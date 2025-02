“Captain America: Brave New World” (“Capitán América: Un nuevo mundo” en Hispanoamérica) es la cuarta entrega de la serie de películas de “Captain America”, una continuación de la miniserie “The Falcon and the Winter Soldier” y la película número 35 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU). Por lo tanto, es necesario conocer algunas historias para ver y disfrutar de la nueva aventura. ¿Qué películas y series de Marvel están en esa lista?

La cinta dirigida por Julius Onah a partir de un guion escrito por Rob Edwards y protagonizada por Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Carl Lumbly, Xosha Roquemore, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Giancarlo Esposito, Tim Blake Nelson, y Harrison Ford se estrenará el 14 de febrero de 2025 en los cines de Estados Unidos y llegará a algunos países de América Latina el 13 de febrero.

LAS SERIES Y PELÍCULAS QUE DEBES VER ANTES DE “CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD”

1. The Incredible Hulk (2008)

“The Incredible Hulk” (“Hulk: El hombre increíble” en Hispanoamérica), dirigida por Louis Leterrier y protagonizada por Edward Norton, introduce el Suero del Súper Soldado en el MCU, que luego se convierte en la clave para crear al Capitán América.

"The Incredible Hulk" se estrenó en 2008 y es la segunda entrega del Universo cinematográfico de Marvel (Foto: Marvel Studios)

2. Captain America: The Winter Soldier (2014)

“Captain America: The Winter Soldier” (“Capitán América y el Soldado del Invierno en Hispanoamérica”) es relevante porque marca el debut de Sam Wilson (Anthony Mackie), el leal amigo de Steve Rogers.

Sam Wilson (Anthony Mackie) se une al Universo Cinematográfico de Marvel en la película "Captain America: The Winter Soldier" (Foto: Marvel Studios)

3. Avengers: Age of Ultron (2015)

En “Avengers: Age of Ultron” (“Avengers: Era de Ultrón” en Hispanoamérica) Sam Wilson se convierte oficialmente en un Vengador. Esta película también preparó el terreno para el desarrollo del personaje en las siguientes producciones del MCU.

Sam Wilson (Anthony Mackie) se une a los Avengers en la película "Avengers: Age of Ultron" (Foto: Marvel Studios)

4. Ant-Man (2015)

En “Ant-Man”, dirigida por Peyton Reed y protagonizada por Paul Rudd, Sam se enfrenta a Scott Lang irrumpe en las instalaciones de los Vengadores y más tarde, cuando Steve Rogers y él capturan a Bucky Barnes, sugiere reclutar a Lang para ayudarlos.

Sam Wilson (Anthony Mackie) se enfrentó a Scott Lang en la película "Ant-Man" (Foto: Marvel Studios)

5. Capitán América: Civil War (2016)

“Capitán América: Civil War” muestra la lealtad de Sam Wilson, quien apoya a su amigo Steve Rogers en contra de los Acuerdos de Sokovia. Además, tiene la oportunidad de demostrar sus habilidades.

Sam Wilson (Anthony Mackie) también participó en "Captain America: Civil War", dónde apoyó a su amigo Steve Rogers (Foto: Marvel Studios)

Pero esas no son las únicas películas que debes ver antes de “Capitán América: Un nuevo mundo”. También están en la lista:

6. Black Widow (2021)

7. Avengers: Infinity War (2018)

8. Avengers: Endgame (2019)

9. The Falcon and the Winter Soldier (2021)

10. Eternals (2021)