CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de una breve espera, los fanáticos de “Bridgerton” podrán disfrutar de los últimos episodios de la cuarta temporada. Solo restan cuatro capítulos para conocer el final de la historia de amor de Benedict (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha). Luego de que el segundo hijo de Violet (Ruth Gemmell) buscara a la sirvienta para proponerle convertirse en su amante y ella lo rechazara, los seguidores de las adaptaciones de la popular saga de Julia Quinn esperan algunos eventos específicos en esta segunda parte, que se estrena en Netflix el 26 de febrero de 2026.

“Benedict vive en un mundo de fantasía. Sophie vive en una dura realidad”, adelantó la showrunner Jess Brownell a Tudum. “Tienes dos personajes que están en extremos opuestos de un polo, y en lugar de que uno de ellos necesite llegar al otro extremo, ambos necesitan llegar al punto medio. Entre la fantasía y la realidad, el amor verdadero se encuentra en el punto medio; ninguno crea las circunstancias para que el romance florezca. Hay que aceptar un poco de ambos”.

Los fans que leyeron “An Offer from a Gentleman” (“Te doy mi corazón”), tercera novela de la saga “Bridgerton”, sin duda conocen los eventos principales de esta segunda parte de la cuarta temporada. Por eso, te comparto lo que puedes esperar en estos cuatro capítulos. No obstante, es posible que la serie de Netflix modifique algunos sucesos cómo ha hecho anteriormente.

LOS MOMENTOS QUE SE ESPERAN EN “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 2

1. Benedict continúa buscando a Sophie

Por lo visto en el tráiler de los últimos episodios de la cuarta temporada de “Bridgerton”, Benedict sigue buscando a Sophie e insiste en convertirla en su amante debido a que otro tipo de relación entre ellos no sería aceptada por la alta sociedad de Londres. En el libro de Julia Quinn, sucede lo mismo. Benedict incluso le pide que se mude a su residencia de soltero.

Benedict (Luke Thompson) sigue buscando a Sophie Baek (Yerin Ha) en los nuevos episodios de la cuarta temporada de la serie "Bridgerton" (Foto: Netflix)

2. Sophie explica sus razones para rechazarlo

Aunque Sophie es consciente que no puede aspirar a casarse con el hermano de un Vizconde, se niega a convertirse en su amante a pesar de lo que siente por Benedict, ya que no quiere repetir la historia de su madre. No quiere tener hijos ilegítimos que tengan el mismo destino que ella sufrió. Algo que compartirá con Benedict en los nuevos episodios de la serie de Netflix.

Sophie (Yerin Ha) comparte su historia con Benedict en la segunda parte de la cuarta temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

3. Benedict descubre el secreto de Sophie

Sin duda en los últimos capítulos de la temporada 4 de “Bridgerton”, Benedict descubrirá que Sophie es su misteriosa dama plateada. ¿Sucederá de la misma manera que en la novela? En “Te doy mi corazón”, el descubrimiento se produce mientras la doncella juega a la gallina ciega con los niños Bridgerton. Por supuesto, él la confronta y necesita de tiempo para asimilar el engaño.

Benedict descubre el secreto de Sophie (Yerin Ha) en los nuevos episodios de la cuarta temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

4. Araminta acusa a Sophie de ladrona

Al final del cuarto episodio de la cuarta temporada, Araminta Gun (Katie Leung) y sus hijas se convierten en vecinos de los Bridgerton. Por lo tanto, es cuestión de tiempo antes de que descubran a Sophie. ¿Qué hará la madrastra en contra de la protagonista? En la novela, la acusa de robo y logra que la encierren. Gracias a la intervención de Benedict, Violet y Posy (Isabella Wei), Sophie es liberada..

Araminta Gun (Katie Leung) y sus hijas se mudan cerca de los Bridgerton en la segunda parte de la cuarta temporada de la popular serie (Foto: Netflix)

5. Benedict le propone matrimonio a Sophie

En la novela, a pesar de todo lo que implica, Benedict le propone matrimonio a Sophie. Aunque esa unión no es del todo bien vista por la sociedad, no es tan grave debido a que Araminta se ve obligada a legitimar la posición social de Sophie para evitar el escándalo por quedarse con el dinero que el fallecido Conde Penwood heredó a su hija. El avance también revela que se producirá la esperada escena de la bañera.

Sophie Baek (Yerin Ha) y Benedict Bridgerton (Luke Thompson) se besan en una escena de segunda parte de la temporada 4 de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí