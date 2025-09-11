La segunda y última temporada de “Cada minuto cuenta” llega este 12 de septiembre de 2025 a Amazon Primer Video, por lo que podremos ver el desenlace de aquella tragedia ocurrida en la vida real. Ahora, la nueva tanda de episodios comienza 24 horas después del terremoto y luego de que el Dr. Ángel quedó atrapado en los escombros sin que nadie sepa de él; debido a que las labores de rescate siguen paralizadas por el gobierno, Pepín y sus compañeros de clase se unen a los voluntarios de su escuela derrumbada, además Camila descubre un oscuro secreto que involucra al ejército. Debido a la expectativa que tenemos por esta entrega, te doy a conocer la lista de actores y sus respectivos personajes que aparecerán a lo largo de la trama.
Antes te preciso que este drama se basa en la tragedia del 19 de septiembre de 1985 cuando un terremoto de 8,1 grados sacudió el país azteca. La temporada 2 llega diez meses después del estreno de su primera entrega que se estrenó en noviembre de 2024.
¿QUIÉN ES QUIÉN ES LA SEGUNDA TEMPORADA DE “CADA MINUTO CUENTA”?
estarán de vuelta en esta entrega para dar cierre a sus respectivas historias
MAYA ZAPATA COMO CAMILA
Maya Zapata interpreta a Camila, una periodista que en la segunda temporada de la serie descubre al coronel y los militares tomando cosas de las personas afectadas tras el terremoto.
- Nombre completo: Maya Zapata
- Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México
- Fecha y año de nacimiento: 30 de noviembre de 1981
- Conocida por: “Los tres entierros de Melquiades Estrada”, “De la calle”, “Verdades que matan”, “El secreto de Selena” y “Soy tu fan: la película”.
OSVALDO BENAVIDES COMO EL DOCTOR ÁNGEL
Osvaldo Benavides interpreta al doctor Ángel Zambrano, quien queda atrapado bajo los escombros, pero logra ser rescatado. Cuestionará a los militares por no seguir las labores de rescate.
- Nombre completo: Osvaldo Benavides
- Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México
- Fecha y año de nacimiento: 14 de junio de 1979
- Conocido por: “María la del barrio”, “A que no me dejas”, “Monarca”, “La suerte de Loli”, “The Good Doctor” y “El colapso”.
ANTONIO DE LA VEGA COMO IGNACIO
Antonio de la Vega interpreta a Ignacio Zambrano, un burócrata de la Secretaría de Turismo que se encuentra atrapado entre su deseo de ayudar a su hermano —un doctor en el Hospital General— y la necesidad de controlar la situación para el gobierno en medio del caos del terremoto de 1985.
- Nombre completo: Antonio de la Vega
- Lugar de nacimiento: México
- Fecha de nacimiento: 7 de junio
- Conocido por: “Terminales”, “Palabra de mujer” y “Club de Cuervos”.
MIRIAM BALDERAS COMO CHEVE
Miriam Balderas interpreta a Cheve, una enfermera que además de salvar vidas, personifica la resiliencia en medio de la tragedia.
- Nombre completo: Miriam Balderas
- Lugar de nacimiento: México
- Año de nacimiento: 1977
- Conocida por: “El velorio”, “Woman Who Lives at the End of Time” y “Plan Sexenal”.
JESÚS ZAVALA COMO CARLOS
Jesús Zavala interpreta a Carlos, quien cuenta historias sobre el terremoto que azotó el país azteca.
- Nombre completo: Jesús Zavala Esparza
- Lugar de nacimiento: México
- Fecha y año de nacimiento: 16 de septiembre de 1991
- Conocido por: “Club de Cuervos”, “La balada de Hugo Sánchez”, “Supertitlán” y “Veinteañera, divorciada y fantástica”.
AZALIA ORTIZ COMO HILDA
Azalia Ortiz interpreta a Hilda, una de las tantas afectadas por el terremoto que azotó el país azteca. Se muestra como una mujer fuerte.
- Nombre completo: Azalia Ortíz
- Lugar de nacimiento: México
- Fecha y año de nacimiento: 16 de septiembre de 1991
- Conocida por: “Las Azules” y “Supertitlán”.
LUIS FERNANDO PEÑA COMO PEPÍN
Luis Fernando Peña interpreta a Pepín, un hombre que al inicio era egoísta, pero que tras el terremoto se vuelve solidario. Toma acción y se arriesga para salvar vidas.
- Nombre completo: Luis Fernando Peña
- Lugar de nacimiento: México
- Fecha y año de nacimiento: 27 de septiembre de 1982)
- Conocido por: “Clase 406”, “A que no me dejas”, “Teresa”, “Amar te duele”, “El Chapo”, “Rosario Tijeras” y “Harina”.
NUEVOS INGRESOS
La segunda temporada tendrá el ingreso de dos actores. Ellos son: Gerardo Trejoluna y Lucila Olalde, aunque se desconoce qué roles interpretarán.
