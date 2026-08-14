Más de 15 años después del estreno de “Camp Rock” (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam” (2010), la popular franquicia de Disney regresa con una tercera película en la que “Connect 3”, la banda ficticia integrada por los Jonas Brothers, regresa al campamento musical en busca del próximo gran talento que se unirá a su gira de reencuentro. Por lo tanto, una nueva generación de campistas compite intensamente por el puesto, lo que desata tensiones, romances y alianzas inesperadas entre los personajes principales de la nueva entrega.

Aunque tanto Joe, Nick y Kevin Jonas, y Demi Lovato fueron anunciados como productores ejecutivos del largometraje musical dirigido por Veronica Rodriguez y escrito por Eydie Faye, al principio, solo los Jonas Brothers tenían confirmada su aparición en pantalla. No obstante, pocos días antes del gran estreno, se reveló que la intérprete de “Heart Attack” retomaría el papel de Mitchie Torres.

A pesar de que Demi Lovato solo tuvo un cameo en “Camp Rock 3”, su participación estuvo cargada de referencias al pasado que emocionaron a los fans de esta querida y recordada saga de Disney.

Demi Lovato retoma su icónico papel de Mitchie Torres para un cameo especial en la película de comedia musical "Camp Rock 3", que ya está disponible en Disney (Foto: Walt Disney Television)

EL CAMEO DE DEMI LOVATO EN LA PELÍCULA “CAMP ROCK 3”

La primera referencia al personaje de Mitchie (Demi Lovato) en “Camp Rock 3”, que se estrenó el 13 de agosto de 2026 en Disney Channel y ya está disponible en Disney+, es el cuaderno de canciones que encuentra la nueva protagonista, Sage (Liamani Segura), quien intenta destacar frente a su talentoso y relajado hermano Desi (Hudson Stone).

La ausencia de este personaje principal de las primeras películas se explica con la agenda ocupada de la artista que trabaja en su nueva gira, lo que le impide visitar el campamento musical. Por eso, el cameo de Demi Lovato se produce durante los últimos 20 minutos de la película.

Cuando los cinco campistas finalistas están listos para el esperado Final Jam, Mitchie aparece y sorprende a su madre Connie Torres (Maria Canals-Barrera), quien es la directora del campamento, y a los miembros de Connect 3 (los Jonas Brothers).

“¿Me extrañaron? (...) No creerían que me iba a perder esto, ¿o sí?”, es la frase que marca el regreso de Mitchie en “Camp Rock 3”. Otra frase que llamó la atención de los fans es, “¡Es realmente buena!”, ya que en la tercera película la dice por la actuación de Sage, pero hace referencia a la primera entrega en la que Mitchie dice lo mismo sobre la “incomparable” forma de tocar el teclado de Caitlyn (Alyson Stoner).

Aunque se trató de una participación breve, generó muchas emociones entre los fanáticos de la saga de Disney. Sobre todo porque la participación de Mitchie cierra con Shane Gray (Joe Jonas) preguntando: “¿Entonces, a la misma hora el próximo verano?”. La respuesta de ella, “Trato hecho”, deja la puerta abierta a una posible cuarta entrega de la franquicia.

Demi Lovato’s full cameo as Mitchie Torres in Camp Rock 3 pic.twitter.com/QlJE5OyEbW — Disney Channel HQ (@DisneyChannelHQ) August 13, 2026

¿CÓMO VER “CAMP ROCK 3”?

“Camp Rock 3”, la tercera película de la saga, se estrenó el 13 de agosto de 2026 en Disney Channel y a partir del 14 de agosto de 2026 está disponible en Disney+. Por lo tanto, para ver la nueva entrega solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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