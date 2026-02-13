En Jump Festa 2026, “My Hero Academia” anunció un episodio adicional para celebrar el aniversario 10 del anime (Foto: Bones Film)
Nelly Osco
La temporada de invierno (verano en el Hemisferio Sur) 2026 de animes empezó con grandes estrenos como las nuevas entregas de “”, “”, “Fire Force”, “Oshi no Ko”, “My Hero Academia: Vigilantes”, “”. Pero no son los únicos títulos que los fanáticos del anime esperan ver este año en plataformas de streaming como Crunchyroll, Netflix y Amazon Prime Video. Por eso, te comparto la lista completa de las series y películas animes que llegarán en los próximos meses.

Aunque algunos tienen la esperanza de que pronto se confirme la tercera temporada de “” y la secuela de “”, definitivamente estos títulos no forman parte del calendario de estrenos del 2026. Pero hay otras series interesantes que puedes ver, como “One Piece”, “The Apothecary Diaries”, “Dragon Ball Super”, “The Beginning After the End” y más.

Cada año, los estrenos del año se dividen en cuatro: invierno (enero-marzo), primavera (abril-junio), verano (julio-septiembre) y otoño (octubre-diciembre). Por lo tanto, en esta lista podrás ver los animes que se estrenan en cada uno de estos periodos, incluidos los que ya están en emisión.

CALENDARIO DE ESTRENOS DE ANIMES 2026

Fechas de estreno de animes de invierno de 2026

  • Case Closed: Detective Conan (En emisión)
  • Sentenced to Be a Hero (En emisión)
  • Golden Kamuy - Temporada final (En emisión)
  • My Hero Academia: Vigilantes - Temporada 2 (En emisión)
  • Jujutsu Kaisen - Temporada 3 (En emisión)
  • Fire Force - Temporada 3 Parte 2: 9 de enero de 2026 (En emisión)
  • Fate/strange Fake: 10 de enero de 2026 (En emisión)
  • Trigun Stargaze: 10 de enero de 2026 (En emisión)
  • To Your Eternity - Temporada 3: 10 de enero de 2026 (En emisión)
  • GNOSIA: 10 de enero de 2026 (En emisión)
  • Tojima Wants to Be a Kamen Rider: 10 de enero de 2026 (En emisión)
  • Hell’s Paradise - Temporada 2: 11 de enero de 2026 (En emisión)
  • ‘Tis Time for “Torture” Princess Parte 2: 12 de enero de 2026 (En emisión)
  • Oshi no Ko - Temporada 3: 12 de enero de 2026 (En emisión)
  • Frieren: Beyond Journey’s End - Temporada 2: 16 de enero de 2026 (En emisión)
  • Beastars - Temporada final Parte 2: 7 de marzo de 2026
  • JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run: 19 de marzo de 2026
Fern, Frieren y Stark en el quinto episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End", que es uno de los animes más populares de inicios del 2026 (Foto: Madhouse)
Fern, Frieren y Stark en el quinto episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End", que es uno de los animes más populares de inicios del 2026 (Foto: Madhouse)

Fechas de estreno de animes de primavera de 2026

  • One Piece: Elbaph Arc: 5 de abril de 2026
  • Dr. Stone Science Future - Parte 3: abril de 2026
  • Kill Blue: abril de 2026
  • Re:Zero – Starting Life in Another World - Temporada 4: abril de 2026
  • The Beginning After the End - Temporada 2: abril de 2026
  • Wistoria: Wand and Sword - Temporada 2: abril de 2026
  • Witch Hat Atelier: abril de 2026
  • My Hero Academia (Especial): 2 de mayo de 2026
  • Devil May Cry - Temporada 2: 12 de mayo de 2026
"My Hero Academia" regresa con un episodio especial, que adaptará el capítulo 431 del manga original y se estrenará el 2 de mayo de 2026 (Foto: Bones Film)
"My Hero Academia" regresa con un episodio especial, que adaptará el capítulo 431 del manga original y se estrenará el 2 de mayo de 2026 (Foto: Bones Film)

Fechas de estreno de animes de verano de 2026

  • Black Torch: julio de 2026
  • Bleach: Thousand-Year Blood War: The Calamity: julio de 2026
  • The Detective is Already Dead - Temporada 2: julio de 2026
  • The Elusive Samurai - Temporada 2: julio de 2026

Fechas de estreno de animes de otoño de 2026

  • The Apothecary Diaries - Temporada 3: octubre de 2026
  • Blue Box - Temporada 2: 2026
  • Dragon Ball Super: Beerus: 2026
  • The Apothecary Diaries - Película: diciembre de 2026
La historia de Jinshi y Maomao continúa en la tercera temporada de "The Apothecary Diaries", que se estrena en octubre de 2026 (Foto: TOHO animation)
La historia de Jinshi y Maomao continúa en la tercera temporada de "The Apothecary Diaries", que se estrena en octubre de 2026 (Foto: TOHO animation)

Si tu anime favorito no aparece en esta lista, probablemente es porque aún no se ha confirmado su fecha de estreno.

  • Black Clover - Temporada 2: 2026
  • Sekiro: No Defeat: 2026
  • The Ghost in the Shell: 2026
  • Tokyo Revengers: War of the Three Titans: 2026

