En el documental "BTS: El regreso", RM y sus compañeros de banda exploran cómo empezar de nuevo, honrar su pasado y avanzar juntos mientras vuelven a hacer música (Foto: Netflix)
En el documental "BTS: El regreso", RM y sus compañeros de banda exploran cómo empezar de nuevo, honrar su pasado y avanzar juntos mientras vuelven a hacer música (Foto: Netflix)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Tras casi cuatro años sin actividades grupales, volvió con y, para alegría de los fans, ahora se prepara para lanzar el documental “BTS: El regreso” (título original: “BTS: The Return”) alrededor del mundo. En ese sentido, si eres ARMY y quieres ver el filme apenas se libere, aquí encontrarás el horario de estreno por país, además de todo lo que debes saber sobre la cinta centrada en el esperado ‘comeback’ del icónico septeto del K-pop.

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Vale precisar que el largometraje fue dirigido por el cineasta vietnamita‑estadounidense Bao Nguyen y está producido por la compañía This Machine, en alianza con HYBE, la agencia surcoreana detrás de BTS.

A lo largo de 91 minutos, la película acompaña a RM, Jin, Suga, j‑hope, Jimin, V y Jung Kook mientras se reúnen en Los Ángeles tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur para trabajar en su quinto álbum de estudio, “ARIRANG”, el mismo que también promocionaron en el concierto especial “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG”, transmitido en vivo por Netflix el pasado 21 de marzo.

Así, en este detrás de cámaras, seguimos a la banda en el estudio, en su casa compartida y en momentos íntimos de conversación, dudas y humor, mientras definen el sonido del nuevo disco y se preguntan cómo volver a presentarse ante millones de fans después de una pausa tan larga.

Antes de continuar, mira el tráiler de “BTS: El regreso”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BTS: EL REGRESO”?

El documental se estrena el viernes 27 de marzo del 2026 como un título global de Netflix.

Es decir, estará disponible el mismo día en todos los países donde opera la famosa plataforma de la “N” roja.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTRENO DE “BTS: EL REGRESO” POR PAÍS?

Al tratarse de un lanzamiento bajo el horario estándar del servicio de streaming (3:00 a.m. ET), es posible calcular los horarios aproximados para cada país a partir de esa referencia.

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del viernes 27 de marzo
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica1:00 a.m. del viernes 27 de marzo
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador2:00 a.m. del viernes 27 de marzo
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico3:00 a.m. del viernes 27 de marzo
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil4:00 a.m. del viernes 27 de marzo
Reino Unido7:00 a.m. del viernes 27 de marzo
España8:00 a.m. del viernes 27 de marzo
Corea del Sur4:00 p.m. del viernes 27 de marzo

Cabe resaltar que estos horarios son referenciales: si Netflix realiza algún ajuste de último momento o aplica un cambio específico para ciertos territorios, esa información se actualizará directamente en la ficha del título dentro de la aplicación o en comunicaciones oficiales de la empresa.

¿CÓMO VER “BTS: EL REGRESO”?

Para ver “BTS: El regreso” tan solo necesitas contar con una suscripción activa a Netflix.

Ten en cuenta que el documental está incluido en el catálogo regular de la plataforma y no requiere pagos adicionales ni compra de entradas digitales.

O sea, una vez que el título se libere en tu zona horaria, podrás reproducirlo en cualquier momento y tantas veces como quieras.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

  • Estándar con anuncios: US$7.99 al mes
  • Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes
  • Premium: US$24.99 al mes
El póster de "BTS: El regreso", documental dirigido por Bao Nguyen que se desarrolla a lo largo de 91 minutos de metraje (Foto: Netflix)
El póster de "BTS: El regreso", documental dirigido por Bao Nguyen que se desarrolla a lo largo de 91 minutos de metraje (Foto: Netflix)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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