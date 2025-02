Para tristeza de los fans de “Bridget Jones”, la cuarta película de la saga nos revela que el querido Mark Darcy ha muerto. Esto no es un spoiler, dado que esta información se confirma en el tráiler y en los primeros 5 minutos de “Bridget Jones: Mad About the Boy” (”Bridget Jones: Loca por él”), pero -sin dudas- ha impactado a muchas personas alrededor del mundo. ¿Sabes de qué murió el personaje de Colin Firth? Pues, te invito a descubrirlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que la comedia romántica arranca con Bridget nuevamente sola después de enviudar. Ella es la madre de dos niños y se encuentra en una especie de limbo emocional mientras cuida a los pequeños con la ayuda de sus mejores amigos y de su antiguo amante, Daniel Cleaver.

Entonces, presionada por sus seres queridos, se siente obligada a interesarse por la vida y el amor... incluso probando con una app de citas en el camino.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bridget Jones: Mad About the Boy”:

¿DE QUÉ MURIÓ MARK DARCY SEGÚN “BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY”?

Lamentablemente, el recordado Mark Darcy murió en una explosión en Sudán. Si bien esto no se ve en la pantalla, la voz en off de Bridget nos explica que ella ha enviudado hace cuatro años, luego de que su esposo fuera asesinado en una misión humanitaria en el país africano.

Más adelante, un recorte de periódico que muestra “Bridget Jones: Mad About the Boy” nos aclara que el hombre falleció en una región devastada por la guerra.

Cabe resaltar que Sudán es un país afectado por una devastadora guerra civil, lo que ha provocado una grave crisis humanitaria.

Así, teniendo en cuenta que Darcy era un abogado que solía trabajar con pueblos oprimidos, podemos suponer que se embarcó en su última misión humanitaria para ayudar a los menos favorecidos.

Finalmente, es importante aclarar que la muerte del personaje también ocurre en el material original del cual se basa el largometraje: el libro homónimo de Helen Fielding.

LA APARICIÓN DE COLIN FIRTH COMO MARK DARCY EN “BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY”

Pese a su deceso, Mark Darcy aparece brevemente en “Bridget Jones: Mad About the Boy”, pero solo en forma de recuerdo, justo cuando nuestra protagonista lo extraña. De esta manera, podemos ver a Colin Firth interpretando este emblemático papel una vez más.

Previamente, ha sido uno de los protagonistas de las anteriores películas de la saga:

“Bridget Jones’s Diary” (2001)

“Bridget Jones: The Edge of Reason” (2004)

“Bridget Jones’s Baby” (2016)

Colin Firth como Mark Darcy y Renée Zellweger como Bridget Jones en una escena de la película "Bridget Jones: Mad About the Boy" (Foto: StudioCanal)