El 2026 ha incluido importantes eventos anime como Tokyo Anime Award Festival, Anime Expo, Crunchyroll Anime Awards y más. Pero el más esperado del año sin duda es la Jump Festa 2027, ya que la editorial japonesa Shueisha, dueña de las revistas Weekly Shōnen Jump, Jump SQ, V Jump, entre otras, anuncia el futuro de sus franquicias más grandes, como “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “One Piece”, “Jujutsu Kaisen”, “Chainsaw Man”. Anteriormente, se compartió una lista previa con los animes confirmados para la gran exposición anual, pero finalmente se ha revelado el calendario completo.
La Jump Festa 2027, evento donde se presentan nuevos proyectos y tráilers, se anuncian fechas de estreno de importantes adaptaciones, se muestran ilustraciones originales, dibujos autografiados y se venden artículos de edición limitada, se llevará a cabo el sábado 19 y domingo 20 de diciembre de 2026 en el tradicional centro de convenciones Makuhari Messe en Chiba, Japón.
El evento, que está dividido en tres plataformas principales con un total de 34 paneles confirmados, es uno de los más esperados por los fans de anime y el manga principalmente porque se especula que incluirá la fecha de estreno y un nuevo avance de la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen”, y novedades sobre la segunda entrega de la trilogía “Demon Slayer: Infinity Caste”.
También se esperan detalles sobre el regreso de “One Piece” tras su pausa y el remake de WIT Studio, y más información de series como “Chainsaw Man”, “Sakamoto Days”, “Kagurabachi”, “Spy x Family” y “Dandadan”.
Además de la lista de animes confirmados para la Jump Festa 2027, se ha compartido el programa y la lista de invitados del Jump Super Stage, junto con los horarios del Jump Studio.
CALENDARIO COMPLETO DE LA JUMP FESTA 2027
Jump Super Stage
Sábado 19 de diciembre
- 11:40-12:10 - Kagurabachi
Invitados: Taihi Kimura (Chihiro), Tomokazu Seki (Kunishige), Katsuyuki Konishi (Togo), Yuichi Nakamura (Soshiro), Miku Ito (Hinao), Miyari Nemoto (Char)
- 12:25-12:55 - Oblivion Battery
Invitados: Toshiki Masuda (Haruka), Mamoru Miyano (Kei), Yohei Azakami (Aoi), Nobunaga Shimazaki (Shunpei), Yuki Kaji (Taro)
- 13:10-13:40 - The Prince of Tennis II
Invitados: Junko Minagawa (Ryoma), Yuki Kaida (Shusuke), Junichi Suwabe (Keigo), Hiroki Aiba (Kanata), Takeshi Konomi
- 13:55-14:25 - World Trigger
Invitados: Tomo Muranaka (Yuma), Yuki Kaji (Osamu), Nao Tamura (Chika), Yuichi Nakamura (Yuichi), Daisuke Namikawa (Kei), Masakazu Morita (Shuji)
- 14:40-15:10 - Sakamoto Days
Invitados: Tomokaku Sugita (Taro), Nobunaga Shimazaki (Shin), Nobuhiko Okamoto (Natsuki), Kikunosuke Toya (Amane)
- 15:25-15:55 - Jujutsu Kaisen
Invitados: Junya Enoki (Yuji), Mikako Komatsu (Maki), Kazuya Nakai (Kinji), Daisuke Namikawa (Choso)
- 16:10-16:40 - My Hero Academia
Invitados: Daiki Yamashita (Izuku), Nobuhiko Okamoto (Katsuki), Ayane Sakura (Ochako), Yuki Kaji (Shoto)
- 16:55-17:25 - Naruto
Invitados: Junko Takeuchi (Naruto), Noriaki Sugiyama (Sasuke), Chie Nakamura (Sakura)
Domingo 20 de diciembre
- 11:40-12:10 - Haikyu!!
Invitados: Ayumu Murase (Shoyo), Kaito Ishikawa (Tobio), Natsuki Hanae (Korai), Yu Miyazaki (Sachiro), Ryohei Kimura (Kotaro), Ryota Osaka (Keiji)
- 12:25-12:55 - Chainsaw Man
Invitados: Kikunosuke Toya (Denji)
- 13:10-13:40 - Dan Da Dan
Invitados: Shion Wakayama (Momo), Natsuki Hanae (Okarun), Nana Mizuki (Seiko), Mayumi Tanaka (Turbo Granny)
- 13:55-14:25 - Spy x Family
Invitados: Takuya Eguchi (Loid), Atsumi Tanezaki (Anya), Kenichiro Matsuda (Bond)
- 14:40-15:10 - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
Invitados: Natsuki Hanae (Tanjiro), Akari Kito (Nezuko), Hiro Shimono (Zenitsu), Yoshitsugu Matsuoka (Inosuke)
- 15:25-15:55 - Akane-banashi
Invitados: Anna Nagase (Akane), Takuya Eguchi (Karashi), Rie Takahashi (Hikaru), Kikuhiko Hayashiya (Rakugo Supervisor)
- 16:45-17:35 - One Piece
Invitados: Mayumi Tanaka (Luffy), Kazuya Nakai (Zoro), Akemi Okamura (Nami), Kappei Yamaguchi (Usopp), Hiroaki Hirata (Sanji), Ikue Otani (Chopper), Yuriko Yamaguchi (Robin), Subaru Kimura (Franky), Cho (Brook), Katsuhisa Hoki (Jinbe)
Jump Studio
Sábado 19 de diciembre
- 11:40-12:10 - Phantom Busters
- 12:50-13:20 - Girl meets Rock!
- 14:00-14:30 - Kaiju No. 8
- 15:10-15:40 - Nue’s Exorcist
- 16:20-16:50 - Kindergarten Wars
Domingo 20 de diciembre
- 11:40-12:10 - Reborn!
- 12:50-13:20 - Mashle: Magic and Muscles
- 14:00-14:30 - Witch Watch
- 15:10-15:40 - Bleach
- 16:20-16:50 - Dark Gathering
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí