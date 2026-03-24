Tras casi cuatro años sin actividades grupales, BTS volvió con un exitoso concierto y, para alegría de los fans, ahora Netflix se prepara para lanzar el documental “BTS: El regreso” (título original: “BTS: The Return”) alrededor del mundo. En ese sentido, si eres ARMY y quieres ver el filme apenas se libere, aquí encontrarás el horario de estreno por país, además de todo lo que debes saber sobre la cinta centrada en el esperado ‘comeback’ del icónico septeto del K-pop.

Vale precisar que el largometraje fue dirigido por el cineasta vietnamita‑estadounidense Bao Nguyen y está producido por la compañía This Machine, en alianza con HYBE, la agencia surcoreana detrás de BTS.

A lo largo de 91 minutos, la película acompaña a RM, Jin, Suga, j‑hope, Jimin, V y Jung Kook mientras se reúnen en Los Ángeles tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur para trabajar en su quinto álbum de estudio, “ARIRANG”, el mismo que también promocionaron en el concierto especial “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG”, transmitido en vivo por Netflix el pasado 21 de marzo.

Así, en este detrás de cámaras, seguimos a la banda en el estudio, en su casa compartida y en momentos íntimos de conversación, dudas y humor, mientras definen el sonido del nuevo disco y se preguntan cómo volver a presentarse ante millones de fans después de una pausa tan larga.

Antes de continuar, mira el tráiler de “BTS: El regreso”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BTS: EL REGRESO”?

El documental se estrena el viernes 27 de marzo del 2026 como un título global de Netflix.

Es decir, estará disponible el mismo día en todos los países donde opera la famosa plataforma de la “N” roja.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTRENO DE “BTS: EL REGRESO” POR PAÍS?

Al tratarse de un lanzamiento bajo el horario estándar del servicio de streaming (3:00 a.m. ET), es posible calcular los horarios aproximados para cada país a partir de esa referencia.

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del viernes 27 de marzo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del viernes 27 de marzo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del viernes 27 de marzo Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del viernes 27 de marzo Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del viernes 27 de marzo Reino Unido 7:00 a.m. del viernes 27 de marzo España 8:00 a.m. del viernes 27 de marzo Corea del Sur 4:00 p.m. del viernes 27 de marzo

Cabe resaltar que estos horarios son referenciales: si Netflix realiza algún ajuste de último momento o aplica un cambio específico para ciertos territorios, esa información se actualizará directamente en la ficha del título dentro de la aplicación o en comunicaciones oficiales de la empresa.

¿CÓMO VER “BTS: EL REGRESO”?

Para ver “BTS: El regreso” tan solo necesitas contar con una suscripción activa a Netflix.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Ten en cuenta que el documental está incluido en el catálogo regular de la plataforma y no requiere pagos adicionales ni compra de entradas digitales.

O sea, una vez que el título se libere en tu zona horaria, podrás reproducirlo en cualquier momento y tantas veces como quieras.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "BTS: El regreso", documental dirigido por Bao Nguyen que se desarrolla a lo largo de 91 minutos de metraje (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí