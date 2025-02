El 12 de febrero de 2025, se estrenó “Bridget Jones: Mad About the Boy” con los actores principales que tanto nos cautivaron aquel 2001, año en el que llegó a las pantallas de cine la comedia romántica “Bridget Jones’s Diary”. Si bien, todos nos emocionamos al ver nuevamente a Renée Zellweger, Colin Firth y Hugh Grant, una trágica noticia entristeció a los millones de fanáticos antes de la llegada de este cuarto filme: el anuncio de que el personaje Mark Darcy había fallecido, dejando viuda a la protagonista. Sin duda, una gran pérdida en la trama, pero que da pie para contar una nueva historia en la vida de la ahora madre soltera de dos niños. Dejando de lado la ficción, cómo fue el reencuentro de Zellweger con sus dos compañeros. En las siguientes líneas, lo que dijo.

Renee Zellweger posa en la alfombra roja cuando llega a la proyección de la película "Bridget Jones: Mad about the Boy" en el Teatro Real Tuschinski de Ámsterdam el 3 de febrero de 2025 (Foto: Levin den Boer / ANP / AFP)

¿QUÉ DIJO RENÉE ZELLWEGER SOBRE SU REENCUENTRO CON COLIN FIRTH Y HUGH GRANT EN “BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY”?

Tomando en cuenta que Renée Zellweger no volvió a grabar esta secuela junto a Colin Firth desde 2016, año en el que se estrenó “Bridget Jones’s Baby”, y con Hugh Grant desde 2004 con “Bridget Jones: Al borde de la razón”, ella dio a conocer cómo se sintió de tener nuevamente a su “esposo” y “antiguo amor” juntos en esta producción.

“Fue maravilloso y triste a la vez. Hemos estado forjando esta amistad durante más de 25 años juntos. A través de este viaje, un viaje compartido, el viaje de Bridget Jones”, señaló la actriz en entrevista con PEOPLE, durante el estreno del filme en la ciudad de Nueva York.

Renée Zellweger y Hugh Grant posan a su llegada para una sesión fotográfica antes del estreno francés de la película "Bridget Jones: Mad About the Boy", en el cine Le Grand Rex de París, el 27 de enero de 2025 (Foto: Sebastien Dupuy / AFP)

Contó que estaba tan emocionada de filmar otra vez al lado de sus dos coprotagonistas, que al verlos no pudo contener su emoción e incluso lloró cuando terminó el rodaje porque con “Mad About the Boy” siente que cierra un ciclo en la franquicia, aunque nada está confirmado.

“Eso es lo que entiendo. Eso es lo que dijo Colin”, manifestó Zellweger cuando se le consultó si esta era la última película.

Si bien Mark Darcy fallece antes de los hechos de "Bridget Jones: Mad About the Boy", Colin Firth interpreta a su personaje en algunas escenas de la película (Foto: StudioCanal)

De otro lado, la autora de “Bridget Jones”, Helen Fielding, lamentó la muerte de Mark Darcy y aún se sentía culpable por haberlo hecho: “No fue mi intención y, de hecho, todavía está vivo. Lo que realmente mató al personaje no fue mi culpa, sino lo que pasó en la historia”, bromeó a PEOPLE.

Finalmente, señaló que a raíz de que Zellweger y Grant representan de una manera vibrante a sus personajes, siempre los tiene en mente cuando escribe sus libros.

La actriz estadounidense Renee Zellweger y la escritora y periodista británica Helen Fielding posan a su llegada para una sesión fotográfica antes del estreno de "Bridget Jones: Mad About the Boy", en el cine Le Grand Rex de París, el 27 de enero de 2025 (Foto: Sebastien Dupuy / AFP)