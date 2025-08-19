Si eres fan de las producciones de suspenso, no te puedes perder “Buenas noticias” (en inglés: “Good News”), la película coreana de Netflix basada en el secuestro real de un avión japonés que ocurrió en 1970. ¿Quieres saber exactamente de qué trata y otros detalles clave sobre el filme? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la cinta está dirigida y escrita por Byun Sung-hyun, quien colabora nuevamente con Netflix tras lanzar “Boksoon debe morir” (2023).

Además, la trama se desarrolla a lo largo de 136 minutos de metraje, tiempo en el que estrellas como Sul Kyung-gu, Hong Kyung y Ryu Seung-beom se lucen en pantalla.

¿DE QUÉ TRATA “BUENAS NOTICIAS”?

“Buenas noticias” nos traslada a 1970, año en el que se llevó a cabo una operación secreta para aterrizar un avión secuestrado.

Como mencioné previamente, la historia se inspira en el verdadero secuestro de un avión de pasajeros japonés por parte de miembros de la Facción del Ejército Rojo, quienes -armados con pistolas y cuchillos- exigían ser transportados a Pyongyang, la capital de Corea del Norte.

Entonces, en un esfuerzo por salvar a los rehenes y prevenir un desastre diplomático, se forma una alianza inesperada que lidera un solucionador conocido como “Nobody”, quien recluta al teniente de élite de la Fuerza Aérea Seo Go-myung.

Así, bajo órdenes del Director de Inteligencia Coreana Park Sang-hyeon, el equipo debe ejecutar un elaborado plan desde tierra para superar a los secuestradores antes de que se agote el tiempo.

MIRA EL TRÁILER DE “BUENAS NOTICIAS”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BUENAS NOTICIAS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Buenas noticias”:

Sul Kyung-gu como “Nobody” , el misterioso solucionador del secuestro

, el misterioso solucionador del secuestro Hong Kyung como Seo Go-myung , un teniente de la Fuerza Aérea

, un teniente de la Fuerza Aérea Ryoo Seung-bum como Park Sang-hyeon , el Director de Inteligencia Coreana

, el Director de Inteligencia Coreana Yamada Takayuki

Shiina Kippei

Kim Seung-o

¿CÓMO VER “BUENAS NOTICIAS”?

“Buenas noticias” tendrá su estreno global en Netflix el próximo viernes 17 de octubre del 2025.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.

El póster de “Buenas noticias”, película del director Byun Sung-hyun que se desarrolla a lo largo de 136 minutos de metraje (Foto: Netflix)

