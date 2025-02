Después de asumir el escudo del retirado Steve Rogers (Chris Evans), Sam Wilson (Anthony Mackie) se encuentra en medio de un incidente internacional y debe descubrir la razón detrás de un siniestro complot global antes de que el verdadero cerebro haga que el mundo entero se ponga rojo en “Captain America: Brave New World” (“Capitán América: Un nuevo mundo” en Hispanoamérica), la película número 35 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU).

En la cuarta entrega de la serie de películas de “Captain America”, continuación de la miniserie “The Falcon and the Winter Soldier” y parte de la Fase Cinco, Sam tendrá que demostrar que está a la altura de su nuevo papel. ¿Logrará superar al villano que amenaza con llegar a las altas esferas de la política, como el presidente de los Estados Unidos, el antiguo general Thaddeus “Thunderbolt” Ross (Harrison Ford)?

“Captain America: Brave New World”, dirigida por Julius Onah a partir de un guion escrito por Rob Edwards, cuenta con un elenco principal conformado por Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Carl Lumbly, Xosha Roquemore, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Giancarlo Esposito, Tim Blake Nelson, y Ford. Se estrenará el 14 de febrero de 2025 en los cines de Estados Unidos y llegará a algunos países de América Latina el 13 de febrero. Pero ¿cuándo estará disponible en streaming?

En “Captain America: Brave New World”, Sam Wilson (Anthony Mackie) asume el rol de Capitán América tras el retiro de Steve Rogers (Foto: Marvel Studios)

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE “CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD” EN STREAMING?

“Capitán América: Un mundo nuevo” aún no tiene fecha de estreno en streaming, pero al igual que las otras películas de Marvel estará disponible en Disney+. Normalmente, las cintas llegan a la plataforma de streaming tres meses después de su lanzamiento en cines. No obstante, eso puede variar dependiendo del éxito en taquilla.

Por ejemplo, “Deadpool y Wolverine” llegó al servicio de streaming 97 días después de su estreno en la pantalla grande. Mientras que, “Marvels” llegó a Disney Plus luego de 89 días al igual que “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y “Guardianes de la Galaxia 3”.

Por lo tanto, “Captain America: Brave New World” podría estar disponible en Disney+ a partir del 14 de mayo de 2025.

¿CUÁNDO SE LANZARÁ “CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD” EN FORMATO DIGITAL?

La fecha de lanzamiento digital de la cuarta película de “Capitán América” aún no se ha anunciado. Pero definitivamente será antes de su estreno en Disney+. “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” tardó 60 días en llegar a formato digital en alta definición. “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”, 63 días, y “Deadpool y Wolverine”, 67 días.

Esto significa que, “Capitán América: Un nuevo mundo”, que tiene una duración de 118 minutos, estará disponible en las tiendas digital entre el 15 y 22 de abril de 2025.

Xosha Roquemore interpreta a Leila Taylor y Anthony Mackie interpreta a Sam Wilson en la película “Captain America: Brave New World” (Foto: Marvel Studios)

ACTORES Y PERSONAJES DE “CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD”

José Coronado es Jaime Jiménez

Ana Wagener es Carmen

Asia Ortega es Sara

Pol Monen es Marcos

Ester Expósito es Andrea

Marco H. Medina es Pedro

Gonzalo Hermoso es Albino

Sergio Castellanos es Raúl

Luis Bermejo es Manolo

Ramiro Alonso es Juan