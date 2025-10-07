Netflix suma una joya a su catálogo internacional el 8 de octubre de 2025 con “Caramelo”, la conmovedora producción brasileña que celebra la conexión transformadora entre humanos y perros. Conoce de qué trata y quiénes son parte del elenco.

Bajo la dirección de Diego Freitas, reconocido por “Más allá del universo”, y con guion firmado por Freitas, Rod Azevedo y Carolina Castro, la cinta es resultado de una colaboración de Netflix con Migdal Filmes, uno de los estudios más influyentes de Brasil.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “CARAMELO”?

“Caramelo” sigue a Pedro, un chef brasileño cuya vida da un giro inesperado tras recibir un diagnóstico complicado. En ese momento aparece en su vida Amendoim, un carismático perro callejero color caramelo. Juntos, forjarán una amistad única y se embarcarán en un viaje de transformación, superando obstáculos, generando nuevas relaciones y enseñando que el amor y la resiliencia pueden aparecer cuando menos lo esperamos. Es una oda emotiva a la esperanza, la familia y la importancia de abrir el corazón.

REPARTO PRINCIPAL DE “CARAMELO”: LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA PELÍCULA DE NETFLIX

“Caramelo” reúne a un sólido elenco brasileño encabezado por Rafael Vitti como Pedro, el chef protagonista cuya vida cambia al conocer a su inseparable compañero de cuatro patas, Amendoim. La diversidad de personajes refuerza la calidez y humanidad de la historia, que aborda la esperanza, las segundas oportunidades y la poderosa conexión entre las personas y los animales.

Rafael Vitti es Pedro , el chef que enfrenta un diagnóstico inesperado y encuentra inspiración en Amendoim.

, el chef que enfrenta un diagnóstico inesperado y encuentra inspiración en Amendoim. Ademara interpreta a Paula.

Carolina Ferraz es Martha.

Cristina Pereira da vida a Dona Zélia.

Arianne Botelho aparece como Camila.

Paola Carosella interpreta a Laura (participación especial).

Kelzy Ecard como Neide.

Noemia Oliveira como Luciana.

Olivia Araújo (personaje relevante en la trama, dueña de una tienda de mascotas).

Bruno Vinícius es Léo.

Roger Gobeth es Ivan.

Wes Machado como el funcionario Restaurante Beira de Estrada.

