El fantástico universo de Stephen King vuelve a las pantallas con “Carrie”, una nueva adaptación de la famosa novela del autor publicada en 1974. Así, la serie de terror sobrenatural de Amazon Prime Video reúne a una protagonista elegida tras una amplia búsqueda, intérpretes habituales del director Mike Flanagan y personajes incorporados para esta versión. En ese sentido, si te gustaría saber quién interpreta a cada figura y en qué otras producciones apareció el reparto, esta guía del elenco es para ti.
Vale precisar que la producción narra la historia de una adolescente marginada por sus compañeros y sometida al rígido control religioso de su madre.
Entonces, tras descubrir que posee poderes telequinéticos, la joven se enfrenta un entorno cada vez más hostil en su escuela y en casa.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Carrie”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CARRIE”?
1. Summer H. Howell como Carrie White
Para saber quién es quién en la serie de Amazon Prime Video, empiezo la lista con la protagonista de la historia: Carrie White.
Ella es la adolescente criada en aislamiento que descubre su telequinesis luego de la muerte de su padre.
Y, tras un casting que incluyó a más de mil actrices, la artista elegida para interpretarla es Summer H. Howell, reconocida por su trabajo previo en “Curse of Chucky”, “Time Cut” y “Hunter Hunter”.
2. Samantha Sloyan como Margaret White
Por otro lado, Margaret White es la cuestionable madre—con un amor feroz y protector—de Carrie.
La figura que asume este rol es Samantha Sloyan, a quien también hemos visto en “The Pitt”, “Midnight Mass” y “Hush”.
3. Siena Agudong como Sue Snell
Sue Snell, por su parte, es la estudiante popular que siente remordimiento por el acoso contra la protagonista del relato.
La actriz que la interpreta es Siena Agudong, recordada por su participación en “Resident Evil”, “Fast & Furious 9” y “Sidelined: The QB and Me”.
4. Alison Thornton como Chris Hargensen
En el caso de Chris Hargensen, ella es la líder del grupo que hostiga a Carrie.
La artista que le da vida al personaje es Alison Thornton, también integrante de los elencos de “Fire Country”, “Dare Me” y “Elle”.
Otros actores y personajes de “Carrie”:
- 5. Joel Oulette como Tommy Ross, el novio de Sue que acompaña a Carrie al baile
- 6. Arthur Conti como Billy Nolan, el novio de Chris
- 7. Josie Totah como Tina, amiga y cómplice de Chris
- 8. Amber Midthunder como Rita Desjardin, profesora de gimnasia
- 9. Matthew Lillard como el director Henry Grayle
- 10. Heather Graham como la señora Hargensen
- 11. Michael Trucco como John Hargensen, el padre abogado de Chris
- 12. Tahmoh Penikett como Ralph White, el difunto padre de Carrie
- 13. Katee Sackhoff como Judith Brigham
- 14. Mapuana Makia como Eleanor Snell, madre de Sue
- 15. Naika Toussaint como Estelle Horan, vecina de Carrie en su infancia
- 16. Rowan Danielle como Brooklyn
- 17. Thalia Dudek como Emaline, un personaje nuevo de esta versión
- 18. Jason Tremblay como el oficial Irving
- 19. Camille Atebe como la oficial Katt
- 20. Ketzali Bojorquez como Malia Snell
- 21. Rahul Kohli
- 22. Tim Bagley
- 23. Kate Siegel
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