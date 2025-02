“Bridget Jones: Mad About the Boy” (en español: “Bridget Jones: Loca por él”) es una de las películas más esperadas por los fans de las comedias románticas, dado que es la cuarta cinta de la saga sobre una de las “solteronas” más queridas del séptimo arte. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría conocer la lista completa de actores y personajes del largometraje. Por ello, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Te advierto que hay varios rostros famosos!

Vale precisar que la película está dirigida por Michael Morris y se centra en la recordada Bridget Jones, también protagonista de las novelas de la serie literaria homónima de Helen Fielding.

Resulta que ella ahora tiene poco más de cincuenta años y afronta los desafíos de la vida moderna mientras hace malabares con las responsabilidades de la maternidad.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bridget Jones: Mad About the Boy”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY”?

1. Renée Zellweger como Bridget Jones

Para saber quién es quién en la película, debemos empezar con la protagonista: Bridget Jones. Lamentablemente, ella está nuevamente sola, viuda desde hace cuatro años... cuando Mark fue asesinado en una misión humanitaria en Sudán. Además, es la madre soltera de dos niños.

La actriz que retoma el personaje es Renée Zellweger, dos veces ganadora del Óscar por su trabajo en “Cold Mountain” y “Judy”. Su filmografía también incluye títulos como “Jerry Maguire”, “Chicago” y “Cinderella Man”.

Renée Zellweger como Bridget Jones en una escena de la película "Bridget Jones: Mad About the Boy" (Foto: StudioCanal)

2. Hugh Grant como Daniel Cleaver

Tras haber sido dado por muerto en la anterior cinta de la franquicia, Daniel Cleaver regresa a la historia. Esta vez, como una de las personas que ayuda a Bridget en la crianza de sus pequeños.

El artista que lo interpreta es Hugh Grant, emblemática estrella de cine que ha participado en clásicos del cine como “Notting Hill”, “Four Weddings and a Funeral”, “Love Actually” y “Sense and Sensibility”.

Hugh Grant como Daniel Cleaver en una escena de la película "Bridget Jones: Mad About the Boy" (Foto: StudioCanal)

3. Emma Thompson como la Doctora Rawlings

La Dra. Rawlings es la ginecóloga de Bridget y una de las amigas que la alienta a formar un nuevo camino hacia la vida y el amor.

La actriz que asume este rol es Emma Thompson, otra leyenda del séptimo arte. Ella tiene dos premios Óscar en su poder y es reconocida por aparecer en “In the Name of the Father”, “I Am Legend”, la saga “Harry Potter”, entre otros proyectos.

Emma Thompson como la Dra. Rawlings en una escena de la película "Bridget Jones: Mad About the Boy" (Foto: StudioCanal)

4. Chiwetel Ejiofor como el Sr. Wallaker

El Sr. Wallaker es el profesor de ciencias del hijo de Bridget y con quien nuestra protagonista se involucra en una serie de interacciones incómodas.

Él está interpretado por Chiwetel Ejiofor, a quien también hemos visto en “Children of Men”, “The Martian”, “12 Years a Slave” y “2012”.

Chiwetel Ejiofor como el Sr. Wallaker y Renée Zellweger como Bridget Jones en una escena de la película "Bridget Jones: Mad About the Boy" (Foto: StudioCanal)

5. Leo Woodall como Roxster

Roxster, por su parte, es el sarcástico y descarado nuevo interés amoroso de Bridget. Este joven, además, se caracteriza por ser soñador y entusiasta.

El actor que le da vida al personaje es Leo Woodall, popular por obras como “The White Lotus 2”, “One Day”, “Prime Target” y “Nomad”.

Renée Zellweger como Bridget Jones y Leo Woodall como Roxster en una escena de la película "Bridget Jones: Mad About the Boy" (Foto: StudioCanal)

Otros actores y personajes de “Bridget Jones: Mad About the Boy”:

Colin Firth como Mark Darcy, el esposo fallecido de Bridget

el esposo fallecido de Bridget Jim Broadbent como Colin Jones, el padre de Bridget

el padre de Bridget Gemma Jones como Pamela Jones, la madre de Bridget

la madre de Bridget Isla Fisher como Rebecca , la nueva vecina de Bridget

, la nueva vecina de Bridget Nico Parker como Chloe, la niñera de los hijos de Bridget

la niñera de los hijos de Bridget Sarah Solemani como Miranda, amiga de Bridget y presentadora de Hard News

amiga de Bridget y presentadora de Hard News Leila Farzad como Nicolette

Sally Phillips como Sharon “Shazzer”

Shirley Henderson como Jude

James Callis como Tom

Celia Imrie como Una Alconbury

Ian Midlane como Paul

Josette Simon