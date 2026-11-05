La actriz Carmen Kassovitz asume el rol protagonista de Lois a lo largo de la serie romántica francesa "Campus Drivers" (Foto: Empreinte Digitale / Prime Video)
La actriz Carmen Kassovitz asume el rol protagonista de Lois a lo largo de la serie romántica francesa "Campus Drivers" (Foto: Empreinte Digitale / Prime Video)
Carla Ocaña
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Un con paisajes bonitos, personajes carismáticos y un conflicto fácil de seguir. Esa es la combinación que propone “Campus Drivers”, la nueva serie francesa de que presenta en pantallas , convivencia inesperada y heridas del pasado. Así, ¿te gustaría saber exactamente de qué trata y cómo ver la producción? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti. ¡Decide si el show televisivo entra o no en tu lista de pendientes!

Vale precisar que la ficción adapta las novelas de la saga literaria homónima de la autora C.S. Quill, la cual ha vendido casi un millón de copias en Francia.

Además, fue creada por Thomas Boullé, y está escrita y dirigida por Tom Goris y Vianney Lebasque, mientras que Raphaël Rocher y Éric Laroche asumen el rol de productores.

¿DE QUÉ TRATA “CAMPUS DRIVERS”?

La serie narra la historia de Lois (Carmen Kassovitz), una joven que ingresa a la prestigiosa Universidad de Belrose junto a Max (Enzo Lorente), el amor de su vida.

Por otro lado, conocemos a Lane (Baptiste Masseline), el creador de Campus Drivers, la aplicación más popular del campus (sí, la serie lleva el mismo nombre que la app), quien es famoso por su sonrisa arrolladora y por su dificultad para comprometerse.

Resulta que los caminos de ambos jamás debieron cruzarse. Sin embargo, una noche, con el corazón roto, Lois aparece en la puerta de Lane y comienza una convivencia inesperada.

De esta manera, dos mundos distintos chocan, la atracción se vuelve difícil de ignorar y las heridas del pasado salen a la superficie.

MIRA EL TRÁILER DE “CAMPUS DRIVERS”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “CAMPUS DRIVERS”?

Si bien “Campus Drivers” tiene como fecha de estreno oficial el 6 de noviembre, llega a Amazon Prime Video—en muchos territorios—el jueves 5 de noviembre del 2026, respetando el siguiente horario:

PaísesHorario
Estados Unidos3:00 p.m. (PT) / 6:00 p.m. (ET) del jueves 5 de noviembre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica5:00 p.m. del jueves 5 de noviembre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador6:00 p.m. del jueves 5 de noviembre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico7:00 p.m. del jueves 5 de noviembre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil8:00 p.m. del jueves 5 de noviembre
España12:00 a.m. del viernes 6 de noviembre

Por lo tanto, para disfrutar de los 6 episodios que componen la serie desde entonces, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Importante: su ficha la clasifica 16+ y advierte sobre desnudez, violencia, consumo de drogas y alcohol, lenguaje malsonante, contenido sexual y luces intermitentes.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “CAMPUS DRIVERS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Campus Drivers”:

  • Carmen Kassovitz como Lois
  • Baptiste Masseline como Lane
  • Enzo Lorente como Max
  • Madior Fall como Donovan
  • Esteban Vial como Lewis
  • Félix Nebel como Adam
  • Paolo Luka-Noé como Aaron
  • Eloïse Rey como Carrie
  • Louna Balavoine como Becca
  • Cassandra Cano como Emma
"Campus Drivers" es una serie dramática y romántica protagonizada por Carmen Kassovitz y Baptiste Masseline (Foto: Empreinte Digitale / Prime Video)
"Campus Drivers" es una serie dramática y romántica protagonizada por Carmen Kassovitz y Baptiste Masseline (Foto: Empreinte Digitale / Prime Video)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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