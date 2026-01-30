CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Aunque la cuarta temporada de “Bridgerton” se centra en el complicado romance Benedict (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha), los fanáticos de la exitosa serie de Netflix esperaban ver al menos un cameo del Vizconde Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y su esposa Kate (Simone Ashley), de hecho, se esperaba finalmente conocer a su hijo. No obstante, no aparecieron en los cuatro primeros episodios de la nueva entrega. ¿Por qué? ¿Significa que ya no aparecerán en la serie al igual que sucedió con Daphne (Phoebe Dynevor) y Simon (Regé-Jean Page)?

Los fanáticos del drama romántico producido por Shonda Rhimes, y principalmente de la pareja protagonista de la segunda temporada, no tienen nada de qué preocuparse, ya que la participación de ambos fue confirmada en febrero de 2025. “No están en la India para siempre” y que trasladarlos allí fue un “recurso de la trama”, aseguró la showrunner Jess Brownell.

“Creo que la ventaja de enviarlos a la India por un tiempo es que les deja la puerta abierta para regresar, si sus agendas lo permiten”, declaró Brownell a Teen Vogue en junio de 2024. “Es comprensible que, cuando alguno de nuestros actores principales haya entregado su vida por su temporada, en temporadas futuras, queramos apoyarlos por tener otros proyectos en marcha, y pedirles que regresen solo para estar en un segundo plano no es justo para ellos”.

Anthony (Jonathan Bailey)y Kate (Simone Ashley) esperaban a su primer bebé con muchas ansias en la tercera temporada de la serie "Bridgerton" (Foto: Netflix)

ANTHONY Y KATE NO APARECEN EN “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 1 PERO SON MENCIONADOS

Después de que en la tercera temporada de “Bridgerton”, Anthony le propusiera a Kate mudarse temporalmente a la India para que su hijo naciera allá y estuviera en contacto con la cultura de su madre, los Vizcondes no aparecen en la primera parte de la cuarta entrega y Benedict se hace cargo de las responsabilidades de su hermano mayor.

No obstante, son mencionados en los primeros minutos del primer capítulo de la temporada 4. Durante la bienvenida a Francesca (Hannah Dodd), Jonh (Victor Alli) y Eloise (Claudia Jessie) tras pasar un tiempo en Escocia, el bebé de Penelope (Nicola Coughlan) se roba la atención de todos. Al ver esa escena, la Sra. Wilson (Geraldine Alexander) comenta que los bebés son adorables cuando no tienen que cuidarlos y por eso se alegra de que la Vizcondesa decidiera tener a su hijo en la India.

Por su parte, la criada Celia (Sophie Lamont) asegura que desea que regresen pronto para conocer al heredero, y el lacayo John (Oli Higginson) está de acuerdo con ella. También se menciona a Anthony cada vez que Benedict tiene que tomar decisiones relacionadas con el vizcondado.

Anthony (Jonathan Bailey) y Kate (Simone Ashley) se muestran muy enamorados en la segunda parte de la cuarta temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

ANTHONY Y KATE EN “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 1

Anteriormente, Jonathan Bailey y Simone Ashley también confirmaron su regreso en la cuarta temporada de “Bridgerton”. “Sé que vuelvo”, aseguró Ashley a Glamour UK en octubre de 2024. “Pero eso es todo lo que puedo decir. Adoro el programa, y ​​cuanto más participe, mejor. Han sido muy amables al adaptarse a mi horario”.

“Seguiremos las historias”, indicó Bailey a Good Morning America en agosto de 2024. “Lo genial de Bridgerton es que hay muchísimas maneras de enamorarse, y eso es lo que explorará esta serie. Obviamente, como hermano mayor, estaré ahí para apoyar a los jóvenes en el camino”.

El avance de la segunda parte de la temporada 4 de “Bridgerton” incluye un cameo de Anthony y Kate felices y enamorados en su etapa de padres. Pero sin duda, esa no será la única escena de la pareja en los próximos episodios.

Anthony (Jonathan Bailey) y Kate (Simone Ashley) aparecerán en la segunda parte de la cuarta temporada de "Bridgerton" junto a su bebé (Foto: Netflix)

