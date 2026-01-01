Weilong Song y Jinmai Zhao son los protagonistas de la serie china "Brilla sobre mí", dirigida por Chen Zhou Fei (Foto: Tencent Video)
Nelly Osco
Durante su etapa universitaria, Nie Xiguang (Zhao Jinmai) lidia con un amor no correspondido, pero cuando entra al mundo laboral conoce a alguien que la ayuda a olvidarse del pasado en “Brilla sobre mí” (“Shine On Me” en inglés). Aunque los protagonistas de esta no tienen el mejor inicio, no tardan en cambiar sus percepción y sentirse atraídos el uno por el otro. De hecho, él la ayuda a seguir adelante con su vida y a alcanzar el éxito profesional. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes son los miembros del reparto principal?

El drama romántico dirigido por Chen Zhou Fei a partir del guion de Gu Man cuenta con un elenco conformado por Jinmai Zhao, Weilong Song, Weiming Lai, Haolin Han, Shiran Fan, Teng Yang, Yiran Sun, Bingke Bai, Zicheng Gu, Haoyue Huang, Youchuan Li, Qiaoqiao Jin, Tianyu Zhou, He Qiu y Lawrence Ng.

El drama romántico "Brilla sobre mí", que cuenta con Yang Xiao Pei, Huang Jie, Li Li Ming, Jiang Ying Ying, Zhu Kai y Meng Hao Rui como productores, se emite en China desde el 22 de diciembre de 2025 y llega a Netflix en enero de 2026.

Weilong Song interpreta a Yusen Lin y Jinmai Zhao interpreta a Xiguang Nie en la serie china "Brilla sobre mí" (Foto: Tencent Video)
¿DE QUÉ TRATA “BRILLA SOBRE MÍ”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Brilla sobre mí”, “tras haber vivido aferrada a un intenso pero no correspondido amor universitario, una mujer entabla un vínculo con un nuevo colega que podría ayudarla a soltar el pasado.

Los avances de la nueva serie china que llega a la plataforma de streaming de la N roja muestran la romántica historia de amor entre Lin Yu Sen y Nie Xi Guang. Luego de ser mucho tiempo enamorada de Zhuang Xu y no ser correspondida, la protagonista conoce a Lin Yu Sen, un excirujano convertido en miembro de la élite de la industria de la energía solar.

¿CÓMO VER “BRILLA SOBRE MÍ”?

"Brilla sobre mí" está disponible en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie china solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “SHINE ON ME”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BRILLA SOBRE MÍ”

  • Jinmai Zhao como Xiguang Nie
  • Weilong Song como Yusen Lin
  • Weiming Lai como Xu Zhuang
  • Haolin Han como Rui Jiang
  • Shiran Fan como Jie Yin
  • Teng Yang como Yuhua Wan
  • Yiran Sun como Zhen Zhang
  • Bingke Bai como Rong Ye
  • Zicheng Gu como Fei Zhuang
  • Haoyue Huang como Chris
  • Youchuan Li como Hui Zhuo
  • Qiaoqiao Jin como Yun Jiang
  • Tianyu Zhou como Qun Xiang
  • He Qiu como Justin
  • Lawrence Ng como Chengyuan Nie
  • Peng Cui como el director Song
  • Jingyi Zhao como Min
  • Erchun Huang como Xiaofeng Xie
Jinmai Zhao asume el rol de Xiguang Nie, una mujer vibrante y enérgica, en la serie china "Brilla sobre mí" (Foto: Tencent Video)
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “SHINE ON ME”?

La primera temporada de “Brilla sobre mí” tiene 36 episodios, que tienen una duración aproximada de 45 minutos.

¿CUÁNDO SE REALIZÓ EL RODAJE DE “BRILLA SOBRE MÍ”?

El rodaje de “Shine On Me”, producida por la compañía Xixi Pictures, empezó el 02 de diciembre de 2024.

