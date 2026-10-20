En la Jump Festa 2027 se espera que "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" revele el primer avance oficial y nuevos detalles de la secuela de "Infinity Castle" (Foto: Ufotable)
En la Jump Festa 2027 se espera que "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" revele el primer avance oficial y nuevos detalles de la secuela de "Infinity Castle" (Foto: Ufotable)
Nelly Osco
Nelly Osco
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El 2026 ha incluido importantes eventos anime como Tokyo Anime Award Festival, Anime Expo, Crunchyroll Anime Awards y más. Pero el más esperado del año sin duda es la Jump Festa 2027, ya que la editorial japonesa Shueisha, dueña de las revistas Weekly Shōnen Jump, Jump SQ, V Jump, entre otras, anuncia el futuro de sus franquicias más grandes, como “”, “One Piece”, “Jujutsu Kaisen”, “Chainsaw Man”. Anteriormente, se compartió una , pero finalmente se ha revelado el calendario completo.

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La , evento donde se presentan nuevos proyectos y tráilers, se anuncian fechas de estreno de importantes adaptaciones, se muestran ilustraciones originales, dibujos autografiados y se venden artículos de edición limitada, se llevará a cabo el sábado 19 y domingo 20 de diciembre de 2026 en el tradicional centro de convenciones Makuhari Messe en Chiba, Japón.

El evento, que está dividido en tres plataformas principales con un total de 34 paneles confirmados, es uno de los más esperados por los fans de anime y el manga principalmente porque se especula que incluirá la fecha de estreno y un , y novedades sobre la segunda entrega de la trilogía “Demon Slayer: Infinity Caste”.

También se esperan detalles sobre el regreso de “One Piece” tras su pausa y el remake de WIT Studio, y más información de series como “Chainsaw Man”, “Sakamoto Days”, “Kagurabachi”, “Spy x Family” y “Dandadan”.

Además de la lista de animes confirmados para la Jump Festa 2027, se ha compartido el programa y la lista de invitados del Jump Super Stage, junto con los horarios del Jump Studio.

La cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen", que adapta la segunda parte de The Culling Game, está en producción. ¿Se revelarán novedades en la Jump Festa 2027? (Foto: Mappa)
La cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen", que adapta la segunda parte de The Culling Game, está en producción. ¿Se revelarán novedades en la Jump Festa 2027? (Foto: Mappa)

CALENDARIO COMPLETO DE LA JUMP FESTA 2027

Jump Super Stage

Sábado 19 de diciembre

  • 11:40-12:10 - Kagurabachi

Invitados: Taihi Kimura (Chihiro), Tomokazu Seki (Kunishige), Katsuyuki Konishi (Togo), Yuichi Nakamura (Soshiro), Miku Ito (Hinao), Miyari Nemoto (Char)

  • 12:25-12:55 - Oblivion Battery

Invitados: Toshiki Masuda (Haruka), Mamoru Miyano (Kei), Yohei Azakami (Aoi), Nobunaga Shimazaki (Shunpei), Yuki Kaji (Taro)

  • 13:10-13:40 - The Prince of Tennis II

Invitados: Junko Minagawa (Ryoma), Yuki Kaida (Shusuke), Junichi Suwabe (Keigo), Hiroki Aiba (Kanata), Takeshi Konomi

  • 13:55-14:25 - World Trigger

Invitados: Tomo Muranaka (Yuma), Yuki Kaji (Osamu), Nao Tamura (Chika), Yuichi Nakamura (Yuichi), Daisuke Namikawa (Kei), Masakazu Morita (Shuji)

  • 14:40-15:10 - Sakamoto Days

Invitados: Tomokaku Sugita (Taro), Nobunaga Shimazaki (Shin), Nobuhiko Okamoto (Natsuki), Kikunosuke Toya (Amane)

  • 15:25-15:55 - Jujutsu Kaisen

Invitados: Junya Enoki (Yuji), Mikako Komatsu (Maki), Kazuya Nakai (Kinji), Daisuke Namikawa (Choso)

  • 16:10-16:40 - My Hero Academia

Invitados: Daiki Yamashita (Izuku), Nobuhiko Okamoto (Katsuki), Ayane Sakura (Ochako), Yuki Kaji (Shoto)

  • 16:55-17:25 - Naruto

Invitados: Junko Takeuchi (Naruto), Noriaki Sugiyama (Sasuke), Chie Nakamura (Sakura)

Domingo 20 de diciembre

  • 11:40-12:10 - Haikyu!!

Invitados: Ayumu Murase (Shoyo), Kaito Ishikawa (Tobio), Natsuki Hanae (Korai), Yu Miyazaki (Sachiro), Ryohei Kimura (Kotaro), Ryota Osaka (Keiji)

  • 12:25-12:55 - Chainsaw Man

Invitados: Kikunosuke Toya (Denji)

  • 13:10-13:40 - Dan Da Dan

Invitados: Shion Wakayama (Momo), Natsuki Hanae (Okarun), Nana Mizuki (Seiko), Mayumi Tanaka (Turbo Granny)

  • 13:55-14:25 - Spy x Family

Invitados: Takuya Eguchi (Loid), Atsumi Tanezaki (Anya), Kenichiro Matsuda (Bond)

  • 14:40-15:10 - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Invitados: Natsuki Hanae (Tanjiro), Akari Kito (Nezuko), Hiro Shimono (Zenitsu), Yoshitsugu Matsuoka (Inosuke)

  • 15:25-15:55 - Akane-banashi

Invitados: Anna Nagase (Akane), Takuya Eguchi (Karashi), Rie Takahashi (Hikaru), Kikuhiko Hayashiya (Rakugo Supervisor)

  • 16:45-17:35 - One Piece

Invitados: Mayumi Tanaka (Luffy), Kazuya Nakai (Zoro), Akemi Okamura (Nami), Kappei Yamaguchi (Usopp), Hiroaki Hirata (Sanji), Ikue Otani (Chopper), Yuriko Yamaguchi (Robin), Subaru Kimura (Franky), Cho (Brook), Katsuhisa Hoki (Jinbe)

En la Jump Festa 2027 se esperan grandes anuncios y novedades oficiales para "One Piece", como la fecha exacta y detalles oficiales del retorno de la serie de anime (Foto: Toei Animation)
En la Jump Festa 2027 se esperan grandes anuncios y novedades oficiales para "One Piece", como la fecha exacta y detalles oficiales del retorno de la serie de anime (Foto: Toei Animation)

Jump Studio

Sábado 19 de diciembre

  • 11:40-12:10 - Phantom Busters
  • 12:50-13:20 - Girl meets Rock!
  • 14:00-14:30 - Kaiju No. 8
  • 15:10-15:40 - Nue’s Exorcist
  • 16:20-16:50 - Kindergarten Wars

Domingo 20 de diciembre

  • 11:40-12:10 - Reborn!
  • 12:50-13:20 - Mashle: Magic and Muscles
  • 14:00-14:30 - Witch Watch
  • 15:10-15:40 - Bleach
  • 16:20-16:50 - Dark Gathering

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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