relación entre los sirvientes y sus jefes.”, explicó la showrunner.

También agregó: “La Reina y Lady Danbury son verdaderas amigas, pero debido a este desequilibrio de poder, fue interesante explorar qué sucede cuando Lady Danbury quiere hacer algo por sí misma. Fue una oportunidad para profundizar en su amistad.”

Lady Danbury (Adjoa Andoh) discutiendo con la Reina Charlotte (Golda Rosheuvel) en la primera parte de la temporada 4 de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

LADY DANBURY EN LA TEMPORADA 5 DE “BRIDGERTON”

Brownell recalcó que Lady Danbury tiene un rol importante en la quinta temporada de “Bridgerton”. Es decir, tendrá un papel activo en la historia de Eloise (Claudia Jessie) o Francesca (Hannah Dodd), quiénes serán las protagonistas de las próximas temporadas, aunque aún no se ha anunciado quién va primero.

En cada temporada, el personaje de Adjoa Andoh tiene una misión importante, además de ser amiga íntima de Violet. En la primera, ayudó a concretar el romance de su sobrino Simon (Regé-Jean Page) con Daphne (Phoebe Dynevor). Mientras que en la segunda, recibió a la familia Sharma, y en la tercera, ayudó en la búsqueda de Lady Whistledown.