La segunda y última temporada de “Cada minuto cuenta” llega este 12 de septiembre de 2025 a Amazon Primer Video, por lo que podremos ver el desenlace de aquella tragedia ocurrida en la vida real. Ahora, la nueva tanda de episodios comienza 24 horas después del terremoto y luego de que el Dr. Ángel quedó atrapado en los escombros sin que nadie sepa de él; debido a que las labores de rescate siguen paralizadas por el gobierno, Pepín y sus compañeros de clase se unen a los voluntarios de su escuela derrumbada, además Camila descubre un oscuro secreto que involucra al ejército. Debido a la expectativa que tenemos por esta entrega, te doy a conocer la lista de actores y sus respectivos personajes que aparecerán a lo largo de la trama.

Antes te preciso que este drama se basa en la tragedia del 19 de septiembre de 1985 cuando un terremoto de 8,1 grados sacudió el país azteca. La temporada 2 llega diez meses después del estreno de su primera entrega que se estrenó en noviembre de 2024.

¿QUIÉN ES QUIÉN ES LA SEGUNDA TEMPORADA DE “CADA MINUTO CUENTA”?

MAYA ZAPATA COMO CAMILA

En "Cada minuto cuenta 2", Maya Zapata interpreta a Camila (Foto: Amazon MGM Studios / Traziende Films)

Maya Zapata interpreta a Camila, una periodista que en la segunda temporada de la serie descubre al coronel y los militares tomando cosas de las personas afectadas tras el terremoto.

Nombre completo: Maya Zapata

Maya Zapata Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Fecha y año de nacimiento: 30 de noviembre de 1981

30 de noviembre de 1981 Conocida por: “Los tres entierros de Melquiades Estrada”, “De la calle”, “Verdades que matan”, “El secreto de Selena” y “Soy tu fan: la película”.

OSVALDO BENAVIDES COMO EL DOCTOR ÁNGEL

En "Cada minuto cuenta 2", Osvaldo Benavides interpreta al doctor Ángel Zambrano (Foto: Amazon MGM Studios / Traziende Films)

Osvaldo Benavides interpreta al doctor Ángel Zambrano, quien queda atrapado bajo los escombros, pero logra ser rescatado. Cuestionará a los militares por no seguir las labores de rescate.

Nombre completo: Osvaldo Benavides

Osvaldo Benavides Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Fecha y año de nacimiento: 14 de junio de 1979

14 de junio de 1979 Conocido por: “María la del barrio”, “A que no me dejas”, “Monarca”, “La suerte de Loli”, “The Good Doctor” y “El colapso”.

ANTONIO DE LA VEGA COMO IGNACIO

En "Cada minuto cuenta 2", Antonio de la Vega interpreta a Ignacio Zambrano (Foto: Amazon MGM Studios / Traziende Films)

Antonio de la Vega interpreta a Ignacio Zambrano, un burócrata de la Secretaría de Turismo que se encuentra atrapado entre su deseo de ayudar a su hermano —un doctor en el Hospital General— y la necesidad de controlar la situación para el gobierno en medio del caos del terremoto de 1985.

Nombre completo: Antonio de la Vega

Antonio de la Vega Lugar de nacimiento: México

México Fecha de nacimiento: 7 de junio

7 de junio Conocido por: “Terminales”, “Palabra de mujer” y “Club de Cuervos”.

MIRIAM BALDERAS COMO CHEVE

En "Cada minuto cuenta 2", Miriam Balderas interpreta a Cheve (Foto: Amazon MGM Studios / Traziende Films)

Miriam Balderas interpreta a Cheve, una enfermera que además de salvar vidas, personifica la resiliencia en medio de la tragedia.

Nombre completo: Miriam Balderas

Miriam Balderas Lugar de nacimiento: México

México Año de nacimiento: 1977

1977 Conocida por: “El velorio”, “Woman Who Lives at the End of Time” y “Plan Sexenal”.

JESÚS ZAVALA COMO CARLOS

En "Cada minuto cuenta 2", Jesús Zavala interpreta a Carlos (Foto: Amazon MGM Studios / Traziende Films)

Jesús Zavala interpreta a Carlos, quien cuenta historias sobre el terremoto que azotó el país azteca.

Nombre completo: Jesús Zavala Esparza

Jesús Zavala Esparza Lugar de nacimiento: México

México Fecha y año de nacimiento: 16 de septiembre de 1991

16 de septiembre de 1991 Conocido por: “Club de Cuervos”, “La balada de Hugo Sánchez”, “Supertitlán” y “Veinteañera, divorciada y fantástica”.

AZALIA ORTIZ COMO HILDA

En "Cada minuto cuenta 2", Azalia Ortiz interpreta a Hilda (Foto: Amazon MGM Studios / Traziende Films)

Azalia Ortiz interpreta a Hilda, una de las tantas afectadas por el terremoto que azotó el país azteca. Se muestra como una mujer fuerte.

Nombre completo: Azalia Ortíz

Azalia Ortíz Lugar de nacimiento: México

México Fecha y año de nacimiento: 16 de septiembre de 1991

16 de septiembre de 1991 Conocida por: “Las Azules” y “Supertitlán”.

LUIS FERNANDO PEÑA COMO PEPÍN

En "Cada minuto cuenta 2", Luis Fernando Peña interpreta a Pepín (Foto: Amazon MGM Studios / Traziende Films)

Luis Fernando Peña interpreta a Pepín, un hombre que al inicio era egoísta, pero que tras el terremoto se vuelve solidario. Toma acción y se arriesga para salvar vidas.

Nombre completo: Luis Fernando Peña

Luis Fernando Peña Lugar de nacimiento: México

México Fecha y año de nacimiento: 27 de septiembre de 1982)

27 de septiembre de 1982) Conocido por: “Clase 406”, “A que no me dejas”, “Teresa”, “Amar te duele”, “El Chapo”, “Rosario Tijeras” y “Harina”.

NUEVOS INGRESOS

La segunda temporada tendrá el ingreso de dos actores. Ellos son: Gerardo Trejoluna y Lucila Olalde, aunque se desconoce qué roles interpretarán.

