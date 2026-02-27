CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Durante la primeras temporadas de “Bridgerton”, Penélope (Nicole Coughlan) se mantuvo oculta tras la pluma de Lady Whistledown, pero al final de la tercera temporada fue obligada a revelar su secreto. En la cuarta entrega de la serie de Netflix, aunque cuenta con el apoyo de la reina Charlotte (Golda Rosheuvel), ya no disfruta de escribir su popular columna, principalmente por la presión de la reina y por asedio de la sociedad que busca ser mencionada de manera positiva en la publicación. Todo esto provoca que Penelope decida retirarse, pero alguien toma su lugar. ¿De quién se trata? ¿Quién es la nueva Lady Whistledown?

Aunque es algo que ha considerado durante algún tiempo, las palabras de Virginia (Francesca Lara Gordon), una mujer que no pertenece a la alta sociedad y que es amante de un caballero, la llevan a hablar con la Reina sobre su retiro. Al principio, Charlotte se niega, pero tras escuchar los argumentos de la esposa de (Luke Newton), acepta el pedido.

Penélope (Nicole Coughlan) decide enfocarse en escribir una novela al final de la cuarta temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

PENELOPE DEJA DESCANSAR LA PLUMA DE LADY WHISTLEDOWN

En el sexto episodio de la cuarta temporada de “Bridgerton”, Penelope aprovecha el baile de Cressida (Jessica Madsen), quien regresa como la nueva Lady Penwood, para anunciar su retiro. En medio de la fallida velada, unos lacayos reparten el último número de la publicación que ha cautivado a todo Mayfair durante mucho tiempo.

Algunos se muestran sorprendidos, otros decepcionados porque esperaban que Lady Whistledown hablara de sus próximos eventos especiales, y Cressida agradece que el fracaso de su baile no sea parte de la siguiente publicación.

No obstante, en las últimas escenas de la cuarta temporada se revela que Lady Whistledown ha vuelto aunque bajo la pluma de otra escritora. Así lo asegura en el nuevo panfleto que recorre Mayfair, incluso la misma Penelope niega estar detrás de la columna cuando su esposo le pregunta al respecto. Ella está enfocada en su nueva novela.

“¿Quizás te sientes un poco conmocionado?”, pregunta la nueva Lady Whistledown, que conserva la voz de la legendaria Julie Andrews . “Pensabas que me había ido para siempre, pero suceden demasiadas cosas como para que esta autora guarde silencio. Sin duda, es un reencuentro arraigado en el cariño y el amor. Aunque esta vez con una autora muy diferente”.

¿Penélope (Nicole Coughlan) fingió su retiro para recuperar el anonimato de Lady Whistledown al final de la cuarta temporada de "Bridgerton"? (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES LA NUEVA LADY WHISTLEDOWN?

Por supuesto es muy pronto para conocer la identidad de la nueva Lady Whistledown, pero sin duda, los fanáticos de “Bridgerton” ya tienen algunas teorías que consideran desde Lady Alice Mondrich (Emma Naomi) hasta la misma Penelope con la finalidad de recuperar su anonimato.

El director Tom Verica y la presentadora Alison Hammond intercambiaron algunas teorías en el Podcast Oficial de Bridgerton. Mientras Verica sugiere en broma que son los Crabtree, la pareja de ancianos que dirigen My Cottage, Hammond teoriza que Penélope fingió su jubilación para recuperar su anonimato.

La showrunner Jess Brownell aún no puede revelar la identidad de la nueva autora, pero está entusiasmada por lo que sucederá en la quinta temporada de “Bridgerton”. “Penélope era la Whistledown de Julia Quinn, así que sabíamos que no podíamos jugar con esa revelación durante mucho tiempo porque la gente podría simplemente buscarla en Google”, señaló a Tudum. “Pero ahora podemos jugar con las expectativas del público”.

