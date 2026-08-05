Ambientada en un Río de Janeiro distópico, “Carrera de Bestias” (“Beast Race” en inglés y “Corrida dos Bichos” en su idioma original) es una película brasileña de Amazon Prime Video que sigue a Mano (Matheus Abreu), líder de un grupo rebelde que lucha contra el sistema que organiza la brutal competencia, mientras se convierte en corredor para rescatar a su hermana, quien es utilizada como garantía dentro de este despiadado juego. ¿Quieres conocer más detalles de esta producción? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, reparto y más datos relevantes.

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En esta violenta competición entre corredores, controlada por magnates poderosos de forma remota, cada participante está representando a un animal y arriesga su vida por un premio en efectivo puede cambiarle la existencia. No obstante, debe ofrecer a otra persona como garantía y únicamente la recupera si consigue la victoria.

“Carrera de Bestias”, dirigida por Fernando Meirelles, Rodrigo Pesavento y Ernesto Solis a partir del guion de Solis y Rodrigo Lages, cuenta con un elenco conformado por Matheus Abreu, Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Bruno Gagliasso, Grazi Massafera, Seu Jorge y Leandro Firmino.

Matheus Abreu asume el rol de Mano y Isis Valverde asume el rol de Nadine en la película brasileña "Carrera de Bestias" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “CARRERA DE BESTIAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “en un futuro distópico, Río de Janeiro yace en ruinas y se ha convertido en el escenario de una carrera mortal… Mano, un joven idealista que siempre ha luchado contra la carrera y todo lo que esta representa, ve cómo su mundo se desmorona cuando su única hermana se convierte en la garantía ofrecida por uno de los participantes.

Decidido a salvarla, Mano desafía sus propios principios y se adentra en las entrañas del juego, forjando alianzas inesperadas para aumentar sus posibilidades de ganar y, tal vez, acabar con el juego de una vez por todas. Su viaje personal se transforma en una cruzada capaz de cambiar su destino y el de todos los habitantes de Río de Janeiro.”

Por lo visto en el tráiler de “Beast Race”, esta película se ambienta en un Río de Janeiro distópico, donde el mar se ha secado y la ciudad ha adquirido una nueva configuración geográfica. Además, muestra que los millonarios y poderosos controlan el violento juego de apuestas de manera remota y resultan los más beneficiados.

¿CÓMO VER “CARRERA DE BESTIAS”?

“Beast Race” se estrenará el viernes 7 de agosto de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva película de acción y ciencia ficción solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

“Carrera de Bestias” tuvo su estreno mundial en la sección Narrative Spotlight del Festival de Cine y Televisión South by Southwest 2026 el 17 de marzo.

TRÁILER DE “BEAST RACE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “CARRERA DE BESTIAS”

Matheus Abreu como Mano

Rodrigo Santoro como Abu

Isis Valverde como Nadine

Bruno Gagliasso

Thainá Duarte como Dalva

Seu Jorge

João Guilherme

Silvero Pereira

Grazi Massafera

Anitta como Divina

Leandro Firmino

Igor Fernandez como Galo

Azzy como Tigresa

Camillo Borges

Higor Campagnaro

Perla Carvalho

Ana Chagas

Chao Chen

Jessica Córes

Leo Corleone

Andre Curti

Camilla de Lucas como Kelly

Paulo Vieira de Melo

Renato de Souza

Gabriel Ángel Delgado

Thainá Duarte como Dalva

Ted Evans

Rodrigo Santoro interpreta a Abu en la película brasileña "Carrera de Bestias", dirigida por Fernando Meirelles, Rodrigo Pesavento y Ernesto Solis (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “BEAST RACE”?

“Carrera de Bestias”, que cuenta con Vinicio Espinosa, Fernando Meirelles y Andrea Barata Ribeiro como productores, tiene una duración de 124 minutos, es decir, 2 horas y 4 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “CARRERA DE BESTIAS”?

El rodaje de “Carrera de Bestias”, producida por la compañía O2 Filmes, se realizó entre el 15 de mayo de 2024 y septiembre del mismo año. Principalmente en locaciones reales y sets dentro de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

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