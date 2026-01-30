Así como Cenicienta perdió su zapato de cristal a la medianoche, Sophie Baek (Yerin Ha) deja un guante en el baile de máscaras más importante de la temporada 4 de la serie “Bridgerton”. Por lo tanto, no es difícil que los espectadores comparen esta historia de Netflix con el clásico cuento de hadas que popularizaron Charles Perrault y los hermanos Grimm. Por eso, en las siguientes líneas, te presento cada una de las similitudes—y algunas diferencias significativas—entre ambos relatos. ¡Presta atención!

Vale precisar que la cuarta entrega de “Los Bridgerton” se centra en Benedict (Luke Thompson), el segundo hijo de la familia, quien no tiene intención alguna de sentar la cabeza.

Sin embargo, cuando una cautivadora dama de vestido plateado se cruza en su camino durante el baile de máscaras organizado por su madre, toda su vida cambia por completo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bridgerton” - Temporada 4:

LA HISTORIA DE SOPHIE EN “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4

La protagonista femenina de esta entrega de la serie de Netflix es Sophie Baek, la hija ilegítima del difunto conde de Penwood, quien trabaja como criada bajo las órdenes de su madrastra, Lady Araminta Gun (Katie Leung).

Así, a diferencia del cuento de hadas, su asistencia al baile de los Bridgerton fue posible gracias a sus compañeros sirvientes.

Eventualmente, durante la fiesta, su encuentro con Benedict está cargado de química y complicidad.

No obstante, cuando el reloj marca la medianoche, Sophie debe huir para regresar a su vida doméstica.

LAS SIMILITUDES DE LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON” CON “CENICIENTA”

1. El guante que Sophie deja atrás

La principal similitud de la temporada 4 de "Bridgerton" con el cuento clásico es evidente desde el primer episodio.

Resulta que, al huir del evento, Sophie deja atrás solo un guante blanco de seda como única pista de su identidad (tal como Cenicienta y su zapato de cristal).

A partir de ese momento, Benedict inicia una búsqueda para encontrar a la dueña de la prenda, con la ayuda de su hermana Eloise (Claudia Jessie) y su cuñada Penelope (Nicola Coughlan).

2. La madrastra cruel

Lady Araminta Gun encarna el arquetipo de la madrastra malvada del cuento original.

Y es que, al igual que en aquel relato, Sophie queda relegada a servir en su propia casa tras la muerte de su padre.

Desde entonces, está bajo la estricta tutela de su madrastra, quien debe asumir su complejo papel como viuda sin herederos varones en la sociedad de la Regencia.

3. La huida a medianoche

Tal como Cenicienta, quien debe estar en casa antes de que termine la magia, Sophie huye del baile exactamente a la medianoche.

Sin embargo, sus razones son más pragmáticas: como criada que se coló sin permiso al evento, la protagonista de "Bridgerton 4″ arriesga su empleo y reputación si es descubierta.

LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON” Y “CENICIENTA”

Más allá de las semejanzas entre ambas historias, conoce también sus principales diferencias:

A lo largo de la trama, Sophie no cuenta con ayuda mágica .

. Cuando Benedict y Sophie se reencuentran, él no la reconoce .

. (¡Cuidado con el SPOILER !) Benedict, enamorado de Sophie sin saber que es la “dama plateada” que busca, le propone que sea su amante en lugar de su esposa.

Por supuesto, este último punto hace referencia a la diferencias de clase de nuestros protagonistas, el cual supone un importante obstáculo en su relación.

Y tú, ¿crees que lo superen y vivan felices como en un verdadero cuento de hadas? Pues, para descubrirlo, recuerda que los últimos episodios de la temporada 4 se estrenan el jueves 26 de febrero del 2026.

La historia de amor de la cuarta temporada de la serie "Bridgerton" tiene muchas similitudes con "Cenicienta" (Foto: Netflix)

