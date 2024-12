Una madre desesperada por reconectar con su hijo se ofrece a llevarlo a él y a sus amigos al campamento de verano después de que el conductor del autobús falla una prueba de alcoholemia en “Campamento con mamá” (“Camp Crasher” en inglés). Durante el recorrido, Patricia Peiró (Natalia Oreiro) tiene que demostrar lo genial que realmente es para que Ramiro (Milo Zeus Lis) no se mude con su padre. ¿Quiénes son los protagonistas de esta película argentina de Netflix?

La comedia dirigida por Martino Zaidelis y escrita por Natacha Caravia, Andrés Gelós, Martino Zaidelis y Andrés Pascaner tiene una duración de 93 minutos y se estrenó el 6 de diciembre de 2024 en la plataforma de streaming de la N roja. Además, cuenta con la producción de Muriel Cabeza.

Natalia Oreiro es la protagonista de “Campamento con mamá”, mientras que Milo Zeus Lis, Pablo Rago, Dalia Gutmann, Sofía Morandi, Sebastián Arzeno, Guillermo Francella, Andrea Frigerio, Mora Starosta, Jana Juárez y Manuel Kaplan completan el reparto. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película argentina de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CAMPAMENTO CON MAMÁ”

1. Natalia Oreiro como Patricia Peiró

Natalia Oreiro, reconocida por películas como “Un argentino en New York”, “Música en espera”, “Mi primera boda”, “Gilda, no me arrepiento de este amor”, “Re loca”, “Infancia clandestina” y “Wakolda”, interpreta a Patricia Peiró, una mujer divorciada que para evitar que se hijo se mude con su padre intenta demostrar que también puede ser genial.

Patri (Natalia Oreiro) teme que su hijo la abandone y se mude con su padre en la película "Campamento con mamá" (Foto: 100 Bares / Netflix)

2. Milo Zeus Lis como Ramiro

Milo Zeus Lis, que anteriormente participó en el videojuego “Telling Lies”, en las películas “Goyo” y “La quinta”, y en videoclip de Natalia Oreiro “Si no es con vos”, asume el rol de Ramiro, el hijo de Patricia que cansado de las reglas de su madre cree que la solución es vivir con su padre.

Milo Zeus Lis asume el rol de Ramiro, el hijo de Patri, en la comedia argentina "Campamento con mamá" (Foto: Netflix)

3. Pablo Rago como Diego

Pablo Rago, fue parte de producciones como “Conflictos modernos”, “Cien días para enamorarse”, “Ringo, gloria y muerte”, “El sonido de los tulipanes”, “El robo del siglo”, “La noche mágica”, “Los bastardos” y “Goyo”, da vida a Diego, uno de los maestros que va al campamento.

Dalia Gutmann interpreta a Gisell y Pablo Rago interpreta a Diego en la comedia argentina "Campamento con mamá" (Foto: Netflix)

4. Dalia Gutmann como Gisell

Dalia Gutmann, que apareció en “Yo Soy Virgen”, “Bien Simple”, “Loco x vos”, “Al borde”, “El fútbol o yo”, “100 días para enamorarse” y “Casi Feliz”, es la encargada de interpretar a Gisell en “Campamento con mamá”.

5. Sofía Morandi como Carla

Sofía Morandi, que interpretó a Abril en la serie “Heidi, bienvenida a casa” de Nickelodeon, ganó el concurso “Bailando por un sueño” junto a Julián Serrano, y protagonizó las series “Abejas, el arte del engaño” y “Porno y helado”, asume el papel de Carla en la película argentina de Netflix.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Campamento con mamá”:

Sebastián Arzeno como Walter

Guillermo Francella

Andrea Frigerio

Mora Starosta como Luz

Jana Juárez como Ariana

Manuel Kaplan como Bautista

¿DE QUÉ TRATA “CAMPAMENTO CON MAMÁ”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Campamento con mamá”, “Patri Peiró es una madre controladora que se cree más cool de lo que realmente es y a quien le cuesta relacionarse con su hijo Ramiro, de 13 años, quien ha decidido irse a vivir con su padre. El conductor del autobús que tenía que llevar a Ramiro y a sus amigos a un campamento no pasa el control de alcoholemia y Patri les ofrece llevarlos. Deberá aprovechar el viaje para demostrar lo cool que es y convencer a su hijo de que se quede con ella”.

¿CÓMO VER “CAMPAMENTO CON MAMÁ”?

“Campamento con mamá” está disponible en Netflix desde el 6 de diciembre de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película argentina solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.