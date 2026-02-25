La complicada historia de amor de Benedict (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha) continúa en la segunda parte de la cuarta temporada de “Bridgerton”. Al igual que los primeros cuatro episodios de esta entrega de la serie de Netflix producida por Shonda Rhimes, los nuevos capítulos incluyen versiones instrumentales de canciones pop modernas. En anteriores temporadas, escuchamos versiones de temas de Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, Rihanna, Madonna, Gayle, Alanis Morisette, Alicia Keys, SZA, Beyoncé, entre otros artistas famosos. Entonces, ¿cuáles son las canciones de los nuevos capítulos?

La banda sonora de la cuarta temporada incluye música original de Coldplay, Taylor Swift, Paramore y Olivia Rodrigo. “Siempre buscamos canciones que se ajusten a las emociones que experimentan nuestros personajes y momentos que puedan acentuar y realzar mejor esos sentimientos para la audiencia a medida que nuestros personajes atraviesan sus arcos argumentales esta temporada”, señaló el supervisor musical Justin Kamps a Billboard.

“Nuestro objetivo principal siempre ha sido que la música sea el motor de la serie, creando algo verdaderamente especial al reimaginar canciones que los fans conocen y adoran”, aseguró Alexandra Patsavas, directora sénior de música de series de Netflix. “Este enfoque ha hecho más que simplemente servir a la historia; ‘Bridgerton’ ha impactado significativamente la cultura al conectar la música clásica con la pop, popularizando versiones de éxitos modernos interpretadas por cuartetos de cuerda”.

Ocho nuevas canciones se suman al soundtrack de la cuarta temporada de "Bridgerton", que se centra en el romance de Sophie Baek (Yerin Ha) y Benedict (Luke Thompson) (Foto: Netflix)

LISTA DE CANCIONES DE “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 2

Entonces, estas son las canciones que musicalizan la conclusión de la historia de amor inspirada en Cenicienta y basada en la tercera novela de Julia Quinn, “An Offer from a Gentleman” (“Te doy mi corazón”).

Episodio 5

“360” (Charli XCX) de Peter Gregson

“Birds of a Feather” (Billie Eilish) de Gemini Strings

“Lose Control” (Teddy Swims) de Vitamin String Quartet

Episodio 6

“Just What I Needed” (The Cars) de Altum Quartet

“Fields of Gold” (Sting) de Music Lab Collective

Episodio 7

Score del compositor Kris Bowers

Episodio 8

“Never Be the Same” (Camila Cabello) de Strings from Paris

“The Night We Met” (Lord Huron) de Joni Fuller

Sophie Baek (Yerin Ha) y Benedict Bridgerton (Luke Thompson) se besan en esta escena de la segunda parte de la temporada 4 de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

Otra de las canciones de la famosa cantante y compositora Billie Eilish se une al soundtrack de “Bridgerton”. Se trata del tema musical “Birds of a Feather”, que es parte del álbum “Hit Me Hard and Soft”.

En cuanto a las canciones exitosas que el programa toma para la segunda parte de la cuarta temporada,

Justin Kamps aseguró que cada una de las canciones seleccionadas para la cuarta temporada de “Bridgerton” es “maravillosa”, pero una se destaca en particular para él: la versión de Gregson de “360”.

“Es un gran honor que alguien con su talento nos haya preparado una versión esta temporada, y su versión de ’360′ es divertidísima”, indicó a Billboard. “La segunda parte es aún más especial porque todas las versiones, menos una, se estrenan primero en la serie, así que los fans no tendrán la oportunidad de escucharlas con antelación y podrán descubrirlas de forma natural junto con el resto cuando se estrenen los episodios el 26. Hay algunas absolutamente preciosas esperándolos. Me refiero a ustedes, ‘Never Be the Same’ y ‘The Night We Met’. Me encantan las versiones de la segunda parte; no me canso de decirlo”.

La banda sonora completa de la segunda parte de la cuarta temporada de “Bridgerton” estará disponible en los servicios de streaming a partir del 26 de febrero de 2026.

