Si bien “Stranger Things 5” era el estreno más esperado del año para Netflix, el lanzamiento de su Volumen 1 parece haberse convertido en una verdadera pesadilla técnica para el servicio de streaming. Y es que, el pasado miércoles 26 de noviembre del 2025, justo cuando millones de fans alrededor del mundo intentaron disfrutar de los primeros episodios de la temporada final, se registró una caída de la plataforma. Es decir, los espectadores se encontraron con mensajes de error que les impidieron ver la producción (por lo menos durante algunos minutos).

Vale precisar que este incidente no es aislado, dado que Netflix suele luchar con la estabilidad de su plataforma durante estrenos de alta demanda masiva.

Así, ¿te gustaría recordar sus ‘caídas’ más famosas? Pues, en las siguientes líneas, te presento otros 3 eventos que colapsaron el servicio de streaming.

LOS EVENTOS QUE COLAPSARON NETFLIX

1. La pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul (noviembre del 2024)

Durante su primer gran evento deportivo en vivo, Netflix enfrentó muchas críticas debido a las miles de fallas reportadas en pleno combate entre la leyenda del boxeo Mike Tyson y el youtuber Jake Paul.

Resulta que, en su momento, diversos aficionados acudieron a las redes sociales para expresar sus quejas sobre la emisión de la pelea. Esto, después de que aparecieran mensajes indicando que había problemas de conectividad.

Sea como sea, la plataforma calificó el evento como todo un éxito en términos de audiencia... con un máximo de 65 millones de transmisiones simultáneas.

2. La reunión en vivo de “Love Is Blind” (abril del 2023)

Durante su intento por transmitir en vivo la reunión de la temporada 4 del reality “Love is Blind”, Netflix se vio obligada a cancelar la emisión en directo y subir el episodio pregrabado tiempo después.​

Eventualmente, se atribuyó el fallo a un imperfecto técnico que no se había detectado durante las pruebas previas.

Pero, sin dudas, este hecho causó mucha molestia entre los fans del programa... quienes aún lo recuerdan.

3. El estreno de “Stranger Things 4” (julio del 2022)

En otra demostración de la popularidad global de “Stranger Things”, el lanzamiento del Volumen 2 de su cuarta temporada también provocó una caída masiva del servicio de streaming.

Lo cierto es que, en aquel momento, apenas minutos después del estreno, se registraron varios errores técnicos en la plataforma.

Y tú, ¿viviste alguno de estos eventos?

La quinta temporada de "Stranger Things" es la última de la famosa serie creada por Matt y Ross Duffer (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí