El popular y querido drama de época “Bridgerton” regresa con su cuarta temporada, cuyos cuatro primeros episodios se estrenarán el 29 de enero de 2026 y los siguientes cuatro llegarán casi un mes después, el 26 de febrero. Aunque todos estamos a la expectativa de lo que ocurrirá en los nuevos capítulos, su showrunner Jess Brownell dio una pista, pero no sobre esta entrega, sino de las próximas, al revelar quiénes serán los protagonistas y qué historias se abordarán en las ediciones 6 y 7. ¿Ansioso por saberlo? Sigue leyendo esta nota.

LAS PROTAGONISTAS Y LAS HISTORIAS QUE SE ABORDARÁN EN LAS TEMPORADAS 5 Y 6 DE “BRIDGERTON”

En la premiere de “Bridgerton 4”, que se llevó a cabo en el Palais Brongniart en París, el 14 de enero de 2026, la showrunner de esta exitosa producción, Jess Brownell, dio indicios sobre quiénes serán los protagonistas de las temporadas 5 y 6 de la serie ambientada en la Época de la Regencia inglesa, a principios del siglo XIX, en el Londres de la alta sociedad.

“Los dos personajes con las iniciales en mis pañuelos tendrán temporadas en la quinta o sexta temporada. ¿En qué orden? No lo sé”, señaló a Nada Aboul Kheir de Deadline en la alfombra roja.

Si miramos detenidamente cómo lucía Brownell, podemos percatarnos que llevaba dos delicados pañuelos de bolsillo blancos, los cuales estaban bordados con las iniciales “E” y “F”, junto con su elegante traje. Esto nos indica que las entregas 5 y 6 se centrarán en Eloise (Claudia Jessie) y Francesca (Hannah Dodd), aunque no sabemos en qué temporada se enfocará a cada una de las hermanas. Esto podríamos deducirlo una vez que finalice la cuarta entrega.

Claudia Jessie, la actriz que interpreta a Eloise, no ha detallado si la temporada 5 abordará la historia de amor de su personaje: “Ojalá pudiera decir que he empezado a trabajar en [la historia de Eloise]. Eso también me haría parecer muy profesional si empezara a trabajar en ella”, declaró Jessie a Deadline.

Eloise Bridgerton es la quinta hija de Edmund y Violet Bridgerton, y la segunda mujer de la familia. Tenía siete años cuando falleció su padre.

Es inteligente, inconformista y poco interesada en el matrimonio tradicional. En la adaptación de Netflix, este personaje es interpretado por la actriz británica Claudia Jessie, y suele mostrarse crítica con las normas sociales de la alta sociedad de la Regencia inglesa.

Francesca es la sexta hija de la familia Bridgerton y una de las hermanas menores de la saga de libros de Julia Quinn y de la serie de Netflix.

Tiene un carácter reservado, tranquilo y observador, que contrasta con el temperamento más extrovertido de varios de sus hermanos. En la serie, primero fue interpretada por Ruby Stokes y luego el papel pasó a Hannah Dodd.

“BRIDGERTON” Y SUS HISTORIAS DE AMOR

Si eres fanático de “Bridgerton”, sabes que cada temporada se centra en uno de los hermanos de la familia Bridgerton y su historia de amor con su respectiva pareja. Así tenemos:

La temporada 1 tuvo como protagonistas a Daphne Bridgerton y al duque.

La entrega 2 se centró en Anthony Bridgerton y su futura esposa Kate.

La temporada 3 abordó la historia de Colin Bridgerton con su amiga convertida en amante Penélope.

La entrega 4 abordará el romance de Benedict Bridgerton y su interés amoroso Sophie.

La cuarta temporada de “Bridgerton” se estrena en dos partes: la primera el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero en Netflix.

