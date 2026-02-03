El tráiler de la parte 2 de la temporada 4 de “Bridgerton” se publicó el martes 3 de febrero del 2026 y adelanta dos grandes cosas que los fans de la serie querían confirmar ya mismo: que la historia de Benedict y Sophie llegará a su conclusión el jueves 26 de febrero en Netflix y que la famosa escena de la bañera del libro “Te doy mi corazón” (“An Offer From a Gentleman”) de Julia Quinn se adaptará en pantalla. Así, ¿te gustaría repasar los momentos clave de este adelanto especial? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que los próximos episodios de la producción prometen mostrarnos a Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha) más íntimos que nunca.

Y es que, tras el final del capítulo 4 de la temporada, descubriremos si la joven tomó alguna decisión respecto a la atrevida propuesta de su galán.

Antes de continuar, mira el tráiler de la Parte 2 de “Los Bridgerton 4”:

LAS REVELACIONES DEL TRÁILER DE LA PARTE 2 DE “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4

El avance de la serie de Netflix deja claro que los nuevos episodios se enfocarán en las consecuencias emocionales que supone la presencia de Sohie en la vida de Benedict, quien deberá elegir entre su rol dentro de la familia Bridgerton y su deseo de una vida menos encorsetada.

No hay que olvidar que la tensión entre la obligación y el deseo es uno de los ejes del libro, por lo que estos temas también forman parte de la trama de la adaptación televisiva.

Además, una de las revelaciones más importantes del tráiler es la confirmación de la llamada “bathtub scene” (“escena de la bañera”), un momento icónico para quienes conocen la historia literaria de Benedict y Sophie.

En ese sentido, que Netflix haya decidido incluirla habla de fidelidad a ciertos sucesos del material original, algo que los fans siempre agradecen.

Finalmente, el adelanto funciona como una promesa de cierre para el arco de la pareja, con decisiones definitivas para el futuro de ambos.

EL TONO DE LA PARTE 2 DE “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4

Más allá de las imágenes, el tono del tráiler de la Parte 2 de la Temporada 4 de “Bridgerton” también es una pista.

Lo cierto es que la música, los silencios y la forma en que la cámara se detiene en las miradas de Benedict y Sophie apuntan a un tramo final más maduro.

O sea, el romance no se basará solo en la atracción física, sino en la posibilidad de un proyecto de vida compartido.

No lo olvides: los siguientes episodios de la serie se estrenan el jueves 26 de febrero del 2026.

El póster de la segunda parte de la temporada 4 de la serie de drama romántico "Bridgerton" (Foto: Netflix)

