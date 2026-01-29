La primera parte de la cuarta temporada de “Bridgerton” (o “Los Bridgerton”) ya está disponible en Netflix, por lo que los fans del exitoso drama romántico pueden disfrutar de una nueva selección de covers orquestales de canciones pop modernas que acompañan el romance entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek. Esta vez, la serie incorpora temas de Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Coldplay y hasta Pitbull. Por ello, si quieres hacer un repaso por cada una de estas composiciones, esta es la nota que debes revisar. ¡Presta atención!

Vale precisar que esta entrega de la serie de Netflix se centra en Benedict (Luke Thompson), quien no tiene intención alguna de sentar la cabeza.

Sin embargo, todo cambia cuando una cautivadora dama de vestido plateado se cruza en su camino durante el baile de máscaras organizado por su madre.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bridgerton” - Temporada 4:

LISTA DE CANCIONES DE LA PARTE 1 DE “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4

El episodio 1 - “The Waltz”

Este capítulo incluye tres canciones, todas ellas interpretadas en versión instrumental para acompañar el baile de máscaras en el que Benedict conoce a su alma gemela.

“Life in Technicolor” del álbum “Viva La Vida” (2008) de Coldplay abre la temporada con una versión del Vitamin String Quartet.

Esta canción fue elegida para capturar el asombro de Sophie (Yerin Ha) al ingresar por primera vez al mundo de la alta sociedad.

“DJ Got Us Fallin’ In Love” de Usher ft. Pitbull es el segundo cover del episodio y está interpretado por Strings From Paris.

La inclusión de Pitbull representa una continuación del éxito que tuvo “Give Me Everything” en la temporada 3, cuando musicalizó la apasionada escena del carruaje entre Colin (Luke Newton) y Penelope (Nicola Coughlan).

Esta vez, el Mr. Worldwide acompaña el encuentro romántico inicial entre Sophie y Benedict durante el baile.

“Never Let You Go” de Third Eye Blind cierra el capítulo con una versión del Vitamin String Quartet.

Este clásico de 1999 del álbum “Blue” suena durante un momento clave del baile de máscaras.

El episodio 2 - “Time Transfixed”

“Enchanted” de Taylor Swift es, sin dudas, la canción más anticipada de toda la temporada.

Interpretada por Joseph William Morgan, esta versión orquestal aparece en el segundo episodio durante una escena emotiva en la que Sophie observa a Benedict.

El tema original pertenece al álbum “Speak Now” del 2010 y ha sido considerado por muchos como el himno perfecto para la pareja, ya que narra un encuentro mágico, la fascinación instantánea y el anhelo de volver a ver a esa persona especial.

El episodio 3 - “The Field Next to the Other Road”

“All I Wanted” de Paramore musicaliza el tercer capítulo con una interpretación del Vitamin String Quartet que captura la intensidad vocal de Hayley Williams en formato instrumental.

La canción original pertenece al álbum “Brand New Eyes” del 2009 y, en la serie, suena durante un momento lleno de anhelo.

El episodio 4 - “An Offer from a Gentleman”

“Bad Idea Right?” de Olivia Rodrigo cierra la parte 1 de la temporada 4 de “Bridgerton” con una versión de Caleb Chan.

Este tema del álbum “Guts” del 2023 es perfecta para la escena que acompaña, al capturar la impulsividad, la falta de autocontrol y una actitud despreocupada hacia las consecuencias.

Además, destaca por su sonido similar a un violín vivaz que amplifica la pasión de la secuencia.

Recuerda que los seis covers ya están disponibles en plataformas de streaming como Spotify.

Claudia Jessie asume el rol de Eloise, mientras que Hannah Dodd le da vida a Francesca Stirling a lo largo de la temporada 4 de la serie "Bridgerton" (Foto: Netflix)

