“Captain America: Brave New World” (“Capitán América: Un Nuevo Mundo”, en español) no sólo nos presenta a Anthony Mackie en el papel protagónico tras la salida de Chris Evans de la franquicia, también nos trae nuevos héroes y villanos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Uno de ellos es el letal Sidewinder. ¿Sabes quién es este personaje interpretado por Giancarlo Esposito? No te preocupes que a continuación te lo contamos.

Antes te precisamos que este filme es la cuarta entrega de la serie de películas de “Captain America”, una continuación de la miniserie “The Falcon and the Winter Soldier” y la película número 35 del MCU.

En “Captain America: Brave New World”, Sidewinder usa unas gafas negras (Foto: Marvel Studios)

¿QUIÉN ES EL MALVADO SIDEWINDER EN “CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD”?

En los cómics, Sidewinder es el nombre de tres villanos diferentes, todos con poderes temáticos de serpientes. El Sidewinder original, Seth Voelker, apareció por primera vez en Marvel Two-in-One #64, en junio de 1980; el segundo Sidewinder apareció en 1998, pero fue asesinado en su intento por infiltrarse en S.H.I.E.L.D.; y el tercer Sidewinder, Gregory Bryan, recibió poderes similares al original.

Si nos enfocamos en “Captain America: Brave New World”, el actor Giancarlo Esposito interpreta a Seth Voelker; es decir, al Sidewinder original. Este personaje antes de convertirse en un ser desalmado, tenía una vida normal: era profesor de economía con un esposa y un hijo; sin embargo, un día fue despedido al no poder conseguir la titularidad, llevándolo a separase y buscar un nuevo trabajo, algo que consiguió en Roxxon Oil Company, una empresa que usa cualquier opción deshonesta e ilegal para asegurar ganancias, incluyendo crímenes violentos. Aquí se desempeñó como analista financiero.

Además de ver varias operaciones criminales, fue incluido en un experimento para crear superhumanos, incluso se ofreció como voluntario. Fue así como nació Sidewinder. Lo mejor que le pudo pasar fue que gracias a una mutación recibió el poder de teletransportarse, no sólo él, sino todo lo que podría cubrir su capa además su traje le brindaba protección contra el fuego de armas pequeñas.

Él ayudó a crear, mientras trabajaba para Roxxon, una nueva versión del Escuadrón Serpiente, cuya tarea fue recuperar la Corona Serpiente. Su labor llamó poderosamente la atención de muchos y al final cumplió lo encomendado, gracias a sus poderes de teletransportación.

Sidewinder es un villano letal que veremos en “Captain America: Brave New World” (Foto: Marvel Studios)

Luego de dicha labor, Sidewinder, junto con Diamondback, Puff Adder, Rattler, Cobra y Anaconda, fueron contratados para asesinar a Tony Stark, pero al fracasar, su equipo original lo rastreó y pidió el pago del primer trabajo, algo que cumplió. Tras ello decidió formar una organización para obtener más ganancias; por lo tanto, reunió a más villanos con temática de serpientes al que llamó Sociedad Serpiente, con el que tuvo éxito para frustración del Capitán América.

Él fue traicionado por su propia organización cuando Viper se infiltró para envenenarlo, pero fue auxiliado por Diamondback, luego continuó con sus misiones. Sidewinder se retira de la villanía al no tener dinero para la cirugía cerebral de su hija, luego de que el Capitán América le ofreciera su ayuda. Semanas después, ella se recuperó y él fue puesto en libertad condicional.

A pesar de que había dejado de lado su vida criminal, logra ser contactado por el Gremio de Asesinos para que acabe sus antiguos miembros. de esta forma, este personaje regresar más despiadado que nunca.

Así luce Sidewinder en los cómics (Foto: Marvel Cómics)