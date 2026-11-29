Vigo tiene un nuevo caso que resolver en la pantalla chica. Y es que “Caldas. El último barco” es la serie española de misterio que Disney+ prepara con un inspector famoso en la literatura, la ciudad portuaria como escenario principal y una desaparición que promete mover varias capas de la sociedad local. Así, si te gustan las historias policiacas con personajes con un pasado complejo, esta producción merece un lugar en tu lista de pendientes. ¡Descubre aquí exactamente de qué trata y cómo verla!

Vale precisar que la ficción adapta “El último barco”, la novela del recordado escritor gallego Domingo Villar, un nombre muy querido entre los lectores del género negro en español.

Además, la adaptación lleva la firma de Eligio R. Montero y la dirección es de Jorge Saavedra, con David Cotarelo como productor ejecutivo y Johnny Yebra en la fotografía.

¿DE QUÉ TRATA “CALDAS. EL ÚLTIMO BARCO”?

Tal como revela Disney, la serie se centra en el inspector Leo Caldas (Javier Gutiérrez) y en su nuevo ayudante, Estévez (Hovik Keuchkerian).

¿El contexto? Pues, la investigación de la desaparición de la profesora de cerámica Mónica Andrade, la hija de un prestigioso cirujano de Vigo.

Así, lo que parece un caso rutinario, pronto se transforma en una red de secretos familiares, presiones mediáticas e injerencias políticas. Todo esto mientras el propio Caldas debe de enfrentarse a su pasado.

MIRA EL TRÁILER DE “CALDAS. EL ÚLTIMO BARCO”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “CALDAS. EL ÚLTIMO BARCO”?

“Caldas. El último barco” llega a Disney+ (a nivel internacional) y a Hulu (en Estados Unidos) el miércoles 2 de diciembre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie española sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “CALDAS. EL ÚLTIMO BARCO”?

En “Caldas. El último barco”, Javier Gutiérrez interpreta al inspector Leo Caldas y Hovik Keuchkerian le da vida a Estévez.

Completan el elenco: María Pujalte, Antonio Mourelos, Alejandra Onieva, Miryam Gallego, Denis Gómez, Alejandro Jato, Silvia Naval y Paula García Lara.

"Caldas. El último barco" es una serie de intriga basada en la trilogía policíaca del inspector Leo Caldas del autor Domingo Villar (Foto: Secuoya Studios)

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