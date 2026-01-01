Durante su etapa universitaria, Nie Xiguang (Zhao Jinmai) lidia con un amor no correspondido, pero cuando entra al mundo laboral conoce a alguien que la ayuda a olvidarse del pasado en “Brilla sobre mí” (“Shine On Me” en inglés). Aunque los protagonistas de esta serie china que llega a Netflix no tienen el mejor inicio, no tardan en cambiar sus percepción y sentirse atraídos el uno por el otro. De hecho, él la ayuda a seguir adelante con su vida y a alcanzar el éxito profesional. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes son los miembros del reparto principal?

El drama romántico dirigido por Chen Zhou Fei a partir del guion de Gu Man cuenta con un elenco conformado por Jinmai Zhao, Weilong Song, Weiming Lai, Haolin Han, Shiran Fan, Teng Yang, Yiran Sun, Bingke Bai, Zicheng Gu, Haoyue Huang, Youchuan Li, Qiaoqiao Jin, Tianyu Zhou, He Qiu y Lawrence Ng.

“Brilla sobre mí”, que cuenta con Yang Xiao Pei, Huang Jie, Li Li Ming, Jiang Ying Ying, Zhu Kai y Meng Hao Rui como productores, se emite en China desde el 22 de diciembre de 2025 y llega a Netflix en enero de 2026.

Weilong Song interpreta a Yusen Lin y Jinmai Zhao interpreta a Xiguang Nie en la serie china "Brilla sobre mí" (Foto: Tencent Video)

¿DE QUÉ TRATA “BRILLA SOBRE MÍ”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Brilla sobre mí”, “tras haber vivido aferrada a un intenso pero no correspondido amor universitario, una mujer entabla un vínculo con un nuevo colega que podría ayudarla a soltar el pasado.”

Los avances de la nueva serie china que llega a la plataforma de streaming de la N roja muestran la romántica historia de amor entre Lin Yu Sen y Nie Xi Guang. Luego de ser mucho tiempo enamorada de Zhuang Xu y no ser correspondida, la protagonista conoce a Lin Yu Sen, un excirujano convertido en miembro de la élite de la industria de la energía solar.

¿CÓMO VER “BRILLA SOBRE MÍ”?

“Brilla sobre mí” se estrenará en Netflix el viernes 2 de enero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva serie china solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “SHINE ON ME”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BRILLA SOBRE MÍ”

Jinmai Zhao como Xiguang Nie

Weilong Song como Yusen Lin

Weiming Lai como Xu Zhuang

Haolin Han como Rui Jiang

Shiran Fan como Jie Yin

Teng Yang como Yuhua Wan

Yiran Sun como Zhen Zhang

Bingke Bai como Rong Ye

Zicheng Gu como Fei Zhuang

Haoyue Huang como Chris

Youchuan Li como Hui Zhuo

Qiaoqiao Jin como Yun Jiang

Tianyu Zhou como Qun Xiang

He Qiu como Justin

Lawrence Ng como Chengyuan Nie

Peng Cui como el director Song

Jingyi Zhao como Min

Erchun Huang como Xiaofeng Xie

Jinmai Zhao asume el rol de Xiguang Nie, una mujer vibrante y enérgica, en la serie china "Brilla sobre mí" (Foto: Tencent Video)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “SHINE ON ME”?

La primera temporada de “Brilla sobre mí” tiene 36 episodios, que tienen una duración aproximada de 45 minutos.

¿CUÁNDO SE REALIZÓ EL RODAJE DE “BRILLA SOBRE MÍ”?

El rodaje de “Shine On Me”, producida por la compañía Xixi Pictures, empezó el 02 de diciembre de 2024.

