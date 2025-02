La imponente presencia de Red Hulk como el villano al que debe enfrentarse San Wilson en “Captain America: Brave New World” (“Capitán América: Un nuevo mundo”, en español) ha llevado a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel preguntarse por qué el Hulk de Mark Ruffalo no aparece en la trama. Tomando en cuenta que este antihéroe debería medir su poder contra alguien de la capacidad de Bruce Banner convertido en el hombre verde, te contamos la poderosa razón de la ausencia de este miembro de los Vengadores.

Cabe mencionar que Thaddeus Ross una vez que se transforma en el infame Red Hulk tiene la capacidad de absorber energía y liberarla en ataques devastadores, además de aumentar su fuerza sobrehumana a medida que se enfurece.

El puño de Red Hulk y el escudo de Sam Wilson son los protagonistas de este póster de "Captain America: Brave New World" (Foto: Marvel Studios)

EL MOTIVO DE LA AUSENCIA DE HULK DE MARK RUFFALO EN “CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD”

Si prestamos atención a la trama de “Captain America: Brave New World”, nos percatamos que Ross menciona en varias ocasiones el nombre de Bruce Banner, lo que nos lleva a pensar que en cualquier instante aparecería, pero esto no llega a suceder; por el contrario, a quien vemos es a Red Hulk, quien no es otro que el presidente Thaddeus convertido en este perverso personaje.

Si bien, su presencia se da cerca del final de la película cuando Ross trata de reprimir su ira, para muchos seguidores hubiese sido fantástico que se enfrente al Hulk de Ruffalo, algo que no habría tenido mucho sentido, ya que este filme trata de mostrarnos la lucha interna de Thaddeus con su personaje real, publica Screen Rant.

“La película era un thriller político, por encima de todo, y aunque Ross era un personaje importante, en última instancia estaba tratando de distanciarse de sus acciones pasadas”, señala la periodista Severina Chu.

Recordemos que Thaddeus Ross siempre ha tenido una relación muy compleja con los Vengadores, por lo que era de esperarse los roces con Sam Wilson por temas políticos en la película.

En “Captain America: Brave New World”, este personaje es el presidente recién elegido de los Estados Unidos y quien quiere darle al Capitán América un puesto militar oficial. En los cómics, él se transforma en el infame Red Hulk, algo que se repite en el filme.

Harrison Ford como Thaddeus "Thunderbolt" Ross y Anthony Mackie como Sam Wilson en una escena de la película "Captain America: Brave New World" (Foto: Entertainment Weekly / Marvel Studios)