La cuarta entrega de “Bridgerton” de Netflix cierra con un detalle que no pasó desapercibido: tras la última escena del final de temporada aparece el mensaje “In loving memory of Nicholas Braimbridge & Tony Cooper”, un homenaje a dos integrantes clave del equipo que fallecieron antes del estreno. Así, este tributo está dedicado a su trabajo tras bambalinas, esencial para que el universo de época luzca tan espectacular como lo vemos en pantalla. De esta manera, la serie no solo despide una tanda de episodios muy comentada, sino que también reconoce públicamente a quienes ayudaron a construirla desde el lado técnico.

Vale precisar que ni Nicholas Braimbridge ni Tony Cooper son personajes dentro de la trama, sino profesionales que laboraron en el departamento de arte y en el área de transporte de producción, respectivamente.

Resulta que ellos prestaron servicios tanto en “Bridgerton” como en el spin-off “Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, consolidándose como parte de la familia creativa del universo creado por Shondaland.

¿QUIÉN FUE NICHOLAS BRAIMBRIDGE Y QUÉ HIZO EN “BRIDGERTON”?

Nicholas Braimbridge fue un artista escénico que trabajó como parte del equipo de acabados decorativos que vemos en los lujosos salones y residencias de la serie.

De acuerdo con la página de GoFundMe creada en su memoria, él era reconocido en la industria por su dominio en técnicas de ‘faux finishing’, perfeccionadas durante años al trabajar con diseñadores de interiores de alto nivel antes de pasar al cine y la televisión.

Cabe resaltar que Alison Gartshore, miembro del equipo de arte de “Bridgerton”, impulsó la recaudación para apoyar a las dos hijas adolescentes que dejó Braimbridge tras su muerte en mayo del 2025.

Nicholas Braimbridge era un artista escénico de gran talento, experto en acabados decorativos (Foto: Mandy)

¿QUIÉN FUE TONY COOPER Y CUÁL ERA SU ROL EN “BRIDGERTON”?

Tony Cooper, por su parte, fue un conductor de unidad, encargado de trasladar a actores, miembros del equipo, utilería y equipos entre las diferentes locaciones de rodaje de “Bridgerton” y de “Queen Charlotte”.

Él también trabajó en producciones como “The Crown”, “The Batman”, “Spider-Man: Far From Home” y “Black Widow”, entre otros proyectos de alto perfil.

Y si bien su labor fue discreta, era fundamental para que el rodaje se mantenga en tiempo y forma: sin los conductores, el equipo no llega, el material no se mueve y el cronograma se complica.

Es decir, este homenaje subraya la idea de que el éxito de una serie no solo depende de sus estrellas, sino de una red amplia de profesionales que casi nunca vemos en pantalla. ¡Qué en paz descansen!

El mensaje con el que la temporada 4 de la serie "Bridgerton" le rinde un homenaje a Nicholas Braimbridge y Tony Cooper (Foto: Netflix)

