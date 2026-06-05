En 2026, el popular anime “Bungo Stray Dogs” celebra su décimo aniversario tras el estreno de su primer episodio el 7 de abril de 2016. Para conmemorar esta fecha especial, la franquicia tiene preparados eventos, celebraciones y más contenido. La primera sorpresa para los fanáticos de la serie basada en el manga escrito por Kafka Asagiri e ilustrado por Sango Harukawa es una gran exposición que se llevará a cabo del 6 de junio al 12 de julio y contará con arte exclusivo creado por el ilustrador Sango Harukawa, incluyendo nuevas ilustraciones de Atsushi y Dazai.

Además, el canal oficial de Lantis lanzó videos musicales reeditados conmemorando los icónicos openings y endings de la primera temporada del anime de acción y misterio sobrenatural que sigue a la Agencia Armada de Detectives, un grupo cuyos miembros poseen habilidades extraordinarias.

Pero esa no es la única sorpresa que la franquicia “Bungo Stray Dogs” tiene preparada para sus fans. Se trata de la segunda temporada de “Bungo Stray Dogs Wan!”, anime derivado que exploran el día a día de los miembros de la Agencia de Detectives Armados y la Port Mafia.

Los adelantos oficiales de la temporada 2 de "Bungo Stray Dogs Wan!" confirman que se sumarán personajes del anime principal que no aparecieron en los primeros episodios (Foto: Bones/ Nomad)

¿DE QUÉ TRATA “BUNGO STRAY DOGS WAN”?

“Bungo Stray Dogs Wan!” está basado en el manga escrito e ilustrado por Neco Kanai y presenta a los personajes de la historia original en un formato caricaturesco (chibi) y en situaciones absurdas. La serie se publica desde diciembre de 2015 en el portal web Young Ace UP.

El anime, que empezó en 2021, deja de lado las batallas sangrientas, los traumas del pasado y el drama oscuro para enfocarse en situaciones mundanas en las que los personajes usan sus poderosas habilidades.

Los capítulos de “Bungo Stray Dogs Wan!” duran aproximadamente 11 minutos y se dividen en varios sketches independientes. La segunda seguirá el mismo estilo y formato.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “BUNGO STRAY DOGS WAN”?

La segunda temporada de “Bungo Stray Dogs Wan!” está programada para julio de 2026, es decir, la temporada de anime de verano. Por supuesto, Crunchyroll se encargará de la distribución internacional.

“BUNGO STRAY DOGS” SIGUE EN PAUSA

Aunque se trata de una gran noticia para los fans de la franquicia “Bungo Stray Dogs”, no dejan de preguntarse por la sexta temporada del anime principal. Pero todavía no hay novedades después de que la quinta temporada terminó oficialmente el 20 de septiembre de 2023.

En ese momento, el estudio Bones y el comité de producción decidieron hacer una pausa para permitir que el manga avance, ya que las temporadas anteriores alcanzaron el material publicado.

El manga “Bungo Stray Dogs” cerró su primera gran etapa el 4 de marzo de 2026, tras 14 años de publicación con el capítulo 130 (recopilado en el volumen 28). Además, anunció un descanso prolongado.

Esta serie derivada muestra el lado adorable y la vida cotidiana de los personajes de la serie principal "Bungo Stray Dogs" (Foto: (Foto: Bones/ Nomad)

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