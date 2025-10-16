Ambientada en los años setenta, “Buenas noticias” (“Good News” en inglés y “Gut Nuiuseu” en su idioma original) es una película coreana de Netflix que sigue a un avión de pasajeros que es secuestrado por miembros de la Facción del Ejército Rojo. Mientras los captores exigen que aterrice en Pyongyang, una mente misteriosa tiene un plan para llevar el vuelo a Seúl. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman parte del reparto principal?

Esta comedia negra sobre catástrofes fue coescrita y dirigida por Byun Sung-hyun, y cuenta con un reparto que incluye a actores como Sul Kyung-gu, Hong Kyung, Ryoo Seung-bum, Yamada Takayuki, Shiina Kippei, Kim Sung-oh, Show Kasamatsu y Nairu Yamamoto.

“Buenas noticias” tuvo su estreno mundial en la sección Presentaciones Especiales del Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025 el 5 de septiembre. La película también estará disponible en Netflix, a partir de octubre del mismo año.

La película coreana "Buenas noticias" se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025 (Foto: Netflix)

“GOOD NEWS” ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Good News” está inspirada en el secuestro de un avión de pasajeros japonés por miembros de la Facción del Ejército Rojo de la Liga Comunista de Japón el 31 de marzo de 1970. El evento se conoce como el Incidente del Secuestro de Yodogo.

¿DE QUÉ TRATA “BUENAS NOTICIAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Buenas noticias” se ambienta en 1970 y sigue a “un grupo comunista japonés que secuestra un avión de pasajeros y lo desvía a Pionyang, en Corea del Norte. Un misterioso intermediario conocido como ‘Nadie’ —de identidad desconocida— idea, por orden del director de la Agencia Central de Inteligencia de Corea, Park Sang-hyeon, una operación encubierta para lograr que el avión aterrice sano y salvo a cualquier precio.

Seo Go-myung, un teniente de élite de la Fuerza Aérea, se ve arrastrado sin querer a la misión y afronta lo impensable: burlar a los secuestradores a bordo y volver a secuestrar el avión desde tierra firme. Con todo lo que está en juego, ¿saldrá bien esta arriesgada operación?”

Por lo que he visto en el tráiler, tras el secuestro, los equipos de inteligencia de las naciones involucradas proponen algunos planes como bloquear la pista durante el reabastecimiento de combustible y secuestrar señales de radio.

¿CÓMO VER “BUENAS NOTICIAS”?

“Buenas noticias” se estrenará el viernes 17 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “GOOD NEWS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BUENAS NOTICIAS”

Sul Kyung-gu como Nobody

Hong Kyung como Seo Go-myung

Ryoo Seung-bum como Park Sang-hyeon

Yamada Takayuki

Shiina Kippei

Kim Sung-oh

Show Kasamatsu

Nairu Yamamoto

Hong Kyung interpreta a Seo Go-myung, teniente de la Fuerza Aérea, en la película coreana "Buenas noticias" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “GOOD NEWS”?

La película coreana “Buenas noticias” tiene una duración de 136 minutos, es decir, 2 horas y 16 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “BUENAS NOTICIAS”?

La filmación de “Good News”, producida por la compañía Star Platinum, comenzó el 7 de septiembre de 2024 y finalizó el 17 de febrero de 2025.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí