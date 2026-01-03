Después de vivir un amor no correspondido mientras estaba en la universidad, Nie Xiguang (Zhao Jinmai) conoce a Lin Yu Sen (Weilong Song), un excirujano convertido en miembro de la élite de la industria de la energía solar. A pesar de los malentendidos iniciales, surge un fuerte sentimiento entre ellos en “Brilla sobre mí” (“Shine On Me” en inglés), serie china de Tencent que llegó a Netflix el 2 de enero de 2026 y ya está en el Top 10 de las series más populares de la plataforma de streaming de la N roja. ¿Cuándo episodios tiene y cuándo se estrenarán?

Este drama romántico dirigido por Chen Zhou Fei a partir del guion de Gu Man se grabó desde el 02 de diciembre de 2024, fue producido por la compañía Xixi Pictures y cuenta con Yang Xiao Pei, Huang Jie, Li Li Ming, Jiang Ying Ying, Zhu Kai y Meng Hao Rui como productores.

Jinmai Zhao, Weilong Song, Weiming Lai, Haolin Han, Shiran Fan, Teng Yang, Yiran Sun, Bingke Bai, Zicheng Gu, Haoyue Huang, Youchuan Li, Qiaoqiao Jin, Tianyu Zhou, He Qiu y Lawrence Ng forman parte del elenco de “Brilla sobre mí”, que se emite en China desde el 22 de diciembre de 2025, de lunes a viernes.

Weilong Song asume el rol de Yusen Lin y Jinmai Zhao asume el rol de Xiguang Nie en la serie china "Brilla sobre mí" (Foto: Tencent Video)

¿CÓMO VER “BRILLA SOBRE MÍ”?

Los cuatro primeros episodios de “Brilla sobre mí” se estrenaron en Netflix el viernes 2 de enero de 2026. Los siguientes episodios estarán disponibles en grupos de cuatro en los próximos días.

Por lo tanto, para ver la nueva serie china solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “SHINE ON ME”?

La primera temporada de “Brilla sobre mí” tiene 36 episodios, que tienen una duración aproximada de 45 minutos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “BRILLA SOBRE MÍ”

Episodio 1: 2 de enero de 2026

Episodio 2: 2 de enero de 2026

Episodio 3: 2 de enero de 2026

Episodio 4: 2 de enero de 2026

Episodio 5: 6 de enero de 2026

Episodio 6: 6 de enero de 2026

Episodio 7: 6 de enero de 2026

Episodio 8: 6 de enero de 2026

Episodio 9: 8 de enero de 2026

Episodio 10: 8 de enero de 2026

Episodio 11: 8 de enero de 2026

Episodio 12: 8 de enero de 2026

Episodio 13: 10 de enero de 2026

Episodio 14: 10 de enero de 2026

Episodio 15: 10 de enero de 2026

Episodio 16: 10 de enero de 2026

Episodio 17: por confirmar

Episodio 18: por confirmar

Episodio 19: por confirmar

Episodio 20: por confirmar

¿A QUÉ HORA VER “BRILLA SOBRE MÍ”?

Países Horarios Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 6:00 p.m.

TRÁILER DE “SHINE ON ME”

¿DE QUÉ TRATA “BRILLA SOBRE MÍ”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Brilla sobre mí”, “tras haber vivido aferrada a un intenso pero no correspondido amor universitario, una mujer entabla un vínculo con un nuevo colega que podría ayudarla a soltar el pasado.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BRILLA SOBRE MÍ”

Jinmai Zhao como Xiguang Nie

Weilong Song como Yusen Lin

Weiming Lai como Xu Zhuang

Haolin Han como Rui Jiang

Shiran Fan como Jie Yin

Teng Yang como Yuhua Wan

Yiran Sun como Zhen Zhang

Bingke Bai como Rong Ye

Zicheng Gu como Fei Zhuang

Haoyue Huang como Chris

Youchuan Li como Hui Zhuo

Qiaoqiao Jin como Yun Jiang

Tianyu Zhou como Qun Xiang

He Qiu como Justin

Lawrence Ng como Chengyuan Nie

Peng Cui como el director Song

Jingyi Zhao como Min

Erchun Huang como Xiaofeng Xie

Weilong Song da vida al excirujano Yusen Lin en la serie china "Brilla sobre mí", dirigida por Chen Zhou Fei (Foto: Tencent Video)

