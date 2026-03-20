En diciembre de 2022, los miembros del Army quedaron devastados por la pausa que BTS anunció en su exitosa carrera. ¿La razón? RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook debían cumplir con el servicio militar obligatorio. Debido a que no lo hicieron al mismo tiempo, los fanáticos se vieron obligados a esperar casi cuatro años para finalmente ver el flamante regreso de la icónica banda de K-pop. Solo faltan algunas horas para volver a verlos en el escenario, así que más de una desea conocer el setlist del esperado concierto que se realizará el 21 de marzo de 2026.

“BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG” se transmitirá en vivo exclusivamente en Netflix el 21 de marzo de 2026. Se trata de un evento en vivo que se retransmitirá desde Gwanghwamun, la puerta principal del histórico Palacio Gyeongbokgung en Seúl. Esta presentación marca el inicio de la gira ARIRANG, que abarcará 34 regiones y contará con 82 conciertos en todo el mundo.

El 20 de marzo, un día antes del esperado concierto, BTS lanzó su quinto álbum de estudio, “ARIRANG”. Después del mágico concierto, los Army tendrán que esperar unos días para ver “BTS: THE RETURN”, documental que narra el tan esperado regreso de BTS y la creación de su último álbum.

BTS regresa por todo lo alto para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, "ARIRANG", el 21 de marzo (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA LISTA DE CANCIONES DE “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG”?

Lamentablemente, BTS no ha revelado el setlist del esperado concierto, ya que prefiere que sea una sorpresa para sus fanáticos. No obstante, se sabe que “BTS The Comeback Live: Arirang” incluirá algunas canciones de su nuevo álbum y , por supuesto, algunos de sus temas más populares.

Estas son las canciones de ARIRANG, el quinto álbum de estudio de la famosa banda de K-pop:

“Body to Body” “Hooligan” “Aliens” “FYA” “2.0.” “No. 29” “SWIM” (Lead Single) “Merry Go Round” “NORMAL” “Like Animals” “they don’t know ’bout us” “One More Night” “Please” “Into the Sun”

¿Cuáles son las canciones más populares de BTS?

“Dynamite”, “Butter” y “My Universe” son algunos de las canciones más populares y escuchadas de BTS. “Boy With Luv”, “DNA”, “FAKE LOVE” y “Life Goes On” también acumulan miles de millones de reproducciones.

Dynamite: Se trata de su éxito global más grande, con más de 2.000 millones de reproducciones en Spotify y YouTube.

Butter

My Universe: Colaboración con Coldplay.

Boy With Luv (feat. Halsey)

DNA & FAKE LOVE

Life Goes On

ON

Spring Day

El quinto álbum de estudio del grupo, ARIRANG, se lanzó el 20 de marzo, un día antes de la presentación en vivo en Netflix (Foto: Netflix)

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